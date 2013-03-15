مسئولان برای معیشت مردم چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج ضمن دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی اظهارداشت: حادثه ای که در حلبچه اتفاق افتاد با گذشت سال ها هنوز حس فجیعی را تداعی می کند و در آن زمان تنها نظام اسلامی ما به بیچارگی این نظام توجه کرد.

وی افزود: رژیم بعث اگر می توانست تمامی تصاویر این حادثه را پاک می کرد و این بسیجیان ایران اسلامی بودند که به یاری مردم بی دفاع آن دیار پرداختند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به سالروز بزرگداشت پروین اعتصامی ، روز پرستار و سالروز ارتحال سید احمد خمینی اشاره کرد و روز ملی شدن صنعت نفت را از مهمترین مناسبت های این هفته برشمرد.

کازرونی بیان کرد: آغاز سال نو و نوروز در حالی رخ می دهد که باید خصلت های نیکو این ایام پاس داشته شود، صله ارحام، پاکیزگی و رسیدگی به امور فامیل و همسایگان موضوعاتی است که در طول این ایام ویژه به آن پرداخته می شود.

وی یادآور شد: امسال نوروز با دهه اول فاطمیه تلاقی پیدا کرده است و ملت ایران دل داده اهل بیت است که باید به آن توجه شود.

نماینده ولی فقیه در کرج با اشاره به سالروز رحلت سید احمد خمینی آنها را دارای خصایل و ویزگی های خاص پدر و فرزندی برشمرد.

وی ادامه داد: بهره مندی از این فرزند صالح لطفی برای امام بزرگوار بود و از روز ورود امام به انقلاب تا زمانی که از میان مردم با ر سفر بست، فرزند بزرگوارش همواره همراه او بود.

کازرونی عنوان کرد: سید احمد خمینی همه زندگی خود را وقف امام کرده بود.

وی با اشاره به اینکه بعد از رحلت امام رفتار فرزند برومند ایشان را با همگان تحسین برانگیز خواند و گفت: خضوع و خشوع فرزند امام همواره ستودنی بود و در وی هوای نفس جایی نداشت.

کازرونی با برشمردن توجه ویژه مقام معظم رهبری به بانوان، پیام وی به کنگره زنان شهیده پیام ایشان را حاوی پیام های با ارزشی خواند و از جمله به تشریح نقش والای تربیتی مادران پرداخت.

وی تربیت خوب دختران در جامعه توسط مادران را تربیت برتر نسل های بعدی به بهترین شیوه برشمرد و هر مرد شهید را نیز وامدار یک زن از خانواده خود دانست و. صبوری زن ها را عامل پیروزی جنگ ما برشمرد.

وی همچنین با اشاره به حضور با حجاب و عفاف زنان ورزشی کشور، حضور زن محجبه ورزشکار را بر روی سکوی افتخار ورزشی بسیار ارزشمند خواند.

کازرونی از مسئولان استان و کشور خواست، قول های خود را به مردم عملی کنید، شنیده ها حاکی از ان است که قدرت خرید مردم تا 50 درصد کاهش یافته است و باید برای معیشت مردم فکر جدی شود و در این دوران گرانی مردم قدری آرامش داشته باشند.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنانش مردم شهید پرور کشور را در مقابل تحریم ها صبور خواند که باجی را به بیگانگان پرداخت نخواهند کرد.