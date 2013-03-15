دوری از اسراف و خانه تکانی دل در آستانه سال نو ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله هادی باریک‌بین در خطبه های این هفته نماز جمعه که در مسجدالنبی برگزار شد، اظهار داشت: همانگونه که سال نو می شود و مردم با خانه تکانی به استقبال بهار می رود لازم است دل را نیز خانه تکانی کنیم و با زدودن کینه و کدورت ها تحول اساسی و اخلاقی را در خود نیز ایجاد کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: تحول روحی در خود و بازنگری در رفتار، کردار و عملکرد خود در سال قبل می تواند ما را برای روزهای سال جدید آماده کند و همه باید با تغییر در احوالات خود آماده حلول سال نو شویم.

آیت‌الله باریک‌‌بین با اشاره به سالروز میلاد حضرت زینب(س) بیان کرد: حضرت زینب(س) از بانوان برجسته تاریخ اسلام است که در کنار مسئولیت های خطیر خود پرستار حضرت زین العابدین(ع) نیز بود و امروز به یاد آن حضرت به نام روز پرستار نامگذاری شده است.

خطیب جمعه قزوین ضمن گرامیداشت روز پرستار از مسئولان خواست نسبت به حل مشکلات این گروه پرتلاش نیز اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین همچنین سالروز رحلت سیداحمد خمینی را نیز تسلیت گفت و یاد وی را گرامیداشت.

وی با اشاره به تورم و گرانی های موجود در کشور اظهار داشت: از عموم مردم انتظار داریم در آستانه سال نو از اصراف کردن خودداری کنند و در این ایام به فکر نیازمندان و افراد کم درآمد نیز باشند.

آیت‌الله باریک‌بین به نقش مراجع و علمای دینی در حفظ و احیای ارزش های اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: اگر مراجع و روحانیون انحرافی را متذکر و مانع می شوند از سر دلسوزی و خیرخواهی مردم است لذا از همه انتظار می رود به توصیه ها و رهنمودهای علمای دینی توجه و عمل کنند.

وی در پایان خواستار توجه به معارف دینی و ترویج اخلاق در جامعه شد.