شیوع رشوه خواری در جامعه بی عدالتی ایجاد می کند/ نوروز سنتی پسندیده در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه این هفته چناران با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید گفت: یکی از احکام اسلام در حوزه اقتصادی، اجتماعی مبارزه با رشوه و رشوه خواری است که حرام و از گناهان کبیره به شمار می آید و کسانی که مرتکب این عمل زشت می شوند به شدت مورد مذمت هستند.

حجت الاسلام تاجی افزود : متاسفانه این عمل زشت بعضا با عناوینی چون هدیه، تعارف، حق الزحمه،پاداش و شیرینی در جامعه وجود دارد.

وی بیان کرد: ایثار و شهادت نتیجه والاترین ارزشهایی است که یک انسان متعهد می تواند به آن دست یابد، این مفاهیم اثر گذار و حرکت آفرین قدرت فضای یک جامعه راه به صورت گسترده تحت تاثیر قرار دهند و نیروی محرکی جهت پیشرفت در عرصه های مختلف برای یک نظام اسلامی باشند.

حجت الاسلام تاجی افزود: جلوه های اعجاب انگیز این فرهنگ در طول سالهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حتی در عرصه های علمی و تکنولوژیک شگرف ترین و عظیم ترین صحنه های از خودگذشتگی در ان تبلور یافت.

وی با اشاره به فرا رسیدن نوروز باستانی اظهار کرد: یکی از جاذبه های آئین مقدس اسلام بزرگ منشی آن در برخورد با سنت ها و آداب نیک سایر اقوام است، سیره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز تایید و تاکید بر حفظ سنن پسندیده دارد که موجبات پیوستگی، شکوفایی، محبت و الفت در جامعه را فراهم می آورند،

امام جمعه چناران بیان داشت: در نامه حضرت علی(ع) به مال اشتر به این نکته اشاره شده که نباید با سنت های پسندیده مبارزه کند.عید نوروز از سنت های حسنه است که بسیاری از مفاهیم و عناصر آن مانند، نظافت، صله رحم،هدیه،سفر، کمک به نیازمندان، بر طرف کردن کدورت ها و احترام به طبیعت از سوی دین اسلام مهر تایید دارد.

وی اضافه کرد: از درس های مهم نوروز تفکر و تامل در ایات و نشانه های خداوند و زنده شدن طبیعت و بازگشت به خویشتن و خداشناسی است که باید همه به این آیات و درسهای نوروز توجه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط لوله صلح گاز بین ایران، پاکستان و عراق گفت: وقوع این رویداد بزرگ پس از سال ها پیگیری مقامات از یک سو و فشارهای آمریکا برای جلوگیری از وقوع آن از سوی دیگر نشان می دهد که ظرفیت بزرگ خدادادی ایران در بهره مندی از منابع انرژی و موقعیت استراتژیک استثنایی می تواند فشار های ناشی از تحریم ها را خنثی کند.

خطیب نماز جمعه شهر چناران گفت: این واقعیت به دنیا نشان داد که ایران برخوردار از بزرگترین ذخایر نفت و گاز قابل حذف شدن از مناسبات اقتصادی نیست.

حجت الاسلام تاجی افزود: علی رغم وضع تحریم های فلج کننده از سوی دشمنان ایران توانست ظرف دو هفته توافق اجرایی این پروژه عظیم را نهایی نماید.