۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

معرفی 19 ویژگی نامزد اصلح ریاست‌جمهوری؛

نامه 1011 دانشجو و طلبه خطاب به مردم/ پیشرفت اسلامی نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از هزار نفر از دانشجویان و طلاب حوزه علمیه سراسر کشور در نامه ای به مردم ایران ویژگی های کاندیدای اصلح برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را معرفی کردند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«به همه مسئولان كشورمان تذكر مى‏دهم كه در تقدم ملاك‏ها، هيچ ارزش و ملاكى مهم‏تر از تقوا و جهاد در راه خدا نيست... و در يك كلام، مصلحت پا برهنه‏ها و گودنشين‏ها و مستضعفين بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد.»

صحیفه امام، ج‏20، ص 333

مردم انقلابی و با بصیرت ایران اسلامی؛ با سلام و آرزوی توفیق روزافزون

اینک که ایران عزیز در آستانه انتخاب سرنوشت ساز دیگری قرار گرفته و از آنجا که نقش اصلی در سپردن سرنوشت 4 و چه بسا 8 سال کشور به انتخاب شما مردم عزیز گره خورده است، ما جمعی از فرزندان انقلابی و آرمانگرای شما که در حال تحصیل یا دانش آموخته دانشگاهها و حوزه های علمیه ایم، بر خود لازم می دانیم نکاتی چند را از باب «ان الذکری تنفع المومنین» در میان بگذاریم، اگرچه آگاهی و بصیرت مردم را مثال زدنی می دانیم:

1. مهمترین نکته در شرایط حساس کنونی و به تعبیر رهبر انقلاب پیچ مهم تاریخی، حضور گسترده و دشمن شکن مردم در انتخابات 24 خرداد 92 است. مردم ما نشان داده اند که مسائل اصلی را به خوبی تشخیص داده و برخی اشکالات اجرایی را در تصمیم راسخ خود به حمایت از اصل نظام اسلامی دخالت نمی دهند. شاهد انکارناپذیر این مدعا حضور خیره کننده مردم بصیر و صبور در همایش عظیم 22 بهمن سراسر کشور آنهم در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی است.

2.  انتخابات ریاست جمهوری همواره گفتمانی خاص ـ از سازندگی تا مهرورزی ـ را بر کشور مسلط کرده است. نیاز امروز جامعه ما حرکت در مسیر پرزحمت ولی نتیجه بخش و شیرین «پیشرفت اسلامی» است که جز با «مقاومت مدبرانه» به دست نمی آید. مردم ما نشان داده اند مقاومت صبورانه را در برابر تحریمهای خارجی و سوءتدبیرهای داخلی بر هرگونه سازش ذلیلانه ترجیح داده اند و از مسوولان هم انتظاری جز تلاش و تدبیر برای مقابله با مشکلات ندارند.

3. با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، هر فرد، گروه و جریانی با شیوه تبلیغاتی خاص و در حمایت از مصداق مدنظرش به میدان آمده است. افرادی اعلام نامزدی زودهنگام کرده و حتی شعار انتخاباتی برگزیده و میتینگ ها برگزار کرده اند. گروهی شیوه نامه نگاری دعوت برای زمینه سازی اعلام حضورشان را برگزیده اند. افرادی به تشکیل ائتلاف ها و فضاسازی رسانه ای مبادرت ورزیده اند. از نظر ما همه این افراد و اقداماتشان مادام که خلاف اخلاق و قانون نباشد محترم است، اما آنچه همچنان مورد غفلت است شاخصهای «نامزد اصلح» است که کمتر جریانی به آن پرداخته است. لذا ما بر خود لازم دانستیم فارغ از این هیاهوها و احساسات، مهمترین شاخصها را برگرفته از رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبر انقلابی مان و مقتضیات زمان، به طور خلاصه با مردم عزیزمان مطرح کنیم تا خود قضاوت کرده و در آینده انتخابی منطقی داشته باشند:

الف) ویژگی های فردی

1. ولایتمداری حقیقی: این مهمترین ویژگی رئیس جمهور است. سکاندار اجرایی کشور نباید هزینه اقداماتش را بر دوش رهبری بگذارد؛ و نباید به دستورات علنی و غیرعلنی ایشان عمل نکند یا با تاخیر عمل کند. بهترین فرد کسی است که بر مدار منظومه فکری ولی فقیه حرکت کند تا کمتر اشتباه کند.

2. سلامت اعتقادی و اخلاقی: ضرورت دارد رئیس جمهور آینده معتقد و ملتزم به اسلام و تقوا و اخلاق خصوصا صداقت و پاک دستی باشد. علاوه بر اینکه مردم باید در عمل و سوابق گذشته اش صداقت و صراحت را خصوصا در عمل به شعارهایش دیده باشند.

3. انقلابی، بسیجی، ساده زیست و مردمی: چنانچه زندگی رئیس دولت آینده اشرافی و به دور از درک مشکلات عامه مردم باشد، نمی تواند اولویت ها را برای حل مشکلات در نظر بگیرد. چنین فردی باید دارای فرهنگ و روحیه انقلابی و بسیجی هم باشد تا به محافظه کاری دچار نشود.

