قسمت دوم فيلم مجازات كننده امسال كليد مي خورد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" روي آراد ، مديراستوديوي مارول با اعلام خبرفوق تاكيد كرد كه برخلاف شايعه هاي موجود پروژه " مجازات كننده دو" با هيچگونه مشكلي مواجه نيست ومراحل پيش توليد را سپري مي كند.

قسمت نخست اين اثركه نام " جاناتان هنسلي " را درمقام كارگردان داشت با استقبال خوبي درگيشه مواجه شد.

اين اثركمدي - اكشن داستان ماموراف بي آي را روايت مي كرد كه درپي كشته شدن همسروخانواده اش شخصا دست به كارشده ودرنقش قاضي واجرا كننده مجازات به فعاليت مي پردازد.

" جان تراولتا " دراين اثرايفاي نقش كاراكترمنفي را برعهده داشت وبا بازيگراني چون " توماس جين " و" راسل اندروز" همبازي شد.تا به حال تنها حضور" توماس جين " درقسمت دوم اين فيلم قطعي شده ومشخص نيست كه ديگربازيگران نقشهايشان را بارديگراحيا كنند ويا خير.





