مسئولان کشور شرایط اقتصادی و گرانی را به بهترین نحو مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم رفع مشکلات اقتصادی مردم و گرانی تاکید موکد دارند.

وی همچنین بر ضرورت مهار تورم در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: در این برهه از زمان باید به ملت روحیه و امیدواری داد زیرا مردم ولی نعمتان انقلاب هستند.

خطیب نماز جمعه رشت برخورد قاطعانه مسئولان و ناظران بازار با افراد سودجو و گرانفروشان را امری لازم و ضروری دانست و گفت: احتکار مایحتاج مردم و گرانفروشی در دین مبین اسلام حرام است.

وی افزود: احتکار، عملی حرام، سود و منفعتی برای فرد محتکر ندارد همه باید با ایمان به خداوند متعال و پیروی از دستورات دین اسلام در پی رزق و روزی حلال باشند.

آیت الله قربانی در ادامه به توجه بیشتر خانواده ها در جلوگیری از خطرات آتش بازی چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و اظهارداشت: برای جلوگیری از هر گونه مشکلاتی در این بخش والدین باید توجه بیشتری به رفتار فرزندان خود داشته باشند.

وی ادامه داد: نوروز به دلیل ترویج صله رحم و کمک به نیازمندان از سنت های نیکوی دین مبین اسلام است.

امام جمعه رشت با تاکید بر لزوم استفاده از فرصت سال جدید برای گسترش صلح و دوستی در میان مردم و زدودن کدورت ها گفت: از فرصت سال جدید باید برای رسیدگی به حال محرومان و نیازمندان استفاده کرد.

وی افزود: در این روزها باید مواظب بود از اسراف جلوگیری کرده و با کمک به نیازمندان، شادی ها را به معنای واقعی در میان آنان تقسیم کرد.

آیت الله قربانی همچنین سالروز ارتحال یادگار امام حاج سید احمد خمینی (ره) را گرامیداشت و از وی به عنوان یار صدیق امام و خادم واقعی انقلاب یاد کرد.