مسئولان کم کاری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه اردكان با اشاره به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار داشت: دشمن روی انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی گسترده ای انجام داده تا ضعف هایی را که در فتنه 88 داشته جبران کرده و فرصت های مردم ایران را تبدیل به چالش نماید.

امام جمعه اردکان اضافه کرد: دولتمردان، مسئولان و مردم باید نهایت دقت را داشته باشند تا بهانه ای به دست دشمنان ندهند و انشالله با هوشیاری ملت بزرگوار ایران فتنه ها خنثی خواهد شد.

وی با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم گفت: درست است که تحریم ها بر اقتصاد کشور اثر دارد اما دولتمردان نیز از ظرفیت ها، امکانات، عقل و خرد متخصصان استفاده نمی کنند و وقت خود را به سیاسی بازی و پیشبرد اهداف سیاسی خود می گذرانند.

حسینی ادامه داد: چرا در آستانه ایام عید قیمت ها با تدبیر دولتمردان قابل کنترل است اما در دیگر ایام سال مردم از فشار گرانی و تورم رنج می برند این مسئله نشان می دهد که مسئولین در برخی موارد کوتاهی می کنند.

خطیب نمازجمعه اردکان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از انتقال گاز ایران به پاکستان، هند، چین، عراق و سوریه گفت: کشور ما از ذخایر، معادن و موهبات زیادی برخوردار است و چنانچه از این ظرفیت های خدادادی در جهت صحیح استفاده شود، می تواند در پیشرفت و اقتدار بیشتر ایران اسلامی و خنثی کردن آثار تحریم ها و فشارهای دشمن نقش موثری داشته باشد.