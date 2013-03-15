به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهریار در خطبه های این هفته نمازجمعه این شهرستان، پس از دعوت به تقوای الهی و دوری از معاصی، به بیان ضرورت و نحوه ترک گناهان و بیان ارزش انسانها با توجه به اعمال آنها پرداخت.

حجت الاسلام موسی سالمی با اشاره به مناسبتهای هفته جاری بخصوص ولادت حضرت زینب ( س) و روز پرستار، روز ملی شدن صنعت نفت را یکی دیگر از پیروزیهای ملت ایران براستعمارگران دانست.

وی، حضرت زینب (س) را استوره و نمونه زنان قهرمان عالم دانست و وجود چنین شیر زنی در اسلام مایه مباهات مسلمانان دانست.

خانواده ها در چهارشنبه آخرسال توجه بیشتری به جوانان داشته باشند

این مسئول در ادامه به نقش موثر نیروی انتظامی در کاهش جرم و جنایت و بوجود آوردن امنیت در جامعه اشاره کرد و از مردم خواست تا در چهارشنبه آخر سال بهانه دست دشمن ندهند تا دشمن با دیدن کوچکترین حرکتی مثل ترقه بازی آنرا بزرگ و تبدیل به خبر انفجار و اغتشاش کنند.

سالمی افزود: لازم است مردم خودشان مدیریت کنند و مواظب فرزندانشان باشند تا خدای نکرده حادثه دلخراشی در شب عید برای کودکان به وجود نیاید.



خطیب جمعه شهریار از زحمات ارگانهای همچون هلال احمر، نیروی انتظامی پلیس راهور، بیمارستاها و سایر نهاد هایی که در ایام نوروز تلاشهای بی شائبه ای برای آسایش و رفاه مردم دارند، تقدیر و تشکر کرد.

مسئولان زمینه های افزایش امید مردم را فراهم کنند

امام جمعه شهرستان قدس نیز امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته با تاکید بر رعایت تقوای الهی و با اشاره فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرنگان رهبری در مورد امید دادن به مردم اظهار داشت: مسئولان باید با اقدامات مناسب و ارائه خدمات مطلوب مردم را به آینده امیدوارتر کنند.

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی افزود: برغم وجود مشکلات و معضلات در کشور، اما مسئولان باید با ارائه عملکرد خود در پایان سال، مردم را امیدوار کنند.



وی اعلام کرد: برغم توطئه ها و تحریم های دشمنان، اقدامات مثبتی در کشور انجام شده که باید در سال آینده نیز این روند ادامه داشته باشد.

این مسئول در ادامه به شعار امسال مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی یادآور شد: باید تولیدات داخلی در کشور افزایش یابد و مردم باید به دنبال کالاها و اجناس داخلی بروند.