4. سلامت و اصالت اطرافیان و خانواده: رئیس جمهور علاوه بر سلامت و تقوای فردی باید از سلامت و تقوای جمعی هم برخوردار باشد و خصوصا در اطرافیان سیاسی و خانوادگی کسی نباشد که سوءسابقه داشته یا قصد سوءاستفاده از موقعیت او را برای مقاصد خود داشته باشد.

5. نشاط جوانی، پرکاری و تحولگرایی: در زمانی که باید پله های پیشرفت را سریعتر از رقبای خود طی کنیم، ضرورت پرکاری عاقلانه و تحولگرایانه رئیس دولت بیش از پیش احساس می شود که با نشاط جوانی ممکن خواهد بود.

6. استکبار ستیزی، نفی نظام سلطه و اعتقاد به بیداری اسلامی: وجه ممیزه ایران اسلامی و نقطه امید ملتهای مستضعف جهان همین مورد است که باید تحت نظر رهبری ادامه یابد. کمک به ملتهای مسلمان تازه بیدار شده و تحت ستم منطقه خصوصا ملت فلسطین ضرورت دارد.

ب) ویژگیهای مدیریتی و اجرایی

7. توان و ظرفیت اداره کشور: عرضه و توانایی اداره کشور چیزی غیر از عناوین مسوولیت های قبلی چون ریاست، وزارت، وکالت، معاونت و امثالهم است. همچنانکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند کسانی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار می دهند باید واقعا نسبت به ابعاد مختلف و سنگین اجرایی کار واقف بوده و به قول معروف اهل «شانه زیر بار کار دادن» باشند و این را در بطن مسوولیت های گذشته ثابت کرده باشند.

8. قانونمندی، شجاعت و قاطعیت در تصمیم: علاوه بر فصل الخطاب بودن رهبری در موضوعات مورد مناقشه مسوولان، تاکید بر قانون و عمل به آن ولو اینکه بر خلاف میل او باشد، اهمیت بالایی دارد. رئیس جمهور باید بتواند بعد از رسیدن به تصمیم درست از مسیر کارشناسی، آن را با قاطعیت اعلام و اجرا کند.

9. عدالتخواهی و آرمانگرایی همراه با واقع بینی، عقلانیت و تدبیر: عدالت مهمترین مولفه «پیشرفت اسلامی» در بیانات رهبری و مهمترین ویژگی نظام اسلامی است که باید از سوی دولت آینده نیز  به دور از شعارزدگی با آرمانگرایی واقع بینانه،  عقلانیت و تدبیر دنبال شود تا اثربخش باشد و کشور را پیش برد.

10. دارای برنامه و تیم کارشناسی: رئیس جمهور می تواند تنها در چند حوزه خاص صاحب نظر اصلی باشد و در بقیه باید تیم کارشناسی داشته باشد. ضمنا برای حرکت در مسیر چشم انداز و برنامه های مصوب 5 ساله کشور دارای برنامه اجرایی باشد و اصلاح ریل گذاری ها را مجلس شورای اسلامی هماهنگ کند.

11. سعه صدر و نقد پذیری: رئیس جمهور باید ضمن تاکید بر تصمیمات کارشناسی شده تیم های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود، نگاهی هم به نظرات انتقادی کارشناسان در زمان اعلام برنامه ها داشته باشد و سعه صدر و شجاعت لازم را برای پذیرش و اصلاح کاستی های احتمالی داشته باشد.

12. اهتمام به فرهنگ، علم و پیشرفت: در دهه پیشرفت و عدالت؛ فرهنگ و سبک زندگی اسلامی زیربنا و تمدن ساز است و برای رسیدن به افق چشم انداز 1404، توجه به میانبرهای علمی، خصوصا نخبه پروری و حمایت از مسیر خط تولید ایده تا صنعت و بازار با حمایت ویژه رئیس جمهور امکان پذیر است.

13. تسلط به امور سیاسی، مورد اعتماد بودن و مقبولیت اجتماعی: رئیس جمهور باید به همه جوانب امور سیاسی مسلط و به اصطلاح مدبر و مورد اعتماد سیاستمداران سالم و کارکشته باشد؛ نحوه اداره کشور را فهم کرده و قبلا در حوزه های سیاسی کشور ورود موثر و عملیاتی داشته باشد تا بخشی نگر نشود. دارا بودن مقبولیت اجتماعی در رقابتهای انتخاباتی هم لازم است که نباید از طریق وعده های غیر اجرایی بوده و باید تنها مبتنی بر واقعیتها باشد.

14.   معتقد به خرد جمعی، کار تشکیلاتی و گردش نخبگان: اعتماد به کار جمعی و استفاده از نخبگان در بستر کار تشکیلاتی کادرساز موثر تجربه شده، بسیار حیاتی است. استفاده از نخبگان کاربلد در سطوح میانی مدیریتی و زمینه سازی برای رشد معقول آنان برای جایگزینی با مدیران ناکارآمد نیز ضروری است.

