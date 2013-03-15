ملت ایران با سربلندی و حضور تاثیرگذار خود پرونده سال جاری را می بندد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های امروز نماز جمعه پرند با اشاره به روزهای پایانی سال و اینکه امسال سال مهمی را پشت سرگذاشتیم، اظهار داشت: سال جاری توطئه های زیادی از سوی دشمنان داشتیم اما ملت بزرگ ایران سربلند و پیروز و حضوری تاثیرگذار پرونده امسال را می بندد.



مردم با ایستادگی و همراهی با نظام و رهبری دشمنان را مایوس کردند



خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه تحریم ها در سال جاری علیه کشورمان تشدید شد، گفت: مردم با ایستادگی و مقاومت و همراهی با نظام و دولت و بخصوص با فرمایشات رهبری دشمنان را مایوس کردند آن گونه که این اتفاق در 22 بهمن بخوبی رخ داد و دشمن را سرجای خود نشاند.



وی مقاومت و ایستادگی ملت ایران و یاس دشمنان را افتخار بزرگی برای ملت ایران دانست و افزود: این ملت تا ظهور امام زمان(عج) در کنار ولی امر مسلمین خواهند ماند و آرزوی آنها این است که پرچم این انقلاب که حاصل خون هزاران شهید و فداکاری های زیاد است با دست رهبری به دست امام زمان برسد.



امام جمعه پرند در ادامه با اشاره به آخرین نماز جمعه در سال جاری با قدردانی از نمازگزاران و برگزارکنندگان اظهار داشت: رحلت حجت الاسلام سید احمد خمینی، مشاور، امین و عزیز امام راحل را همراه با یاد پدر و برادر بزرگوارش تسلیت می گوییم.



وی با تبریک 5 جمادی الاول میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب(س) به امام زمان(عج) رهبری و دوست داران اهل بیت(ع) اظهار امیدواری کرد دمشق به عنوان شهری که بارگاه آن حضرت در آن قرار دارد از لوث وجود تروریست ها پاک شده و آرامش به آن بازگردد.



نیروی انتظامی ضریب امنیت در شهر را بالا ببرد



خدیری همچنین به چهارشنبه آخر سال و روزهای پایانی سال و ایام تعطیل اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی ضریب امنیت در شهر را بالا ببرد تا شهروندان با آسودگی خیال و آرامش تعطیلات خود را طی کنند و به خانه و خانواده خود بازگردند، خانواده ها نیز به عنوان بهترین عامل فرزندان را از خطرات چهارشنبه آخر سال آگاه کنند.



امام جمعه پرند همه مردم را به خانه تکانی دل و دور کردن کینه ها در سال نو و مهیا کردن دل برای خدا توصیه کرد و افزود: امام صادق فرمودند نوروز، نوروز است چون آن روز وجود نازنین مهدی(عج) قیام خواهند کرد، به همدیگر بخصوص بچه ها هدیه بدهید و دل ها را در ایام نوروز با معنویت و با خدا بودن همراه کنید.



به گزارش مهر، امام جمعه پرند در خطبه اول نماز جمعه در ادامه بحث سبک زندگی اسلامی به فرارسیدن سال جدید و آمادگی برای استقبال از بهار و انجام آداب و رسوم ملی در این ایام اشاره کرد و به تشریح دو روایت از نبی مکرم اسلام(ص) پرداخت.



خدمت به خانواده کفاره گناهان کبیره است



خدیری در ادامه گفت: حضرت محمد(ص) می فرمایند: مرد خانه وقتی بعد از کار وارد خانه می شود به اهل خانه و فرزندان سلام کند و کلید ورود او به خانه سلام باشد چرا که سلام به خانواده برکت می دهد و کارگشا بوده و مسیر زندگی را به سوی محبت و عشق سوق می دهد.



وی با بیان حدیثی دیگر در خصوص خدمت مرد به خانواده که حضرت خطاب به علی علیه السلام می فرمایند، افزود: خدمت به خانواده کفاره گناهان کبیره است و مرد با خدمت به خانواده خشم خدا را فرو می نشاند و تبدیل به رضا می شود و خدا جایگاه معنوی او را بالا می برد.

