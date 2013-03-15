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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

آیت الله قربانی:

مسئولان کشور شرایط اقتصادی و گرانی را به بهترین نحو مدیریت کنند

مسئولان کشور شرایط اقتصادی و گرانی را به بهترین نحو مدیریت کنند

رشت – خبرگزاری مهر: امام جمعه رشت گفت: مسئولان کشور شرایط اقتصادی و گرانی را به بهترین نحو مدیریت کنند تا رضایتمندی مردم بیش از پیش حاصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم رفع مشکلات اقتصادی مردم و گرانی تاکید موکد دارند.

وی همچنین بر ضرورت مهار تورم در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: در این برهه از زمان باید به ملت  روحیه و امیدواری داد زیرا مردم ولی نعمتان انقلاب هستند.

خطیب نماز جمعه رشت برخورد قاطعانه مسئولان و ناظران بازار با افراد سودجو و گرانفروشان را امری لازم و ضروری دانست و گفت: احتکار مایحتاج مردم و گرانفروشی در دین مبین اسلام حرام است.

وی افزود: احتکار، عملی حرام، سود و منفعتی برای فرد محتکر ندارد همه باید با ایمان به خداوند متعال و پیروی از دستورات دین اسلام در پی رزق و روزی حلال باشند.

آیت الله قربانی در ادامه به توجه بیشتر خانواده ها در جلوگیری از خطرات آتش بازی چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و اظهارداشت: برای جلوگیری از هر گونه مشکلاتی در این بخش والدین باید توجه بیشتری به رفتار فرزندان خود داشته باشند.

وی ادامه داد: نوروز به دلیل ترویج صله رحم و کمک به نیازمندان از سنت های نیکوی دین مبین اسلام است.

امام جمعه رشت با تاکید بر لزوم استفاده از فرصت سال جدید برای گسترش صلح و دوستی در میان مردم و زدودن کدورت ها گفت:  از فرصت سال جدید باید برای رسیدگی به حال محرومان و نیازمندان استفاده کرد.

وی افزود: در این روزها باید مواظب بود از اسراف جلوگیری کرده و با کمک به نیازمندان، شادی ها را به معنای واقعی در میان آنان  تقسیم کرد.

آیت الله قربانی همچنین سالروز ارتحال یادگار امام حاج سید احمد خمینی (ره) را گرامیداشت و از وی به عنوان یار صدیق امام و خادم واقعی انقلاب یاد کرد.

کد مطلب 2019195

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