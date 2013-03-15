هزینه کردن عناوین مقدس برای هر شخصی صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالنبی نمازی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهرستان با اشاره به پیام صادر شده برای فوت رئیس جمهور فقید ونزوئلا اظهار داشت: در این پیام هوگو چاوز به عنوان موحد، شهید و بالاتر از آن معرفی شده و حتی از او در مقام ملازم آینده حضرت مسیح(ع)هنگام رجعت و ظهور حضرت ولی عصر(عج)نام برده شده است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان این عناوین را برای هر کسی با هر جایگاهی هزینه و خرج کرد و هر فرد حتی یک قهرمان ملی مانند چاوز را سزاوار این القاب پنداشت.

نماینده ولی فقیه در کاشان همچنین از حواشی به وجود آمده برای هیئت اعزامی به ونزوئلا ابراز تأسف و خاطرنشان کرد: این حرکت‌ها قلب ملت متعهد ایران، مراجع بزرگوار تقلید و ملت حزب‌اللهی را جریحه‌دار کرد.

نمازی در ادامه با اشاره به دیدار جمعی از ورزشکاران و مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک با مقام معظم رهبری، به ذکر فرازهای از بیانات معظم‌له در این دیدار پرداخت.

وی سپس به برخی از ضرورت‌ها و آفت‌های ورزش کشور اشاره و عنوان کرد: لزوم عزل و نصب‌ها با توجه به کار کارشناسی، جلوگیری بروز تخلفات و برانگیختگی بیش از حد احساسات، تابع بودن یک ورزشکار مسلمان به قوانین و تعالیم اسلامی، برخورد با فحاشی‌ها و عصبیت‌های آسیب‌رسان به روح ورزش، جلوگیری از ولخرجی‌ها و هزینه‌های گزاف بدون حاصل، ترویج اخلاق و قانون در ورزش و فراهم آوردن رعایت شئونات اسلامی برای ورزش بانوان از مهمترین نکاتی است که در حوزه ورزش باید به آنها توجه شود.

خطیب نماز جمعه کاشان در ادامه با یادآوری خطرات موجود در آتش‌بازی‌های پایان سال خطاب به جوانان بیان داشت: شما سرمایه ملت ایران هستید و نباید به خاطر یک بازی کوتاه مدت خود را در معرض قطع عضو یا بلایای دیگر قرار دهید.

نمازی از ائمه جماعات، پدران، مادران و اولیا و معلمان خواست تا با ذکر آسیب‌های احتمالی این سرگرمی‌های خطرناک، آنان را به ابعاد مختلف این اقدام خطرآفرین آشنا کنند.

وی همچنین از نیروی انتظامی خواست با شناسایی عوامل تولید و توزیع مواد منفجره با آنها به شدت برخورد کنند.