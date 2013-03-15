14 پایگاه ثابت هلال احمر در محورهای مواصلاتی لرستان مستقر است

حسین رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نوروزی امداد و نجات در استان اظهار داشت: این طرح از 24 اسفندماه سالجاری آغاز شده و تا هفدهم فرودین ماه ادامه خواهد داشت.

وی از تقویت 14 پایگاه ثابت در محورهای استان خبر داد و بیان داشت: همچنین در قالب اجرای این طرح هفت پایگاه موقت در فواصل بین پایگاههای ثابت و پرتردد استقرار پیده کرده اند.

مرادی با اشاره به استقرار یک پست سیار امداد و نجات متشکل از خواهران در مرکز استان، یادآور شد: برپایی کمپ نوروزی به ظرفیت تعداد 40 دستگاه چادر در تنگ فنی پلدختر و 30 دستگاه در بلوران کوهدشت با تمام امکانات برای اسکان مسافرین از دیگر فعالیتهای انجام شده هلال احمر در قالب این طرح است.

وی به نصب چهار دستگاه چادر در هرپایگاه ثابت به منظور اقامه نماز اشاره کرد و بیان داشت: اقلام امدادی مورد نیاز برای اسکان اضطراری مسافران نوروزی در پایگاههای سطح استان انبار شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان همچنین در ادامه از استقرار و بکارگیری تعداد 30 دستگاه آمبولانس با تمام امکانات و تجهیزات کمک های اولیه و همچنین تعداد 9 دستگاه خودرو "ست نجات" برای رهاسازی احتمالی در پایگاههای بین جاده ای خبر داد.

مرادی با اشاره به استقرار 12 ست نجات هیدرولیک در پایگاههای موقت جاده ای جهت رهاسازی، یادآور شد: همچنین پایگاههای امدادی در 9 شعب و مرکز استان با نیروهای نجاتگر و تجهیزات کامل مستقر شده اند.