ج) ویژگی ها و سوابق در گردنه ها و نقاط عطف انقلاب

15. دوران انقلاب و دفاع مقدس: کسی که به اقتضای سنش در مبارزات پیروزی انقلاب فعال بوده و مبارزه کرده فضل و برتری دارد، اما اولین چالش بزرگ نظام اسلامی در دهه اول انقلاب دفاع مقدس بوده است. معتقدیم که "فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا". از نظر جریان حزب الله، ایثارگران و جانبازان بر قاعدین در منازل مقدمند. اینان نشان داده اند که در راه حفظ اسلام و نظام حاضرند از جان و همه چیز خود بگذرند و دیگران چنین فضلی ندارند.

16. مبارزه با فساد اقتصادی: اخیرا رهبر انقلابی مان از روسای قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گلایه کردند که چرا روسای قوا تاکنون عملی جدی نداشته اند و نیز تاکید نمودند که نباید با این پدیده شعاری برخورد شود. لذا نامزد انتخابات، در مسوولیت قبلی اش باید نشانه ای از برخورد با فساد اقتصادی را متجلی کرده باشد. چراکه یکی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز عامه مردم عدم برخورد با فساد اقتصادی دانه درشت هاست.

17. مبارزه با انحرافات دوران 2خرداد: نظام اسلامی در دهه های دوم و سوم عمر خویش حاکمیت جریاناتی در کشور را تجربه کرده که بی اعتقاد به انقلاب اسلامی تلاش کردند الگوهای لیبرالیستی را بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشور حاکم نمایند. نامزدهای ریاست جمهوری باید نسبت خود را با آنها مشخص کرده باشند. آنکه در شرایط سخت و نفس گیر دوران دوم خرداد ساکت نبوده، دل در گرو انقلاب داشته و به مقابله برخاسته برای امت حزب الله ارجح است.

18. مواضع و عملکرد در فتنه 88: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فتنه بزرگ 88 در فتنه 18 تیر 78 ریشه داشت. کسی که در این دو فتنه خصوصا طوفان فتنه 88 مواضع روشن و عمارگونه داشته و در 8 ماه دفاع مقدس نرم، ضمن روشنگری در عملکردش نیز از افراط و تفریط به دور بوده، می توان امیدوار بود تا در فتنه های آینده نیز سربلند باشد و خود نیز به خلق فتنه های آینده کمک ننماید.

19. مبارزه با حلقه انحرافی: مبارزه با هرگونه انحراف با هر نامی هر چند مقدس در خط اصیل انقلاب ـ که به فرموده امام راحل (ره) پشتیبانی از ولایت فقیه است ـ ضروری است. رئیس جمهور آینده باید قبلا این مبارزه را که نشانگر تقوای جمعی و عدم تبارگرایی اوست با رعایت انصاف نشان داده باشد. از این روست که توجیه گر انحراف نمی تواند مورد اقبال حزب الله واقع شود.

بر این باوریم که این ویژگیها می تواند برای یافتن نامزد اصلح (دارای بالاترین معدل) به اهل منطق کمک نماید. ان شاءالله.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی دانشجویان و طلبه‌ها به شرح زیر است:

1 آرزو بیک دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی

2 آرش لطفی دانشگاه آزاد قزوین دکتری کامپیوتر

3 آرش نجاتی اراک کارشناسی

4 آرش نونانی  کارشناسی الکترونیک

5 آرمان ظریف دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی صنایع

6 آرمین حاج استاد نورانی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

7 آسیه صادقی پیام نور کارشناسی علوم تربیتی

8 آلاله لباسچی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی برق

9 آمنه راد کریم تهران کارشناسی فیزیو تراپی

10 آمنه سادات واقفی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد زبان فرانسه

11 ابراهیم دودانگه دانشگاه آزاد اسلامی ابهر کارشناسی کارشناسی ارشد تاریخ

12 ابراهیم رسولی ملایر مهندسی مکانیک

13 ابراهیم رضایی دانشکده خبر کارشناسی خبرنگاری

14 ابراهیم فروزنده دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

15 ابراهیم کردیان ملایر مهندسی مکانیک

16 ابوالحسن میری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد علوم سیاسی

17 ابوالفضل خیراندیش دانشگاه آزاد اسلامشهر مدیریت آموزش

18 ابوالفضل عمویی دانشگاه امام صادق دکتری علوم سیاسی

19 ابوالفضل یوسفی  کارشناسی حقوق

20 ابوذر اسدی دانشگاه آزاد تهران جنوب عمران

21 احسان آهنگر تهران شرق زیست

22 احسان امیرخانی دانشگاه شیراز لیسانس مهندسی برق قدرت

23 احسان پاپایی دانشگاه آزاد کرمان کارشناسی

24 احسان خانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پرستاری

25 احسان سوایی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی مکانیک

26 احسان فرزین دانشگاه آزاد فیروزکوه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

