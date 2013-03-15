ویژه برنامه های شبکه افلاک در ایام نوروز

فتاح کمری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: اولویت جدی صدا و سیمای مرکز لرستان در ایام تعطیلات نوروزی معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی لرستان به هموطنان و مسافران نوروزی است.

وی با اشاره به برنامه ریزی ویژه در این زمینه بیان داشت: در این راستا یک ویژه برنامه شبانه در شبهای نوروز و دو ویژه برنامه رادیویی طی صبح و عصر روزهای تعطیلات عید برای علاقمندان پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان همچنین از تهیه ویژه برنامه سال تحویل خبر داد و گفت: ویژه برنامه تحویل سال شبکه افلاک به مدت 150 دقیقه امسال با یک طراحی بصری و دکوراسیون زیبا بطور زنده پخش می شود.

کمری ادامه داد: در این برنامه اهم شاخص های توسعه استان لرستان در بخش های گوناگون، پیام های نوروزی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار لرستان، معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی لرستان، اجرای زنده و گروهی موسیقی بومی، نمایشها و گزارشهای طنز، مصاحبه با گردشگران و مسافران نوروزی گنجانده شده است.

وی یادآور شد: همچنین در ایام تعطیلات نوروزی روزانه دو بخش خبری رادیویی و تلویزیونی علاوه بر اطلاع رسانی اخبار استان، زیباییها و توانمندیهای لرستان به تصویر می کشد.