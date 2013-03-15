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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

تاکید شریعتمداری بر تحول در حوزه‌های اقتصادی در دیدار با جبهه مردمی اصلاحات

تاکید شریعتمداری بر تحول در حوزه‌های اقتصادی در دیدار با جبهه مردمی اصلاحات

محمد شریعتمداری از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در دیداری با جبهه مردمی اصلاحات بر ایجاد تحول در حوزه های اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی دولت اصلاحات صبح امروز در دفتر کارش میزبان اعضای جبهه مردمی اصلاحات بود. در این دیدار که از ساعت 9:30 تا 11 امروز جمعه به طول انجامید شریعتمداری دلایل اعلام کاندیداتوری اش برای انتخابات آتی را عنوان کرد و دغدغه های خود را پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بیان کرد.

شریتعمداری در این دیدار تاکید کرده است که باید تحولاتی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور صورت بگیرد.

محمد زارع فومنی، دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این موضوعات، اظهار کرد: این دیدار پیرو دیدارهای ما با کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری آینده صورت گرفته است.

کد مطلب 2019185

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