27 احسان کیانخواه

28 احسان مظلومی ایلام کارشناسی

29 احسان یعقوبی دانشگاه همدان مهندسی صنایع

30 احمد اسدی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی عمران

31 احمد بدرام  دکتری مهندسی مکانیک

32 احمد بنی احمدی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شیمی

33 احمد حسینی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکتری عمران

34 احمد خسروی دانشگاه آزاد ایلام کارشناسی ارشد

35 احمد عادلی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد

36 احمد علیدادی زاهدان کارشناسی

37 احمد کونانی شهید چمران اهواز کارشناسی

38 احمد هروی دانشگاه تهران مهندسی مکانیک

39 احمدرضا زمانی ملایر مهندسی کامپیوتر

40 احمدرضا منصوری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی

41 محمدمهدی دادمان دانشگاه صنعتی شریف

42 اسما دهقانی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق

43 اسماعیل مختاری دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی مواد

44 اسماعیل نادری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

45 اشکان حسینی علمی کاربردی کامپیوتر

46 اشکان مصطفایی فر ملایر مهندسی عمران

47 اصغرنعلبندپور تبریز

48 اعظم رضایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی تربیت بدنی

49 افسانه ملاعلی محمدی  کارشناسی کامپیوتر

50 افشین حاتمی فر ملایر مهندسی عمران

51 افشین دشتی ملایر مرتع و آبخیز داری

52 افشین عزیزی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت شهری

53 افشین مروجی علم و صنعت کارشناسی ارشد سخت افزار

54 اقوامی پناه  دانشگاه امیرکبیر دانشجوی کارشناسی ارشد

55 اکبر بابائی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

56 اکبر فراهانی ملایر کارشناسی ارشد شیمی

57 اکرم جعفری نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی

58 اکرم حسنی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی

59 اکرم میناوند تهران دانشجوی دکتری تعلیم وتربیت

60 الله کرم استکی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

61 المیرا اسماعیل زاده مهمان دوست شاهرود حقوق

62 الناز میر بلوگ دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

63 الهام انصاری  دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

64 الهام سادات حسینی پیام نور کارشناسی علوم تربیتی

65 الهام سنگانیان علوم و تحقیقات عرفان و ادیان

66 الهام کریمی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی تابیات عرب

67 الهام موسوی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق

68 الهام نیک چهره دانشگاه آزاد  کاردانی کامپیوت

69 الیاس حسین زاده یونسی  علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری

70 امرالله حیدری  دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

71 امیا گردشی فرهنگ وهنر رشت مدیریت امورفرهنگی

72 امید بیات صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد مکانیک

73 امید خداشناس علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت

74 امید کریمی پور دانشگاه هند کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

75 امید میرشکاری تربیت معلم کارشناسی

76 امید نظری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی

77 امید نوابی ملایر مهندسی برق

78 امیر احسان آقائی  دکتری مدیریت

79 امیر احمدی پور

80 امیر ایزدی زیست تهران شرق

81 امیر بیاتی ملایر مهندسی مکانیک

82 امیر حاج حیدری ملایر مهندسی کامپیوتر

83 امیر حسین زیاری  کارشناسی ارشدمواد

84 امیر حسین سیدجوادی تهران کارشناسی معماری

85 امیر حسین غیاثوند  قزوین کارشناسی مدیریت

86 امیر حسین کلانتر دانشگاه آزاد اسلامشهر فقه و مبانی

87 امیر حسین مددی  دانشگاه علمی کاربردی تهران کارشناس مدیریت امور فرهنگی

88 امیر حسین منصوری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی

89 امیر رویافر دانشگاه خوارزمی دانشجو دکترا برنامه ریزی درسی

90 امیر صادقی حوزه علمیه سطح دو

91 امیر طیبی  دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد اقتصاد

92 امیر کشتگر  دانشگاه شیراز  کارشناسی الهیات

93 امیرحسین تاروردی ملایر مهندسی مکانیک

94 امیرحسین حاجی زاده صنعتی شریف مهندسی عمران

95 امیرحسین سنگکی صنعتی شریف مهندسی عمران

96 امیرحسین گماسایی ملایر مهندسی مکانیک

97 امیرحسین ندایی تربیت مدرس دکتری هنر

98 امیرمسعود حبیبیان صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد صنایع

99 امیرهوشنگ رمضانی علوم و تحقیقات دکتری فیزیک کاربردی

100 امین پرهیزکار  دانشگاه شیراز  کارشناسی فیزیک

101 امین توکلی زاده  دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی علوم سیاسی

102 امین سرایه جهان ملایر مهندسی مکانیک

103 امین سلاطی دانشگاه تهران دکتری مهندسی مواد

104 امین صادقی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات فوق لیسانس محیط زیست

105 امین صیرفی قزوین کارشناسی عمران

106 امین کردی ملایر کارشناسی فیزیک

107 امین کیانی امیرکبیر نساجی

108 امین میرشکاری صنعتی امیر کبیر مهندسی پزشکی

109 امیردولتی  کارشناسی

110 ایمان اسدی بین الملل قزوین علوم سیاسی

111 ایمان حاج سیدجوادی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی معماری

112 ایمان حریر فروش علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

113 ایمان خانلری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران دانشجو دکترای برق

