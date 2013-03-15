اهمیت منابع طبیعی در استان تهران چند برابر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عبدی نژاد که پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت، افزود: توسعه فضای سبز در یک کشور از شاخصه های مهم توسعه آن کشور است و منابع طبیعی میراث خدادادی و ثروت ملی است که نباید به آنها بی اهمیت باشیم.

وی اضافه کرد: مراتع و اراضی طبیعی جزو امانات الهی هستند که باید از آنها استفاده بهینه و صحیح کرد و برای آیندگان نیز باقی گذاشت.

در ورامین بیش از 20 قنات وجود داشت اما در حال حاضر 10 قنات هم نداریم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به تخریب برخی از منابع طبیعی و تغییر اقلیم در کشور گفت: در گذشته در همین ورامین بیش از 20 قنات وجود داشت اما در حال حاضر 10 قنات هم نداریم که علت اصلی نیز عدم رعایت اصول استاندارد در بهره برداری از قنات ها و به طور کلی منابع طبیعی است.

وی افزود: به همین دلیل اگر هر برنامه ای برای حفاظت و نیز توسعه منابع طبیعی داشته باشیم باید یک پای آن مردم باشند، چراکه مردم در حفظ منابع طبیعی نقش اساسی دارند، اجرای این طرح ها و برنامه ها به طور قطع از عهده یک سازمان و یا وزارتخانه خارج است.

هرجا دولت بدون مشارکت مردم ورود پیدا کرده موفق نبوده است

عبدی نژاد تأکید کرد: هرجا و در هر عرصه ای خود دولت به تنهایی و بدون مشارکت خود مردم ورود پیدا کرده است موفق نبوده و حتی اگر موفقیتی بوده، پایدار نبوده است.

وی ادامه داد: اراضی منابع طبیعی جزو انفال هستند که یک سوره به نام انفال در قرآن کریم داریم و همین امر، تأکید بر اهمیت انفال دارد؛ مردم در زمینه حفاظت از منابع طبیعی به ما کمک کنند و اگر موردی هم وجود دارد به ما گوشزد نمایند.

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین، سند دار کردن منابع طبیعی استان را از جمله موارد مهم برای حفظ آنها دانست و گفت: تا کنون برای 97 درصد از عرصه های طبیعی کشور سند مالکیت گرفته شده و امیدواریم تا پایان سال 92، این رقم به 100 درصد برسد.

وی ادامه داد: درختکاری و غرس نهال امری بسیار حساس است، آبیاری درخت ها یک امر مقدس است و ما افتخار می کنیم دین مبین اسلام به این موضوع اهمیت ویژه ای داده است، تنها کاشت درخت کافی نیست و صیانت از درخت واجب تر از کاشت درخت است.