مردم فریب وعده ها را درانتخابات رياست جمهوري نخورند/ مسئولان بازار را کنترل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد قاسم يعقوبي در خطبه هاي نمار عبادي ، سياسي امروز در جمع نمازگزاران اظهار كرد: آرام آرام در اين روزهاي پاياني سال آهنگ انتخابات رياست جمهوري به گوش مي رسد كه مردم با تجربياتي كه از انتخابات دارند افراد صالح ، نيرومند ، توانمند و ارزش مدار و ولايت مدار را انتخاب كنند.

وي افزود: نظام اسلامي ما زير نظر ولايت فقيه است و هركس كه در اداره كشور و سياست هاي كلان تابع و مقلد ولايت فقيه باشد براي رياست جمهوري مناسب تر است.

امام جمعه كاشمر با بيان اينكه نظر ولي فقيه يعني اسلام ، حقيقت دين و مصلحت مسلمين تصريح كرد: اگر رياست جمهوري اين نظرات ولي فقيه را رعايت كند مي تواند حمايت رهبري و مردم را داشته باشد.

وي با بيان اينكه امسال كشور و مردم ما توانستند به موفقيت هاي بزرگي دست يابند، گفت: برگزاري انتخابات بسيار باشكوه و حضور ميليوني در تظاهرات 22 بهمن گوشه اي از موفقيت هاي ايران اسلامي است.

حجت الاسلام يعقوبي موفقيت حماس در جنگ 8 روزه با اسرائيل را و همچنين اقتدار دولت سوريه در برابر طوفان هاي دشمنان را نوعي از پيروزي نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: در كسب علوم دنيا از قبيل موشكي ، فضا و كارهاي اقتصادي زيربنايي از افتتاح پروژه هاي صنعتي ، مسكن و پتروشيمي را نيز مي توان به افتخارات ديگر كشور اضافه كرد.

وي موفقيت اجراي طرح خط صلح گاز ايران به كشور پاكستان را از ديگر موفقيت ها دانست و افزود: علي رغم مخالفت شديد آمريكا شاهد شروع بكار اين پرو‍ژه هستيم كه موفقيت بزرگي براي ملت ما مي باشد .

امام جمعه كاشمر همچنين با بيان اينكه امسال مردم با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم كردند گفت: مسائل بازار كه جزو شيطنت افراد خاص كه يك شبه ايجاد مي كردند اميدواريم اين امواج را مسئولين بتوانند بهتر از اين كنترل كنند.

وي با انتقاد از بد اخلاقي هاي مسئولين در امسال را درشأن آنها ندانست و گفت: ما دوست داريم كشورمان در آرامش به سر ببرد و اين خاطره تلخ هنوز در ذهن مردم مي باشد و از مسئولين توقع دارند همه توجه خود را در راستاي حل مشكلات مردم قراردهند.

وي با بيان اينكه نظام ما اسلامي الهي است و در متن آن هيچ کدورتی قابل قبول نيست، افزود: اگرچه انسان جائزالخطاست و در هر خانواده و جامعه ای اين برخوردها وجود دارد ولي اين چنين حركتهايي از طرف مسئولين كه باعث شادی دشمن می شود مي شود شايسته نیست.

وي در ادامه با بيان اينكه همه ما بايد در خود نسبت به قبل تغييراتي ايجاد شود گفت: اگرچه با رسيدن بهار زندگي دوباره خداوند به طبيعت مي دهد ولي ما هرسال كهنه تر و پير تر مي شويم و از نظر جسمي به مرگ و قيامت نزديك مي شويم.

امام جمعه كاشمر همچنين با بيان اينكه بايد همه ما مثل طبيعت كه نو و جديد مي شود از نظر روحي ، فكري و اخلاقي نو شويم گقت: نشاط و شادابي و خرمي انسان در انجام عمل صالح امكان پذير مي باشد .

وي در ادامه افزود: اگرچه تحول و تغيير طبيعت به دست خداست ولي تحول انسان به علم و اخلاق و اراده خودمان مي باشد كه با برنامه ريزي در تصميم گيري صحيح رفتارها و اخلاق خود را در آستانه سال نو متحول كنيم.

امام جمعه كاشمر با بيان اينكه انسان با برنامه ريزي متحول مي شود گفت: اگرچه يك سال را ما از دست داده ايم ولي بايد بيانديشيم كه سال گذشته اگربخشي از سرمايه يمان را داديم در عوض چه چيري بدست آورده ايم.

حجت الاسلام يعقوبي با بيان اينكه تنها چيزي كه قيمت واقعي عمر انسان است جز به دست آوردن بهشت چيز ديگري نمي باشد، افزود: اگرچه در بازار ما با مردم معامله مي كنيم ولي خداوند جان ما را درقبال بهشت و بدست آوردن بهشت مي خرد.

وي با بيان اينكه كسي كه مرگ را هميشه به ياد داشته باشد و خودش را براي مرگ آماده كند زرنگ در اين بازار معنوي بوده است گفت: تنها روزي كه در آن گناه اتفاق نيافتد همان روز عيد انسان خواهد بود.

امام جمعه كاشمر با بيان اينكه خداوند اگرچه در يك مهلتي خطاهاي انسانها را جواب آني نمي دهد نبايد فكركنيم خداوند غافل از آن بنده است، گفت: در چنين روزهايي جنايتكار صدام با بمب باران شيميايي حلبچه ديديم كه مردم بي دفاع به خاك و خون كشيده شدند و استكباران ان كار را تحصين كردند ولي توسط خداوند پس از 15 سال شاهد بوديم كه این مستكبر توسط خود استكباران به فجيع ترين حال سرنگون و از بين رفت كه بيانگر اين است كه خداوند جنايتكاران را دردنيا و آخرت به سزاي عملشان مي رساند.

وي در ادامه با تبريك تولد حضرت زينب قهرمان كربلا و روز پرستار و بهورزان گفت: خدمات ارزشمند پرستاران و بهورزان كه حافظان و پاسداران سلامت جامعه و نقش بزرگي در سلامت افراد دارند بسيار قابل تقدير است.

وي با ياد آوري روز رحلت سيداحمد خميني فرزند رهبر كبير انقلاب گفت: اگرچه دردوران زندگي اين شخصيت بزرگ در خدمت به امام به مثل يك ژرستار از ايشان نگهداري مي كرد ولي او حلقه اتصال امام به مسئولين و مردم بود و به اسلام و انقلاب خدمات ارزنده اي كرده است.