114 ایمان نوروزی ملایر کارشناسی ریاضی

115 ایمان نیب دانشگاه آزاد علوم تحقیقات فوق لیسانس عمران

116 ایوب حمید  ملایر کارشناسی فیزیک

117 ایوب عزیزخیال  علوم راهنمایی

118 بابک زارعان دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد

119 بابک عباسیان

120 بابک فرهانی دانشگاه آزاد ری کارشناسی ارشد کشاورزی

121 بابک کلباسی دانشگاه تهران دکتری کامپیوتر

122 بابک محمدیان قزوین کارشناسی ارشد مکاترونیک

123 باقرمختاری ملایر مهندسی مکانیک

124 بتول گلزاری علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد فلسفه

125 بنیامین عبدالحسینی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای

126 بوذر علی مرادی ایلام کارشناسی

127 بهرام اوکاتی زاهدان کارشناسی

128 بهرام مارکی مدرسه دارالشفاء قم طلبه

129 بهرام وکیلی زاده میاندوآب کارشناسی برق قدرت

130 بهروز زینعلی تربیت معلم کارشناسی

131 بهروز نجفی دانشگاه آزاد تهران کارشناسی ارشد

132 بهروز نیک جو ایلام کارشناسی

133 بهزاد زارع حوزه علمیه قم کارشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه- سطح یک حوزه

134 بهمن بامری زاهدان کارشناسی

135 بهمن پناهی فر  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم سیاسی

136 بهمن صیدی ملایر کارشناسی فیزیک

137 بهناز عبدالحسینی دانشگاه پیام نور  ریاضیات و کاربردها

138 بهنام ابراهیمی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

139 بهنام احمدی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری

140 بهنام پیری تهران شرق زیست

141 بهنام پیل بالا سراب کارشناسی صنایع غذایی

142 بهنام محمدی ملایر مهندسی کامپیوتر

143 بیتا تقیان دانشگاه آزاد کامپیوتر

144 بیژن آذری تهران مرکز دکتری عمران

145 پدرام فرجی ملایر مواد سرامیک

146 پرویزسالاری  کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

147 پروین زارعی  دانشگاه شیراز  کارشناسی حقوق

148 پریسا امیر حسینی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق

149 پریسا توکلی  دانشگاه شیراز  کارشناسی مدیریت

150 پوریا دبیری ملایر مهندسی مکانیک

151 پوریا سبحانی دانشگاه آزاد قشم مهندسی طراحی صنعتی

152 پوریا ولیی ملایر مهندسی عمران

153 پیام تیرانداز دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت

154 پیام عرب زاده تهران دکترای تخصصی دامپزشکی

155 توحید عزیزی ملایر مهندسی کامپیوتر

156 جاویدمشفقی  ملایر مواد سرامیک

157 جعفر حبیبیان پور اراک کارشناسی

158 جعفر سرلک دانشگاه پیام نور چاپ

159 جعفر طاهری دانشگاه آزاد شیراز کارشناسی ارشد علوم سیاسی

160 جعفر عزیزخیال مرکز آموزش و پرورش علوم اجتماعی

161 جعفر قلیلی  کار شناسی مکانیک

162 جلال رنجبران شمال عمران

163 جلال زارع دانشگاه همدان کارشناسی مدیرت فرهنگی

164 جلال زارعی ملایر مهندسی مکانیک

165 جلیل محبی  دکتری حقوق

166 جمشید افت شناس یاسوج ریاضی

167 جمشید پی  دکتری کشاورزی

168 جواد آصفی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

169 جواد الهی دانشگاه آزاد شهرضا کارشناسی

170 جواد تاجیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهندسی برق

171 جواد حصاری ملایر مواد سرامیک

172 جواد روشن علوم پزشکی شهرکرد پزشک عمومی

173 جواد صفتی تهران کارشناسی ارشد مخابرات

174 جواد طالبی تهران مدیریت فرهنگی

175 جواد علیزاده دانشگاه صنعتی اصفهان دکتری مهندسی مواد

176 جواد نایب کبیر  کارشناسی ریاضی

177 جواد نوری  مهندسی برق

178 حاجی آقا هداوند  کارشناسی

179 حامد افروغ پیام نور پردیس حکمت و فلسفه اسلامی

180 حامد توکلی  دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

181 حامد حق پرور  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

182 حامد دانشگاه آزاد بخش ملایر مهندسی برق

183 حامد زرگر دانشگاه آزاد

184 حامد سالاری تربیت معلم کارشناسی

185 حامد سروری دانشگاه تهران دکتری تاریخ

186 حبیب الله راهداری بیرجند کارشناسی عربی

187 حبیب نجفی  کارشناس نفت

188 حجت امینی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

189 حجت مرادیان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد

190 حسام حبیب الله علم و صنعت کارشناسی ارشد صنایع

191 حسن آبادی دانشگاه اصفهان کارشناسی

192 حسن ابراهیمی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

193 حسن صادقی  دکتری نفت

194 حسن صادقی پناه دانشگاه باقرالعلوم (ع) کارشناسی ارشد تاریخ

195 حسن قدری دانشگاه جندی شاپور اهواز کارشناسی

196 حسن گرجی دانشگاه جامع علمی کاربردی جوشکاری

197 حسن معصومی  دانشگاه پیام نور سپیدان کارشناسی حقوق

198 حسن ملک دانشگاه آزاد سنندج کارشناسی ارشد

199 حسن موسوی ملایر مهندسی کامپیوتر

200 حسین   کار شناسی فیزیک

201 حسین ابو حمدان  کار شناسی برق

202 حسین بافرانی تهران شرق زیست

203 حسین بهمنی شاهد کارشناسی

204 حسین پور محمد دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی مواد

205 حسین پیل آرام  دکتری برق

206 حسین تاریخی دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

207 حسین جعفری علمی کاربردی روابط عمومی

208 حسین جهرمی کاشان کارشناسی ارشد

209 حسین حسنعلی  حوزه علمیه طلبه

210 حسین حیدری صنعتی شریف فناوری اطلاعات

211 حسین راستگو  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی برق

212 حسین رجبی تربیت معلم کرج کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

