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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

با حضور حاتمی و کیارستمی

"ملاقات با لیلا" در جشنواره فیلم ایتالیا

"ملاقات با لیلا" در جشنواره فیلم ایتالیا

جدیدترین فیلم درام کارگردان ایرانی عادل یراقی با نام "ملاقات با لیلا" برای رقابت در چهارمین فستیوال فیلم "باری" ایتالیا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی.وی، این فیلم قرار است در روز 20 مارس (چهارشنبه 30 اسفند) در قسمت پانورامای فستیوال به نمایش درآید.

فیلم "ملاقات با لیلا" درباره زنی جوان است که از شوهر سیگاری‌اش که کارشناس تبلیغات است می‌خواهد قبل از ازدواجشان سیگار کشیدن را ترک کند. عباس کیارستمی که فیلمنامه این فیلم را نوشته است به همراه بازیگر زن اول فیلم لیلا حاتمی و کارگردان آن عادل یراقی در این فستیوال حضور خواهند داشت.

این فیلم در چهل و نهمین فستیوال بین‌المللی فیلم شیکاگو که اکتبر 2013 برگزار شد، معرفی شد.

در این دوره از فستیوال "باری" قرار است بیش از 400 فیلم از سراسر دنیا به نمایش درآید. چندین کارگاه، کلاس‌های آموزشی و جوایز افتخاری هم جزو برنامه‌های امسال فستیوال هستند.

چهارمین فستیوال فیلم بین‌المللی "باری" از 16 تا 23 مارس 2013 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2019203

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