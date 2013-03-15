60 درصد گردشگران از نیر وارد استان اردبیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، میرفخرالدین زاهد ظهر جمعه در بازدید از منطقه گردشگری "بولاخلار" نیر افزود: موقعیت خاص جغرافیایی و ترانزیتی شهر نیر باعث شده در فصول گردشگری میزبان مسافران ورودی به این استان باشد.

وی با اشاره به ظرفیت و توانمندی طبیعی این شهرستان در زمینه جذب گردشگران نوروزی یادآور شد: نیر پس از سرعین درای بیشترین آب گرم های معدنی است و سالانه هزاران نفر به همین منظور به این شهرستان سفر می کنند.

زاهد ترافیک در مرکز شهر نیر را به دلیل افزایش تعداد گردشگران در فصل خاصی از سال بویژه ایام نوروز از جمله دغدغه های مسئولان شهری دانست و تاکید کرد که با این وجود می توان با مدیریت مطلوب ترافیک ایام نوروز را کنترل کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه زیباسازی و عمران شهری برای پذیرایی از مسافران نوروزی متذکر شد: شهرداری نیر با در نظر گرفتن رسالت مدیریت شهری و انتظاراتی که مردم و مسافران از آن دارند در بهبود وضعیت عمومی شهر اعم از رنگ آمیزی و لکه گیری معابر عمومی اقدامات مناسبی انجام داده است.

فرماندار نیر همچنین از تامین اقلام ضروری مردم، میهمانان و مسافران نوروزی خبر داد و بیان داشت: اورژانس و مراکز درمانی، اقامتی و مراکز خدماتی هم اکنون از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی از جمله بارش سنگین برف و... برخوردارند.

وی همچنین از برگزاری مراسم سنتی چهار شنبه سوری با حضور گردشگران، مسافران و شهروندان نیر در منطقه جنگلی و گردشگری "بولاخلار" خبر داد.