213 حسین روستایی  دکتری مکانیک

214 حسین روشنایی دانشگاه آزاد اسلامشهر مدیریت آموزش

215 حسین زارعی دانشگاه آزاد تهران شمال حقوق قضایی

216 حسین زندیه ملایر مهندسی مکانیک

217 حسین شمالی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران داروسازی

218 حسین شهبازی اراک کارشناسی ارشد

219 حسین شیر محمدی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای

220 حسین عبادتی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات زنجان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

221 حسین علی رحمی پیام نور تهران کارشناسی ارشد

222 حسین غلامی ایلام کارشناسی

223 حسین کولیوند ملایر مهندسی مکانیک

224 حسین محبی نیا دانشگاه اصفهان کارشناسی

225 حسین مخلصیان علم و صنعت کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالورژی

226 حسین مسحنه ملایر مهندسی برق

227 حسین مظاهری حوزه علمیه همدان طلبه خارج فقه

228 حسین ملدانشگاه آزاده صنعتی شریف مهندسی نفت

229 حسین مومنی  کارشناسی فیزیک

230 حسین میقانی شهید بهشتی کارشناسی ارشد فیزیک

231 حسین نوریان دانشگاه آزاد لرستان کارشناسی

232 حسین وردانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای

233 حمزه رضایی همدان کارشناسی ارشد

234 حمید آزمایش ملایر مهندسی برق

235 حمید ابراهیمی

236 حمید حبیبی قره خانلو دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

237 حمید رضا محمد زمانی دانشگاه آزاد کارشناسی برق

238 حمید رضایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

239 حمید شاهقلی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری

240 حمید شیر محمدی زنجان صنایع شیمیایی

241 حمید شیردستیان تهران متالوژی

242 حمید صاحب علوم پزشکی تهران پزشکی

243 حمید صالحی دانشگاه اصفهان کارشناسی

244 حمید صدرائی  دکتری عمران

245 حمید صفی ملایر مهندسی مکانیک

246 حمید علیپور علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تغذیه

247 حمیدرضا بیگی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت

248 حمیدرضا جیهانی دانشگاه هنر دانشجوی دکتری فلسفه هنر

249 حمیدرضا شفایی علمی کاربردی کارشناسی معماری

250 حمیدرضا غلامزاده دانشگاه تهران

251 حمیدرضا لطفی علمی کاربردی کاردانی مدیریت بیمه

252 حمیده اصغری ها پیام نور قزوین کارشناسی روانشناسی

253 حمیده تولایی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی

254 حمیده دمرچلو پیام نور کرج کارشناسی روانشناسی

255 حمیده شریفی نیا تربیت مدرس کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت/

256 حمیده فراهانی پیام نور پرند کارشناسی حسابداری

257 حیدر علی بابایی دانشگاه مازندران کارشناسی حقوق

258 حیدر مغنی دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد بازاریابی

259 خالد فتاحی ملایر مواد سرامیک

260 خسرو محمدی دانشکده خبر کارشناسی خبرنگاری

261 خشایار تاتاری صنعتی شریف مهندسی نفت

262 خیرالله رشید تبریز کارشناسی ارشد

263 دانا رستمی ملایر مهندسی کامپیوتر

264 دانشگاه آزاده شاعلی تهران شرق علوم اجتماعی

265 دانشگاه آزاده غلامی علامه طباطبائی مدیریت آموزش

266 دانیال میرشکار دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی

267 داود حیدری دانشگاه تهران حسابداری

268 داوود عبدلی ملایر مهندسی مکانیک

269 ذبیح اله تقیان دانشگاه تهران کارشناس اقتصاد بازرگانی

270 راحیل داوری ملایر کارشناسی ریاضی

271 راضیه برزگر  دانشگاه شیراز  کارشناسی ریاضیات و کاربردها

272 راضیه محمودی رجا قزوین کارشناسی مدیریت صنعتی

273 رامین حیدر زاده  کارشناس برق

274 رامین خسروی  صنعتی امیر کبیر دکتری مخابرات

275 رامین داداش زاده دانشگاه آزاد کارشناسی عمران

276 رامین سوری ملایر مهندسی برق

277 رامین شمسایی نیا علامه طباطبایی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

278 رامین قره بابایی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

279 رحیم روزی طلب حوزه علمیه تهران طلبه

280 رحیم سهرابی خرمدره کارشناسی ابزار دقیق

281 رحیم کارگر دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی

282 رسا سلیمانی  کارشناس نفت

283 رسول چگینی ملایر مهندسی مکانیک

284 رسول صفی زاده  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم سیاسی

285 رسول علی نژاد علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای

286 رضا بهرامی قزوین کارشناسی ارشد عمران

287 رضا پرهون ملایر مهندسی مکانیک

288 رضا ترن گرمسار کارشناسی ارشد برق

289 رضا حیدری مدرسه عالی شهید مطهری(ره) فقه و حقوق اسلامی

290 رضا دانشگاه آزاد دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد علوم سیاسی

