به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی که به عنوان سخنران پیش از خطبه های آخرین نماز جمعه سال 1391 خیرآباد به ایراد سخن پرداخت ،در ابتدا به تاریخچه ای از این سازمان اشاره کرد و سپس در خصوص اهداف و وظایف آن سخن گفت .

وی اظهار داشت : نجات جان انسانها ، مهار و اطفای حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح از مهمترین وظایف این سازمان است .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر ورامین گفت: آموزش های لازم در امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف برای کارکنان و افراد خارج از سازمان ، نظارت بر عملیات مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی، انجام ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی دیگر وظایف محوله در نظر گرفته شده است .

خانی افزود: نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانهای واستانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون همچون زلزله،‌ آتش سوزی، برق گرفتگی ، سیل و ... و همچنین برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوطه به آتش نشانی و خدمات ایمنی را می توان از جمله تمهیدات برشمرد .

آتش نشانی می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد

وی تأکید کرد: سازمان آتش نشانی در حقیقت با حفاظت و صیانت از سرمایه های ملی در برابر آتش سوزی و حوادث می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر ورامین افزود: بنابراین در راستای انجام این رسالت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین با تقویت توان عملیاتی خود از نظر تجهیزات و نیروی انسانی گام مهم و بلندی را برداشته و برمی دارد .

این مسئول سپس به چهارشنبه آخر سال اشاره داشت و گفت: با توجه به نزدیکی چهارشنبه آخر سال امیدواریم شاهد صحنه های دلخراش نباشیم تا بتوانیم بدون هیچ حادثه ای سال جدید را با آرامش خاطر آغاز نماییم .

خانی گفت: باید همه عوامل همچون خانواده ها و ارگانهای مربوطه زمینه ای را مهیا نمایند تا فرزندان و جوانان آنها اقدام به اعمالی که منجر به حادثه خواهد بود را کنترل کنند .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر ورامین اضافه کرد: سازمان آتش نشانی ورامین این آمادگی را دارد تا تحت هر شرایطی در هنگام وقوع حادثه با کمترین زمان ممکن اقدام به نجات جان و مال شهروندان نماید و اصحاب رسانه و رسانه ملی نیز می توانند نقش مهمی در ارتباط با فرهنگ سازی و آموزش داشته باشند .

وی تصریح کرد: افراد می توانند در صورت مشاهده رخدادهای پیش رو سازمان آتش نشانی ورامین را با شماره های 36244444 و 36244443 و یا شماره 125 از حوادث احتمالی آگاه سازند.