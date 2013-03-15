حال و هوای عید در میان مردم "لک زبان" دلفان/ هدیه به تازه عروس و دامادها

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ايران اسلامي جشن هاي نوروزي را با سفره اي رنگارنگ بي آنكه رنگ كهنگي بخود گيرد در همه جا برپا مي كنند، نوروز ايرانيان در سفره هفت سين به تجلي مي رسد تا همگان سال نو را با سبزترين تنعم بهاري آغاز كنند.

اين سنن با نشاط و سرور انگيز در شهرستان دلفان در استان لرستان در خاك پاي لاله هاي واژگون و سرزمين باستاني قوم كاسيان جنگجو جايگاه ويژه اي دارد.

نوروز، اينجا هم حال و هواي خاص مردم لك زبان و خونگرم دلفان را دارد، ساكنان اين خطه از ايران زمين عيد با سنن خاص اين مردم غيور رنگي ديگر بر آن مي بخشد.

يكي از سنت هاي زيبايي كه از ديرباز در ميان مردم اين ديار رواج داشته است خانه تكاني سنتي عيد است كه با همكاري اعضاي خانواده غبار كهنه يكساله منزل خود را به اميد شادابي فضاي دلنشين خانه در سال نو بيرون ميريزند.

يكي ديگر از آداب نوروزي مردم اين ديار كه تا اين زمان نيز بين مردم اين ديار جاري و ساري است جشن گرفتن شب آخر سال است.

در اين جشن با جمع ساده و صميمي كه حضور بزرگان خانواده به آن رسميت مي دهد با پختن غذاهاي محلي ، استقبال با شكوهي از سال نو مي آفرينند.

اين باور كه سال را بايد قبل از آغاز جشن گرفت در ميان مردم اين شهرستان به يك سنت ماندگار بدل شده است. اينجا رفتن زمستان و آمدن بهار كه رستاخيزي دوباره را براي مردمان زنده مي كند، شايستگي از پيش جشن گرفتن را دارد و ريشه اي استوار در اعتقادات مذهبي اين مردم دارد.

از جمله سنت هاي ديگر مردم اين ديار كه در گذر زمان هنوز غبار فراموشي بخود نگرفته، تفريح دسته جمعي است كه همه اعضاي خانواده با رفتن به دل طبيعت نوروز را جشن مي گيرند.

از ديگر آداب و سنن ديار دلفان مي توان به اهداي هديه توسط ريش سفيدان به افراد خانواده بويژه عروس و داماد جديد خانواده پس از تحويل سال نو اشاره كرد.

اين هديه تحفه اي است كه با عشق و آرزوي روزهايي زيبا و به ياد ماندني از يكسو و خوشبختي و سلامتي از سوي ديگر به زوجهای جوان تقديم مي شود که اين سنت نيز همچنان در ميان اقشار مختلف مردم اين شهرستان رايج است.

در ميان مردم اين شهرستان اگر چه سنت هاي خاص زيادي وجود ندارد ولي آنچه در ميان اين مردم پاك و بي آلايش جاري است اكنون نيز به همان گونه باقی مانده است.