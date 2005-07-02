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۱۱ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۳۵

قسمت دوم فيلم مجازات كننده امسال كليد مي خورد

با اتمام نگارش فيلمنامه قسمت دوم فيلم " مجازات كننده "، فيلمبرداري اين اثرامسال آغازمي شود.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" روي آراد ، مديراستوديوي مارول با اعلام خبرفوق تاكيد كرد كه برخلاف شايعه  هاي موجود پروژه  " مجازات كننده دو" با هيچگونه مشكلي مواجه نيست ومراحل پيش توليد را سپري مي كند.
قسمت نخست اين اثركه نام " جاناتان هنسلي " را درمقام كارگردان داشت با استقبال خوبي درگيشه مواجه شد.
اين اثركمدي - اكشن  داستان ماموراف بي آي را روايت مي كرد  كه درپي كشته شدن همسروخانواده اش شخصا دست به كارشده ودرنقش قاضي واجرا كننده مجازات به فعاليت مي پردازد.
" جان  تراولتا " دراين اثرايفاي نقش كاراكترمنفي را برعهده داشت وبا بازيگراني چون " توماس جين " و" راسل اندروز" همبازي شد.تا به حال تنها حضور" توماس جين " درقسمت دوم اين فيلم قطعي شده ومشخص نيست كه ديگربازيگران نقشهايشان را بارديگراحيا كنند ويا خير.



 

کد مطلب 201921

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