خواسته مردم طبس استقلال حوزه انتخابیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد زنجاني طبسي در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه طبس اظهار داشت: یکی از خواسته های به حق و به جای مردم طبس از مسئولان، استقلال حوزه انتخابیه است که امید داریم در آینده نه چندان دور محقق شود.

حجت الاسلام زنجانی طبسی افزود: شهرستان گسترده طبس که به تنهایی از 71 کشور جهان بزرگتر است، دارای منابع انسانی و منابع خدادادی مادی و معنوی فراوانی است که امیدواريم بعد از فرمانداری ویژه، استقلال حوزه انتخابیه نیز محقق شود.

امام جمعه موقت طبس، بخش اعظم سخنان خود در خطبه دوم را به موضوع فرمانداری ویژه شدن طبس اختصاص داد و تاکید کرد: مردم و مسئولان طبس از سالها قبل پیگیر تحقق فرمانداری ویژه شدن طبس بودند که امروز به لطف و عنایت دولت و مسئولان، این موضوع محقق شده و باید قدر این فرصت را دانست.

وی ارتقا فرماندار به عنوان معاون استاندار و حضور وی در کلیه جلسات استانی، در نظر گرفتن دو معاون برای فرماندار، افزایش اعتبارات شهرستان، افزایش کارشناسان در سطح ادارات و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقا سطح مدیران اداری به معاون مدیرکل از جمله ویژگیهایی بود که خطیب جمعه طبس در خصوص فرمانداری ویژه به آنها اشاره کرد.

زنجانی طبسی، ارائه خدمات مناسب، عدم تمرکز اداری، کاهش مراجعات مردم به مرکز استان، محرومیت زدایی، توزیع عادلانه منابع و بودجه و بسترسازی عملی برای توسعه شهرستان طبس از مهمترین اهداف فرمانداری ویژه برشمرد.

امام جمعه موقت طبس یادآور شد: طبس مرغ همای سعادت است، همای سعادت بر دوش هرکه بنشیند خوشبختی می آورد و این همای سعادت را نمی شود در قفس گذاشت.

زنجانی طبسی تاکید کرد: هرکس نتواند این همای سعادت را بر شانه خود حفظ کند، این مرغ از قفس خواهد پرید.

خطیب جمعه موقت طبس افزود: کارشناسان با بررسی و تحلیل دقیق همه جوانب و در فضایی آرام موضوع فرمانداری ویژه وانتزاع از یزد تصمیم‌گیری کرده و در نهایت هیئت دولت طرح انتزاع طبس از استان یزد و الحاق این شهرستان به استان خراسان جنوبی و همچنین ارتقاء فرمانداری طبس به فرمانداری ویژه را تصویب کرد.

امام جمعه موقت طبس عنوان کرد: ارتقاء فرمانداری شهرستان طبس به فرمانداری ویژه آرزوی دیرینه مردم این شهرستان بوده است، این درحالی است که تنها ۲6 شهرستان کشور از فرمانداری ویژه برخوردار هستند و امروز طبس به عنوان بیست و هفتمين مركز فرمانداري ويژه معرفي شده است.