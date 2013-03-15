به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی دولت اصلاحات صبح امروز در دفتر کارش میزبان اعضای جبهه مردمی اصلاحات بود. در این دیدار که از ساعت 9:30 تا 11 امروز جمعه به طول انجامید شریعتمداری دلایل اعلام کاندیداتوری اش برای انتخابات آتی را عنوان کرد و دغدغه های خود را پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بیان کرد.

شریتعمداری در این دیدار تاکید کرده است که باید تحولاتی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور صورت بگیرد.

محمد زارع فومنی، دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این موضوعات، اظهار کرد: این دیدار پیرو دیدارهای ما با کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری آینده صورت گرفته است.