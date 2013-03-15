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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

با حضور استاندار کرمان/

فاز دوم جاده شهربابک – سرچشمه افتتاح شد/ ایمن سازی راههای برای مسافران نوروزی

فاز دوم جاده شهربابک – سرچشمه افتتاح شد/ ایمن سازی راههای برای مسافران نوروزی

کرمان - خبرگزاری مهر: در آستانه سفرهای نوروزی افتتاح جاده های جدید در کرمان ادامه دارد و فاز دوم جاده شهربابک – سرچشمه نیز که از راههای گردشگری استان محسوب می شود افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افتتاح راههای و جاده های جدید و بهسازی شده در استان کرمان ظهر جمعه و با حضور استاندار کرمان اسماعیل نجار، فاز دوم جاده شهربابک – سرچشمه نیز به بهره برداری رسید.

این درحالی است که در سال جاری 150 کیلومتر بزرگراه در استان کرمان به بهره برداری رسیده و زمینه برای سفرهای ایمن تر در استان کرمان مهیا شده است.

با افتتاح این جاده قسمتی از باند دوم محور پر ترافیک شهربابک – خاتون آباد به سرچشمه زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

طول این محور که در حال دوبانده شدن است 65 کیلومتر است که امروز 26 کیلومتر این جاده به بهره برداری رسید.

کد مطلب 2019184

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