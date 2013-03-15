لزوم جلوگيري از خودسري هاي اقتصادي

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه با بیان اینکه چشم انتظار افت قیمت ها بودیم که به نظر می رسد جدی گرفته نشده است، اظهار داشت: وعده برخورد با مفسدان اقتصادی از طرف دولت و دانه درشت ها کدام عملی شده است، وقتی شرکتهای خودرو ساز در کشورمان قیمت های ماشین را به اضعاف مضاعفه با حمایت تلویحی دولت بالا می برند و آنقدر قدرتمند شده اند که در برابر پیشنهاد کاهش قیمت کمرشکن خودرو، تهدید به اعتصاب می کنند، آیا نمی شود جلو این خود سری هایشان را گرفت.

حسینی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با ورزشکاران اظهار داشت: ایشان قهرمانان را مظهر توانايی یک ملت خواندند که اعتماد به نفس و اعتماد ملی را افزایش می دهند و حضورشان در میدانهای بین المللی با حفظ اخلاق و روحیه جوانمردی و رعایت جوانب شرعی تبلیغ جهانی ارزشها و صفات برجسته یک ملت است.

وی افزود: ایشان بر این مسئله نیز تأکید کردند که باید ورزشکاران مسئله اخلاق در ورزش را حفظ و مراعات کنند.

حسینی گفت: پنجشنبه آینده روز عید نوروز و عید ملی و باستانی مردم ایران زمین و آغاز فصل بهار و رویش گل بوته های نوید و نشاط در طبیعت است و امیدواریم که مراسم تحویل سال نو را به یاد حضرت امام و شهدا و با دعا و نیایش به پیشگاه خدا انجام دهید.

وی همچنین با برشمردن برخی از فعالیت های اقتصادی در حال انجام در شهرستان به مردم امیدواری داد که شهرستان ابرکوه آینده ای روشن را در پیش رو خواهد داشت.