291 رضا رشید صنعتی شریف مهندسی صنایع

292 رضا روستایی شیراز دکترای بیوتکنولوژی

293 رضا سراوانی شهید مطهری زاهدان کارشناسی

294 رضا سیفی دانشگاه آزاد لیسانس مهندسی برق

295 رضا شاکری امام خمینی قزوین کارشناسی ارشد مخابرات

296 رضا شوکت مداری ملایر مهندسی عمران

297 رضا عالی زاده گیلان زیست شناسی

298 رضا قنبرپور علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

299 رضا کار رستمی  مهندسی صنایع

300 رضا کاشفی شهید بهشتی

301 رضا مرادی ملایر کارشناسی ارشد جغرافیا

302 رضا مسلمی  کارشناسی ارشد مدیریت

303 رضا مشی  دانشگاه شیراز  کارشناسی ارشد  مهندسی مواد

304 رضا مهری دانشگاه آزاد تاکستان فقه و مبانی حقوقی

305 رضا نجابت  دانشگاه شیراز  کارشناسی حقوق

306 رضا نصیری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای

307 رضا همتی  دانشگاه صنعتی  مهندسی

308 رضاقوامی   ملایر مواد سرامیک

309 رضوان ندایی دانشگاه تهران کارشناسی زبان

310 رضوانه مقیمی پور تهران پزشک عمومی

311 رقیه بی نیاز  دانشگاه شیراز  کارشناسی کتابداری

312 رمضان سلطانپور دانشگاه بین اللملی قزوین کارشناسی کارشناسی ارشد

313 روح الله اسماعیلی ملایر مهندسی برق

314 روح الله شکری مازندران کارشناسی

315 روح الله نجابت دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم سیاسی

316 روح الله نظریان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

317 روح اله بیات دانشگاه شهید بهشتی تهران کارشناسی علوم سیاسی

318 رویا شاکری غیرانتفاعی دهخدا دکتری کامپیوتر

319 ریحانه سبحانی دانشگاه آزاد سما کرج معماری/کاردانی

320 زکیه فرضی  کارشناسی فقه و حقوق

321 زهرا اسداللهی  دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

322 زهرا امینی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی حسابداری

323 زهرا جعفری علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی

324 زهرا جعفری علمی کاربردی مدیریت

325 زهرا حسن پور  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

326 زهرا روح اللهی   دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

327 زهرا سفید  تهران کارشناسی آمار

328 زهرا سلطانی فر غیر انتفاعی ابرار کارشناسی برق

329 زهرا شفایی شهید مطهری کارشناسی حقوق

330 زهرا شیخ پیام نور کارشناسی روانشناسی

331 زهرا شیخ حسینی  دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

332 زهرا صمیمی  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم سیاسی

333 زهرا علیپور دانشگاه گیلان کارشناسی عمران

334 زهرا فرهنگی علوم پزشکی تهران پزشک عمومی

335 زهرا موسوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب لیسانس ادبیات زبان فارسی

336 زهره اصفهانی کاشان کارشناسی زبان انگلیسی

337 زهره شیخی   دانشگاه شیراز  کارشناسی اقتصاد نظری

338 زهره طاهرخانی پیام نور قزوین کار شناسی روانشناسی

339 زهره کیانی فرد  کارشناسی ارشد مطالعات زنان

340 زهره نعمتی نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی

341 زینب خاکسار علامه طباطبایی دکتری برنامه ریزی درسی

342 زینب شالی قزوین پزشکی عمومی

343 زینب صفدریان علم و فرهنگ مهندسی صنایع

344 زینب کشاورز هدایتی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

345 ساجده طالعی  دانشگاه شیراز  کارشناسی فیزیک

346 سارا جوانمرد دانشگاه آزاد شمال کارشناسی ارشد حقوق

347 سارا ریوندی تهران پزشک عمومی

348 سارا مرادی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

349 ساعتچی  دکتری شیمی

350 ساغر علی اکبر زاده دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

351 سامان صمدی  کارشناسی الکترونیک

352 سامان ظریف صنعتی شریف کارشناسی ارشد مواد

353 سامان نورایی ملایر مهندسی کامپیوتر

354 ساناز مهرابی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری

355 سبحان الله علیپور صنعتی امیر کبیر کارشناسی ارشد عمران

356 سپیده رضایی پیام پیام نور کارشناسی حقوق

357 ستار آهنی جان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد

358 سجاد ایام  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

359 سجاد بایقی  کارشناسی ارشد عمران

360 سجاد بایگی  کارشناسی ارشد عمران

361 سجاد رحمتی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

362 سجاد رضایی  دانشگاه شیراز  کارشناسی ارشد مهندسی مواد

363 سجاد فرهادی ایلام کارشناسی

364 سجاد قنبری همدان کارشناسی

365 سجاد محمد نبی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

366 سجاد مصطفی پور دانشگاه شهید بهشتی تهران فوق لیسانس روابط بین الملل

367 سجاد منصوری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

368 سجاد هزاوه ای ملایر مهندسی برق

369 سجاد یاری زاده دانشگاه تهران کارشناسی ارشد

370 سجادخورشیدی ملایر مهندسی مکانیک

371 سجادعزیزی ملایر کارشناسی ریاضی

372 سحر احسانی   دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

373 سرور سادات تقی زاده دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی الهیات و معارف

