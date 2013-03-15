لزوم توجه به ارزشهای اسلامی در ایام نوروز/ رعایت اخلاق انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور در خطبه های نماز جمعه آخرین هفته سال 91 در جمع نمازگزاران کرمانی در مصلای بزرگ کرمان گفت: یکی از مهمترین رویدادهای پیش رو انتخابات ریاست جمهوری است که از هم اکنون باید مهیای برگزاری انتخاباتی حداکثری و شکوهمند در کشور باشیم.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان نظام از جمله تحریمهای اقتصادی گفت: هدف دشمن دور کردن مردم از نظام است در حالیکه این تحریمها از سوی آمریکا و غرب بر روی مردم فشار می آورد و هدف تحریم هم مردم هستند.

وی گفت: اما مردم ایران همیشه و در تمام صحنه ها نشان داده اند که در راه اهداف انقلاب و نظام مقدس اسلامی ایران کوشیده اند و همیشه در صحنه بودند و در انتخابات پیش رو این امر را یک بار دیگر نشان خواهند داد.

وی در ادامه افزود: رعایت اخلاق انتخاباتی در زمان قبل از انتخابات از مهمترین مسائلی است که باید از سوی دست اندرکاران انتخابات انجام شود و فضای کشور باید آرام و فضای همدلی و برادری در تمام عرصه ها نمود داشته باشد تا در این میان جایی برای دسیسه های دشمنان باقی نماند.

حجت الاسلام عرب پور وحدت و یکدلی را در فضای موجود مهمترین نیاز کشور دانست و افزود: مردم نیز از هم اکنون باید خود را مهیای حضوری گسترده و دشمن شکن در انتخابات بکنند و مطالعه بر روی افراد و عملکردشان در این راستا ضروری است.

وی همچنین با اشاره به ایام نوروز گفت: آئینهای نوروز در ایام پیش رو برگزار می شود و فضایی برای تعاملات اجتماعی ایجاد می شود.

وی گفت: در این ایام روزهای فاطمیه نیز پیش رو است و رعایت ارزشهای اسلامی در کنار سنتهای نوروز از اهمیت بسیار ویژه برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت کرمان توجه به فقرا و نیازمندان را نیز در این ایام خواستار شد و افزود: باید مردم در کنار شادی های خود به فکر فقرا و نیازمندان نیز باشند و در این راه کوشا باشند.



وی به سالروز وفات حجت الاسلام سید احمد خمینی نیز اشاره کرد و گفت: وی فردی کوشا و ساعی بود و باید یاد و راه این ایشان گرامی داشته شود.

