انقلاب اسلامی گزاره هایی را در مقابل سیاستهای آمریکا وارد قانون اساسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه اول نماز جمعه این هفته ضمن سفارش همگان به تقوای الهی گفت: باید تقوای الهی را پیشه کرد تا به قرب حق تعالی نائل شد، پیغمبر اکرم(ص) در تمام اعمال، شاهد و گواه است و فردای قیامت به نفع ما و علیه ما شهادت خواهد داد.

وی ادامه داد: اگر چه در بسیاری از آیات از پیغمبر به عنوان بشیر و نذیر تعبیر شده اما در کنار بشیر نذیر بودن پیغمبر، به شاهد بودن او نیز در بعضی آیات تصریح شده، اول شهادت را بیان می کند و بعد نذیر و بشیر بودن را، که تَقَدم (شاهداً) بر دو صفت دیگر از روی علّتی است و همچنین «انّا اَرسلْناکَ اِلَیکُم رَسوُلاً شاهداً علیکم» ما به سوی شما رسولی فرستادیم که بر کردهایتان شاهد است را بیان می کند.

خطیب نماز جمعه خیرآباد افزود: هر کار دلتان می خواهد بکنید اما بدانید خداوند عالم اعمال شما را می بیند، رسول خدا و مؤمنین ـ که ائمه طاهرین باشند ـ هم می بینند اعمال شما را و بعد به سوی شما و به سوی خداوند عالم برگشت خواهید کرد و خداوند عالم، شما را از همه کارهایتان مطلع میکند .

حجت الاسلام محسن زاده گفت:‌ تجلیگاه مهم خشوع عبادت است زیرا وقت عبادت زمانی است که دل خداشناس به تپش و اضطراب می افتد و جمال خداوند جنبه ی حبی قلب را مجذوب خود کرده و عشق را در آن شعله ور می سازد .

وی افزود:‌ اولیای الهی و اهل معرفت با درک مقام پروردگار و جایگاه خود ناخود آگاه سفره ی دل خود را برابر حضرت حق پهن می کنند و عاشقانه ترین و عارفانه ترین حرف خود را می زنند .

تاریخ پرستاری در اسلام را باید از پرستاری حضرت فاطمه الزهرا‌(س) آغاز کرد

امام جمعه خیرآباد ورامین سپس با اشاره به نزدیک شدن به روز پرستار اظهار داشت: یکشنبه 27 اسفند مصادف با پنجم جمادی الاول، ولادت حضرت زینب کبری (س) در سال پنجم هجری قمری است که به عنوان روز پرستار و بهورز نامگذاری شده است؛ تاریخ پرستاری در اسلام را باید از پرستاری حضرت فاطمه الزهرا‌(س) آغاز کرد، حضرت زهرا (س) در جنگ اُحد همراه با 14 تن از زنان مسلمان از پدر بزرگوارش و دیگر زخمی های جنگ پرستاری کردند.

خطیب نماز جمعه خیرآباد در این خصوص به روایتی اشاره داشت و گفت: پیامبر گرامی اسلام در این زمینه می فرمایند "هرکس برای بر آوردن نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد و چه نسازد، از گناهانش پاک می شود، مانند روزی که از مادر زاده شده است".

وی ادامه داد: حضرت زینب (س) در سال پنجم هجری از مادری چون فاطمه زهرا(س) متولد شد و در دامان پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) پرورش یافت؛ یکی از سیره های عملی زندگی این بانوی الهی، پرستاری و دستگیری از حال بیماران و درماندگان بود ، اتفاقات سختی که در طول حیات سراسر مرارت بار ایشان رخ داد همچون بیماری مادر بزرگوارشان ضربت خوردن پدر، مسمومیت برادر و بالاخره حادثه بزرگ کربلا ایشان را به عنوان الگوی پرستاران معرفی کرد .

ایران در نشست آلماتی در عمل تثبیت شد

حجت الاسلام محسن زاده در خطبه دوم نمازجمعه گفت:‌ با پایان نشست ایران و 1+5 در آلماتی موجی از تحلیل های خوش بینانه و مثبت از فضای این مذاکرات به خصوص از سوی مقام ها و مذاکره کنندگان ایرانی درباره محتوای این مذاکرات بیان شد ؛ ایران در نشست آلماتی در عمل تثبیت شد، غرب در آلماتی عقب نشست و این اظهار نظر ها حتی هنوز هم ادامه دارد.

امام جمعه خیرآباد افزود: البته همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، برای سنجش صداقت غربی ها در مذاکرات هسته ای باید منتظر اجلاس بعدی بود اما سئوال این است که چرا آمریکایی ها و غربی ها با جمهوری اسلامی این گونه عمل می کنند ؟ اصولاً چالش جمهوری اسلامی ایران با آمریکا طیفی از موضوعات مختلف را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: ایران پس از انقلاب اسلامی گزاره هایی را به عنوان اصول اساسی وارد قانون اساسی خود کرد که در مقابل سیاستهای آمریکا قرار دارد؛ اصولی همچون ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، عدالت طلبی، حمایت از مظلومان و مستضعفان و ... از جمله ی این موارد هستند ، به همین علت، برقراری رابطه ی دوجانبه بین این دو کشور تا حدود زیادی با مشکلاتی مواجه است، زیرا ایران تنها کشوری است که سیاست های آمریکا را با چالش جدی مواجه ساخته است.

امام جمعه خیرآباد افزود: از این رو تخاصم امریکا علیه ایران فراتر از مسائلی مانند پرونده هسته ای، حقوق بشر و غیره است؛ البته طی 10 سال اخیر موضوع هسته ای را شاید بتوان به عنوان ویترین و پیشانی چالش آمریکا و غرب با ایران دانست، لذا از همین ویترین برای اجماع بین المللی جهت اعمال فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند.

وی بیان داشت: حال سئوال این است که آیا آنها با فشار و تحریم به اهداف خودشان رسیدند؟ اینجا لازم است چند نکته را عرض کنم که دیپلماسی فشار به هیچ وجه باعث نشده است ایران در برابر حقوق حقه خود عقب نشینی کند یا تغییر رفتار دهد.

پیشرفتهای ایران دیپلماسی فشار و تحریم در مورد این کشور را ناموفق کرد

خطیب نماز جمعه خیرآباد گفت: جمهوری اسلامی ایران در بسیاری جهات در منطقه حرف نخست را می زند و این موقعیت ممتاز در کوران همین تحریم ها به دست آمده کمتر کشوری را همچون ایران می توان یافت که در برابر فشار، پیشرفت داشته باشد، پیشرفتهای ایران نشان می دهد که دیپلماسی فشار و تحریم در مورد این کشور موفقیت آمیز نبوده است.

وی ادامه داد : کار به جایی رسیده که مقاومت ایران در برابر زورگویی های آمریکا و غرب، اکنون به الگویی برای ملتها و کشورهای آزاده تبدیل شده است؛ در حالی که چهره آمریکا هر روز واقعیت های تازه ای را نزد ملت ها آشکار می کند خدا حفظ کند این دیده بان بیدار نظام اسلامی را که با رهبری های داهیانه ایشان، دشمنان این نظام و ملت به استیصال کشیده شده اند.

وی افزود: به طور مثال آن روزی که رسول اکرم (ص) امیر المؤمنین را به خلافت منصوب کرد، آن روز، نوروز بود، یا در روایت دیگر، آن روزی که دجال در آخر الزمان، به دست حضرت مهدی (ارواحنا فداء) به قتل برسد آن روز، نوروز است، یا حتی در بعضی از روایت آمده آن روزی که آدم هبوط کرد، آن روز نوروز بود.