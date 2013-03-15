اجرای خط لوله صلح موفقیتی بزرگ برای ایران/ بی تاثیری تحریم ها بر پیشرفت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط لوله صلح انتقال گاز به پاکستان گفت: این پروژه در شرایط تحریم هایی که علیه ایران اسلامی صورت می گیرد یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه توافق ایران و عراق برای انتقال گاز به عراق و سپس به کشورهای اروپایی در شرایط اعمال تحریم ها یک پیروزی منطقه ای و جهانی است، تصریح کرد: اجرای این پروژه ها نشانه تاثیرگذاری ایران اسلامی بر بازارهای جهانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه گفت: این روز یادآور جنایتهای تاریخی استکبار جهانی و قدرتهای منطقه، علیه ایران اسلامی است.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه بمباران شیمیایی حلبچه نشانه مظلومیت مردم بی گناه ایران است، افزود: استفاده غیرقانونی و غیرشرعی از سلاح شیمیایی در دوران هشت سال دفاع مقدس نشانه عمق کینه دشمنان انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام متقی نیا در ادامه با اشاره به 26 اسفندماه سالگرد قیام مردم یزد در اربعین گرامیداشت شهدای تبریز اظهار داشت: باید اینگونه مناسبتها زنده نگه داشته شود چراکه امنیت، پیشرفت و شکوه ایران اسلامی مدیون خون شهدایی است که جان خود را در راه کشور داده اند.

وی یادآور شد: نباید فراموش کرد که چه کسانی انقلاب اسلامی ایران را آفریدند و در راه آن جان خود را دادند.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین با اشاره به 26 اسفندماه سالگرد ارتحال سید احمد خمینی گفت: ایشان از شخصیتهای برجسته انقلاب بودند و در برهه های مختلف با عزم راسخ و با بصیرت از اررزشهای انقلاب اسلامی دفاع کرد.

متقی نیا با تاکید بر اینکه حاج احمد آقا چه در دوران امام خمینی(ره) و چه در دوران رهبر معظم انقلاب همواره با بصیرت کامل عمل کردند، تصریح کرد: ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی و خنثی کردن مکرهای دشمنان نقش برجسته ای ایفا کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 27 اسفندماه ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار اظهار داشت: این بانوی گرامی با ایفای نقش تاثیرگذار در حادثه عاشورا همواره الگوی زنان بوده اند.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه بیش از همه صبوری این بانوی گرامی درس مهمی برای ما است، افزود: زنان پرستار نیز با الگو قرار دادن حضرت زینب(س) به حمایت و مراقبت از بیماران می پردازند.

متقی نیا با تاکید بر اینکه پرستاران فرشتگان رحمت هستند، تصریح کرد: باید به جایگاه اجتماعی پرستاران بیش از پیش توجه شده و مورد اکرام و تجلیل قرار گیرند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران گفت: آغاز ملی شدن صنعت نفت با اتحاد ملت ایران و طلایه داری روحانیت بود.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی هنوز انگلیسی ها و آمریکایی ها از پا ننشسته اند و علیه پیشرفت ایران اسلامی فعالیت می کنند، تصریح کرد: روز ملی شدن صنعت نفت باید در ذهن همه مردم بماند تا مردم نسبت به توطئه ها و مکرهای دشمنان ایران اسلامی آگاه شوند.

متقی نیا در پایان با اشاره به فرارسیدن سال نو گفت: فصل بهار و آغاز سال نو نشان دهنده قدرت و نعمت خداوند متعال است.

وی با تاکید بر اینکه آغاز سال نو و فصل بهار نمودی از قیامت و زنده شدن مردگان است، یادآور شد: در سال جدید باید یاد کنیم از همه کسانی که به گردن ما حق دارند.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه با آغاز سال جدید باید در قلبها و احوال مومنان تغییر و تحول ایجاد شود و یاد خدا در دلها زنده شود، افزود: مسئولان نیز باید در راستای کنترل قیمتها و و ثبات بازار تمام تلاش خود را به کار گیرند.