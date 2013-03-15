بهار آموزگار بزرگ بشریت است/ خداباوری و معادباوری دو درس مهم بهار

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی که به عنوان سخنران در مراسم نماز جمعه امروز شهر پرند حضور یافته بود به آداب و رسوم ملی در آخرین روزهای سال و حلول سال نو و فصل بهار اشاره کرد و گفت: آن دسته از آداب و رسومی که مغایرتی با شرع مقدس اسلام ندارد مورد تایید است.



وی با بیان اینکه بهار ظاهر قضیه است و آن را فصل شادابی دشت و صحرا می دانیم افزود: از منظر قرآن اما برداشت های عمیق تر و مناسب تر می دهد تا جایی که در آیات و روایت بهار آموزگار برگ بشریت قلمداد می شود و باید در این خصوص درسهای خداشناسی را فرا گرفت.



خداباوری و معادباوری دو درس مهم بهار



موذن برجسته کشورمان خداباوری و معادباوری را دو درس مهم از بهار عنوان کرد و اظهار داشت: این دو اصل، اصل اول عقاید دینی ما است، خداباوری توحید و معادباوری ایمان به دادگاه عدل الهی و ایمان به قیامت است.



سلیمی با تاکید بر اینکه بهار می تواند دو بعد توحید و معاد انسان را در خود تقویت کند، اضافه کرد: کسانی که با تردید به قدرت خدا می نگرند در بهار زمین مرده به اذن خدا جان می گیرد و همین خدا زنده کننده مردگان در قیامت است و همان گونه که گیاهان در بهار سبز می شوند انسان ها بعد از مرگ و در قیامت زنده می شوند و جان می گیرند تا به حساب و کتاب شان رسیدگی شود.



بهار دادگاه عدل الهی است



وی با بیان اینکه بهار دادگاه عدل الهی است، گفت: در کشورما برداشت ها از نوروز اشتباه است، چرا که در قیامت از سفره هفت سین سوال نخواهد شد اما درخصوص برداشت علی و اولاد علی از این نوروز سوال خواهد شد.



سلیمی افزود: عید واقعی نه گفتن به ارتکاب گناهان است چنانچه علی علیه السلام می فرمایند هر روزی که در آن گناه صورت نگیرد آن روز عید است و می شود برای مومنان که 365 روز سال عید باشد، هیچ کس با آداب و رسوم پسندیده مخالفتی ندارد.



این قاری و استاد قرآن بیان داشت: حیوان غریزه دارد، فرشته وظیفه دارد، انسان هم غریزه و هم وظیفه دارد و انسان سعادتمندی که عید بر او مبارک است کسی است که غریزه او بر وظیفه پیروز نشود و اگر وظیفه بر غریزه پیروز شود آن زمان برای ما عید خواهد بود.