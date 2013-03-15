اتفاقات رخ داده در ونزوئلا خلاف شأن حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه ورامین پس از دعوت خود و نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی با اشاره به احاطه خداوند متعال بر جهان افزود: خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است و همه جا حضور دارد.

وی با اشاره به شاهدان الهی ادامه داد: همین زمین از شاهدان باریتعالی است، در روز قیامت اخبار خود را بیان می کند، لذا مستحب است انسان جای نماز خود را تغییر دهد تا هر بار شاهدی بر شهود وی افزوده گردد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین سپس تشریح کرد: اعضاء و جوارح انسان و نیز پوست و زبان وی از شاهدان خداوند هستند، امام حی و حاضر یعنی امام عصر(عج) و نیز ائمه الهی پیشین که از دنیا رفته اند هم شاهد بر اعمال ما هستند، گمان نکنید این عالم به حال خود رها شده است، خیر، این نیست که هرکس هرچه گفت و هر کار کرد به حال خود رها باشد، ربا خورد، تجاوز کرد، عالم کر و کور نیست.

امام جمعه ورامین در ادامه عوامل تأکید کرد: تمام اعمال ما تحت ضابطه الهی است، عمر هم رفتنی است، طوری عمل نماییم که در عالم برزخ و جهان آخرت در آسایش باشیم.

عید نوروز عیدی 2500 ساله، ملی و قدیمی و رسم مناسبی است

باسابقه ترین امام جمعه کشور سپس به روزهای پایان سال اشاره کرده و بیان داشت: در آستانه سال نو هستیم، از خدای بزرگ بخواهیم که گناهان ما را اگر آمرزده نشده است بیامرزد، الان بهترین لحظات آمرزش گناهان است چرا که در روز جمعه و عید محمد(ص) قرار داریم، در مسجدی که به نام مبارک امام عصر(عج) است، مجلس هم مجلس نماز جمعه می باشد، همه شرایط فراهم است تنها توجه باطنی می خواهد.

وی افزود: عید نوروز از اعیاد اسلامی نیست، یک عید ملی است، قبل از اسلام هم مرسوم بوده که مردم ایران از اول فروردین تا سیزدهم برنامه هایی مخصوص همان روز داشتند که الان فرصت ورود به آنها نیست، این رسمی 2500 ساله است، از حیثی رسم خوبی است، مردم قدری به وضع نظافت لباس و منزل خود رسیدگی می کنند؛ به دید و بازدید یکدیگر می روند، به سفر می روند که نوعا هم سفرهای زیارتی است، از مستمندان دستگیری می کنند که همه اینها خوب است.

آسیب های نوروز

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با بیان آسیب های جشن های نوروز اضافه کرد: اسراف و تبذیر مهمترین آسیب این ایام است، به اندازه خرید کنید، میوه و غذا را بیش از حد تهیه نکنید تا اضافه آید و مجبور شوید دور بریزید، خداوند هم از اسراف نهی کرده و هم تبذیر، پرورگار در قرآن می فرمایند "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ" یعنی مبذرین برادران شیاطین هستند، دیگر مذمتی بدتر از این نمی شود.

وی عنوان کرد: شیطان 6 هزار سال سجده کرد اما عاقبت به خیر نشد، متکی به خدا باشیم، مغرور به حج و عبادت خود نشویم تا عاقبت به خیر گردیم.

خطیب نماز جمعه ورامین اظهار داشت: آسیب دیگر اختلاط های احتمالی محرم و نامحرم در میهمانی های نوروز و احیانا اهو و لعب است، دید و بازدید خوب است لکن موازین الهی رعایت شود، حرام و حلال خدا را رعایت کنید.

اتفاقات رخ داده در ونزوئلا خلاف شأن حکومت اسلامی است

وی سپس با اشاره به برخی اتفاقات اخیر عنوان کرد: مسئله اخیر که شنیدید و مراجع عظام تقلید و بزرگان دیگر هم گلایه کردند بنده را آزرده خاطر ساخت، اینکه رئیس دولت در سفر به ونزوئلا بیاید مصافحه کند و دست بدهد اگر واقعیت باشد خلاف شدن حکومت اسلامی است.

آیت الله محمودی گلپایگانی خطاب به مسئولان ارشد کشور افزود: این ملت برای انقلاب خود شهید داده است، بدن های مطهر شهدا سال ها زیر خاک دفن شده اند، اینها برای اسلام و قرآن به جبهه ها رفته اند، کاری نکنید که مقابل شهدا خجالت بکشیم و به حرمت حکومت اسلامی و ارزش های انقلابی خدشه ای وارد شود.

اختلاط و رقص دختران در تهران تأسف آور بود

وی ادامه داد: شنیده شد در تهران هم برنامه ای بوده که دخترها را وادار به رقص در برابر نامحرم ها کردند، این امر واقعا تأسف آور است، خدا کند شنیده های ما دروغ باشد، امام(ره) برای رقص دختران قیام نکرد، ایشان برای برپایی و زنده نگاهداشتن ارزش های اسلامی حرکت کردند و ملت برای این امر از ایشان حمایت کرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: قیام امام(ره) برای حاکم کردن اسلام در جامعه بود، حاکمیت اسلام آن هم در تمام جوانب، ما تنها کشور اهل بیت در جهان هستیم، حرمت اهل بیت را نگه دارید، اینجا کشور امام صادق(ع) است، مملکت فاطمه زهرا(س) است، ملت ما اسلام را می خواهد، این را بفهمید.