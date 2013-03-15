به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، در خصوص اتفاقات رخ داده بعد از درگذشت هوگو چاوز اظهار داشت: چاوز چهره‌ای مبارز، ضد استکباری و ضدآمریکایی بود که توانست در کشورهای آمریکای لاتین اقدامات خوبی انجام دهد و رابطه خوبی نیز با دولت و ملت ایران داشت.

وی عنوان کرد: بعد از درگذشت چاوز نکاتی در خصوص وی مطرح شد که اگر بر روی همین روحیه ضد استکباری وی تکیه می‌شد دیگر این مسائل و مشکلات بوجود نمی‌آمد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور تصریح کرد: مسئولان نباید وارد بحث‌های اعتقادی شوند و نباید بحث رجعت چاوز مطرح می‌شد چرا که این امر موجب نگرانی، ناراحتی و نگراني مراجع و مومنین شده است.

وی تأکید کرد: مسئولان باید به دنبال حل کردن مشکلات اقتصادی کشور باشند و نابسامانی‌ها را حل کنند و نباید وارد این مباحث شوند تا آرامش در کشور حکمفرما باشد.

مسئولان نابسامانی‌های اقتصادی را مدیریت کنند

آيت الله حسيني بوشهري در ادامه با اشاره به گرانی و تروم موجود در کشور ابراز داشت: گرانی عوامل متعددی همانند تحریم‌های خارجی، سیاست‌های داخلی، عدم نظارت و سوء استفاده سودجویان دارد که در این راستا مسئولان باید با جدیت وارد صحنه شوند و این نابسامانی‌های اقتصادی را مدیریت کنند.

وي با بیان اینکه تحریم‌ها جای خود دارد و مسئولان باید به فکر رفع مشکلات اقتصادی مردم باشند، افزود: برای این مردم هر چقدر فداکاری و گذشت صورت گیرد باز هم کم است.

رسانه‌ها در ایام فاطمیه، فرهنگ فاطمی را تبیین کنند

نماينده مجلس خبرگان رهبري در ادامه با اشاره به نزدیک بودن عید نوروز افزود: در فرهنگ اهل بیت(ع) در هر روزی که گناهی صورت نگیرد آن روز عید به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه عید امسال مصادف با ایام فاطمیه شده، گفت: رسانه‌ها در این ایام باید فرهنگ فاطمی را برای مردم تبیین کنند و اگر در این ایام بر سر سفره عید نوروز هستیم نباید نیازمندان را فراموش کردو این ایام فرصت خوبی است که به ایتام و بیماران سرکشی کنیم.

آيت الله حسيني بوشهري با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: این روز، روز پرستار نیز نامگذاری شده است و پرستاران خدمات بزرگی را به کشور ارائه می‌دهند که با توجه به سختی‌های روحی و جسمی که متحمل می‌شوند باید قدردان آن‌ها بود.

وی گفت: پرستاران باید بدانند که کار آن‌ها اجز و پاداش بزرگی دارد و پیامبر اکرم(ص) نیز فرمودند اگر کسی یک شب از بیماری پرستاری کند خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می‌کند.

خطيب نماز جمعه قم گفت: مسئولان نیز باید قدردان زحمات پرستاران باشند تا آن‌ها بتوانند با دلگرمی کار خود را ادامه دهند.

تشریح مذاکرات هسته‌ای ایران با غربی‌ها

وی در ادامه با تشریح مذاکرات هسته‌ای ایران با غربی‌ها ابراز داشت: در ۲۸ اسفندماه کار‌شناسان ایرانی با ۵+۱ مذاکراتی خواهند داشت که دور دوم مذاکرات در فرودین ماه سال آینده در آلبانی برگزار می‌شود.

آيت الله حسيني بوشهري با اشاره به محورهای مذاکرات در مسکو اظهار داشت: در 9 ماه پیش مذاکراتی که در مسکو صورت گرفت، پنج محور اصلی مبنای این مذاکرات بود که اولین محور فتوای مقام معظم رهبری در خصوص تحریم سلاح‌های هسته‌ای بود و ایران اعلام کرد حاضر است این فتوا را به ثبت سازمان ملل برساند و در مقابل نیز به آن‌ها عنوان شد باید حق غنی سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسند.

وي افزود: محور دیگر مذاکرات این بود که ایران اعلام کرد در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای شفاف سازی و نقاط ابهام را برطرف خواهد کرد و در مقابل نیز غربی‌ها باید تحریم‌های یک جانیه علیه ایران را بردارند.

عضو جامعه مدرسين حوزه افزود: دیگر محور مذاکرات ایران با غربی‌ها این بود که غنی سازی ۲۰ درصد باید در مذاکرات مطرح شود و در این راستا همکاری‌های متعارف هسته‌ای باید آغاز شود و ایران نیز به این مسئله تاکید کرد که مذاکرات نباید تنها به مسائل هسته‌ای خلاصه شود و شرایط کشورهای همسایه ایران و همچنین موضوع تروریست نیز باید مورد مذاکره قرار گیرد.

وي اضافه کرد: غربی‌ها در مسکو مطرح کردند که باید غنی سازی ۲۰ درصد ایران متوقف و سایت فردو نیز باید تعطیل شود و ایران همه تولیدات غنی سازی ۲۰ درصد خود را نیز باید به خارج از کشور منتقل کند.

منتظر مذاکرات بعدی باشیم تا میزان صداقت غربی‌ها سنجیده شود

استاد حوزه علمیه گفت: اما در این دور از مذاکرات به مواردی همانند عملی نشدن قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران، تعطیلی فردو و توقف غنی سازی ۲۰ درصد حرفی به میان نیامد.

وی عنوان کرد: در این دور از مذاکرات غربی‌ها عنوان کردند تحریم‌های پتروشیمی و فلزات گرانبهای ایران را بر می‌دارند و به فرموده رهبری معظم انقلاب این موارد تنها بخشی از حقوق ملت ایران بود که آن‌ها به آن اعتراف کردند و ما باید منتظر مذاکرات بعدی باشیم تا میزان صداقت آن‌ها سنجیده شود.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: ملت ایران در این زمینه حرف آخر را می‌زنند و ما منتظر مذاکرات آینده با ۵+۱ خواهیم بود.

وی همچنین ابراز داشت: غربی‌ها تصور می‌کردند که با اعمال فشار‌ها و تحریم‌ها می‌توانند مردم و مسئولان کشورمان را فلج کنند اما این اتفاق رخ نداد و آن‌ها مجبور به عقب نشینی کردند.

خطیب جمعه قم، در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به کشتار مسلمانان کشور پاکستان گفت: تکفیری‌ها با کشتار بی‌رحمانه باعث ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی می‌شوند و آن‌ها باید دست از این گونه اقدامات بردارند چرا که اعمال آن‌ها موجب خشنودی دشمنان می‌شود.