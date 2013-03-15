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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

ریاحی خبر داد:

امور آب و فاضلاب قرچک به "ناحیه آبفا" شهرستان قرچک ارتقا یافت

امور آب و فاضلاب قرچک به "ناحیه آبفا" شهرستان قرچک ارتقا یافت

قرچک – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قرچک گفت: با موافقت و ابلاغ رئیس مجمع و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، امور آب و فاضلاب قرچک به ناحیه آب و فاضلاب شهرستان قرچک ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی در حاشیه نمازجمعه قرچک در جمع خبرنگاران افزود: با پیگیریها و نامه نگاری های صورت گرفته، اختیارات ناحیه آب و فاضلاب شهرستان قرچک نیز متناسب با ناحیه تفویض و افزایش پیدا کرد.

وی گفت: سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان قرچک نیز منصوب شده و کار خود را آغاز کرده است.

ریاحی با بیان اینکه تمامی ادارات شهرستان قرچک تا اردیبهشت ماه در قرچک مستقر خواهند شد، تصریح کرد: اداراتی که تا کنون در شهرستان راه اندازی شده اند موظفند با تمام توان در مسیر توسعه شهرستان و خدمت رسانی به مردم گام بردارند.

وی در ادامه با اشاره به کارگروه های شکل گرفته در مجموعه فرمانداری قرچک، افزود: ازجمله کارگروه های شکل گرفته می توان به آموزش و پرورش، اشتغال، فرهنگی، ستاد فضای سبز، شورای ترافیک، ستاد تسهیلات نوروزی، ستاد مدیریت بحران و شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان قرچک اشاره کرد.

ریاحی یادآور شد: همچنین تاکنون چهار جلسه شورای تأمین شهرستان قرچک برگزار شده و کارگروه ها و کمیسیون های زیر مجموعه این شورا فعال است.

فرماندار قرچک همچنین با بیان اینکه بحث انتخابات یکی از اولویت های اصلی مجموعه فرمانداری است، گفت: کمیته هماهنگی ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموعه فرمانداری قرچک تشکیل شده است.

کد مطلب 2019174

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