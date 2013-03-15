مسئولان جلوي گراني را بگيرند/به بهانه شادي نبايد آسايش مردم را از بين برد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: در حال حاضر گراني از دغدغه هاي اصلي مردم به شمار مي رود و انتظار مي رود كه در اين شرايط مديران و مسئولان براي مقابله با اين بروند برنامه ريزي بهتري را انجام دهند.

وي با اشاره به گراني هاي مهار نشدني در كشور و افزايش ادامه دار قيمت كالاهاي اساسي مورد نياز مردم در آستانه سال جديد گفت: دولت وظيفه دارد با تمام توان در اين عرصه ورود پيدا كرده و براي مهار اين گراني ها از تمامي ظرفيت هاي در اختيار در سراسر كشور بهره برداري كند.

نماينده مردم كردستان ضمن انتقاد از عدم برنامه ريزي مناسب براي جلوگيري از ايجاد اين شرايط در كشور يادآور شد: افزايش بي سابقه قيمت كالاهاي مورد نياز مردم در حالي همچنان ادامه دارد كه متاسفانه در اين بين عده اي افراد سودجو هم به دنبال سوء استفاده از اين وضعيت به نفع خود هستند.

وي با بيان اينكه هم اكنون در چندين مغازه در سنندج قيمت يك كالاي واحد اختلاف قيمت هاي زيادي دارد، افزود: وضعيت كنوني گراني ها به هيچ عنوان مورد قبول نيست و انتظار مي رود كه با هر شيوه اي ممكن به ويژه تشديد نظارت ها شاهد وضعيت و شرايط بهتر و آرام تري در بازار باشيم.

ماموستا مجتهدي در بخش ديگري از سخنان خود در خطبه هاي نماز جمعه امروز سنندج با اشاره به برگزاري مراسم هاي مختلف در آستانه سال نو به ويژه مراسم چهارشنبه سوري گفت: دين مبين اسلام به هيچ عنوان مخالف شادي مردم نيست ولي با برگزاري مراسم هايي كه هيچ سنخيتي با اين دين الهي ندارند مخالف است.

وي عنوان كرد: متاسفانه اين روزها عده اي به نام جشن و شادي چهارشنبه سوري آسايش مردم را سلب كرده اند كه انتظار مي رود سازمانها و نهادهاي مسئول با جديت هر چه تمامتر با اين افراد خاطي برخورد شود تا همچنان شاهد امنيت و آرامش در سراسر كشور به ويژه استان كردستان باشيم.

امام جمعه سنندج در پايان با تبريك فرارسيدن ايام سال جديد گفت: تازه شدن طبيعت در اين روزها فرصت بسيار خوبي در راستاي تازه شدن خود انسانهاست و بايد همراه با طبيعت ما نيز روزهاي جديدي را آغاز كنيم و با پيروي از دستورات الهي خود را آماده سال بهتري در زندگي كنيم.