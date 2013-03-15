سومین دوره مسابقات اتوموبیلرانی آف رود در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات اتوموبیلرانی آف رود سوپر جام 91 از ظهر جمعه با حضور 37 اتومبیلران از استانهای تهران، همدان و قزوین در جاده بوستان باراجین آغاز شده است.



حسین خضری مسئول هیئت آف رود استان قزوین در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این مسابقات با هدف انتخاب نفرات برتر برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور، ایجاد شور و نشاط و حفظ آمادگی ورزشکاران این رشته برای سومین بار متوالی است که برگزار می شود که این دوره نیز با استقبال خوبی روبرو شده است.



خضری بیان کرد: علی خضری قهرمان دوره های قبل، قاسم وکیلی قهرمان آف رود کلاس 2400 سی سی کشور ترکیه، شیرزاد خضری قهرمان مسابقات آ، رود خودروهای شش سیلندر از کسانی هستند که در این دوره شرکت کرده اند.



وی تصریح کرد: این رقابتها در سه کلاس خودروهای چهار سیلندر، شش و هشت سیلندر در مسیر طبیعی رودخانه باراجین برگزار می شود که در این پیست آبشار طبیعی، شیب، گل و لای و رودخانه مسیر وجود دارد که می تواند مسابقات پر شوری را رقم بزند.



این مسئول گفت: رانندگان باید در مدت زمان تعیین شده با عبور از مسیر طبیعی تعیین شده بدون خطا و در کمترین زمان( کمتر از پنج دقیقه) به خط پایان برسند.



مسئول هیئت ورزشی آف رود استان قزوین یادآورشد: چهار نفر برتر این رقابتها در مسابقات کشوری که اردیبهشت ماه سال آینده در قزوین برگزار خواهد شد شرکت می کنند.



وی ضمن تقدیر از شرکت البرز بتن برای حمایت مالی مسابقات اظهارامیدواری کرد با حمایت از این رشته ورزشی زمینه بروز استعدادهای فراوان در این ورزش فراهم شود.



در این رقابتها که تا بعدازظهر جمعه ادامه دارد 12 خودروی چهار سیلندر، 14 خودروی شش سیلندر و هشت خودروی هشت سیلندر شرکت کرده اند.



این مسابقات توسط هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قزوین برگزار شده است.