374 سعید اکبر دانشگاه آزاد قزوین دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

375 سعید اندیشه تدبیر  دانشگاه شیراز  کارشناسی ارشد کشاورزی

376 سعید برخورداری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

377 سعید بهرامی  ملایر مواد سرامیک

378 سعید بیگی ایلام کارشناسی

379 سعید ترکاشوند ملایر کارشناسی فیزیک

380 سعید حیدری ایلام کارشناسی

381 سعید خادمی ملایر مهندسی برق

382 سعید رجایی ملایر مهندسی برق

383 سعید ریگی نژاد زابل کارشناسی

384 سعید شهابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت

385 سعید طاووسی دانشگاه تهران دکتری تاریخ اسلام

386 سعید فاطمی علوم پزشکی تهران پزشکی

387 سعید فیاضی دانشگاه تهران مهندسی

388 سعید کرمی دانشگاه خوارزمی دانشجو دکتری حقوق

389 سعید ماندنی شاهد کارشناسی

390 سعید منصوری ملایر مهندسی کامپیوتر

391 سعید نظری دانشگاه آزاد لرستان کارشناسی

392 سعیده دودانگه دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری

393 سعیده صادقی پیام نور کارشناسی ارشد الهیات

394 سعیده لواسانی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

395 سکینه دهقانی پور دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

396 سمانه فنرمالی امام خمینی قزوین کارشناسی مدیریت

397 سمانه قهرمانی فرد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی صنایع غذایی

398 سمانه مسگری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

399 سمیرا ترابی حوزه علمیه سطح دو

400 سمیرا زارعی ملایر کارشناسی فیزیک

401 سمیرا طارمی دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

402 سمیرا عابدینی دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی

403 سمیه ترابی حوزه علمیه سطح دو

404 سمیه حسن زاد دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ادبیات فارسی

405 سمیه روستا   دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

406 سمیه طاهرخانی شهید بهشتی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

407 سمیه قاسمی نژاد شهید بهشتی تکنسین اتاق عمل

408 سمیه مقدم  تهران کارشناسی ارشد مطالعات زنان

409 سولماز ماندگار  دانشگاه مالک اشتر لیسانس ICT

410 سها خراسانی اصفهان دکتری علوم اجتماعی

411 سهراب احمدوند ملایر معماری

412 سهند شهبازی ملایر کارشناسی فیزیک

413 سهیلا غنوی گنجی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

414 سیاوش دارابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد

415 سید امین درخشان دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله پرستاری

416 سید ایمان فتاحی  مهندسی حفاری

417 سید جواد حسینی دانشگاه امام صادق (ع) علوم سیاسی

418 سید حسین پیشگر شهید بهشتی دانشجو دکتری برق

419 سید حسین شهرستانی دانشگاه تهران جامعه شناسی

420 سید حمید خیرالهی پارسا بابلسر سخت افزار

421 سید داود کاشانی نژاد دانشگاه اراک  فوق لیسانس مدیریت

422 سید رسول حسینی مشهد کارشناسی ارشد تاریخ ملل

423 سید رضا وحید عرب دانشگاه آزاد کارشناسی برق

424 سید عبدالحمید موسوی  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم اجتماعی

425 سید علی ایرانمنش علوم پزشکی شهید بهشتی تهران صنایع

426 سید علی نمکیان علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تغذیه

427 سید علیرضا آل یاسین تهران جنوب عمران

428 سید علیرضا تقی زاده علم و فرهنگ کارشناسی مدیریت صنعتی

429 سید کمیل باقرزاده حوزه علمیه قم خارج فقه و اصول

430 سید مجتبی کشفی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دکترای تخصصی میکروب شناسی

431 سید محسن دهنوی صنعتی شریف دکتری نانوفناوری

432 سید محسن واقفی پیام نور کارشناسی حسابداری

433 سید محمد جواد حسینی طهرانی دانشگاه پیام نور  حسابداری

434 سید محمد علوی دانشگاه آزاد کرج کارشناسی

435 سید محمد غفاری دانشگاه آزاد  کارشناسی ارشد معماری

436 سید محمد موسوی زنجان کارشناسی ارشد

437 سید محمد مهدی شمس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز کارشناسی الکترونیک

438 سید محمد مهدی عتوی  کار شناسی مکانیک

439 سید محمد هاشمی دانشگاه شیراز  کارشناسی الهیات

440 سید محمود دهنوی دانشگاه آزاد کارشناسی عمران

441 سید مرتضی فاطمی  مهندسی شیمی

442 سید مصطفی ابوالقاسمی  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم اجتماعی

443 سید مصطفی واقفی تهران کارشناسی ارشد علوم سیاسی

444 سید مصطفی هاشمی نژاد  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم سیاسی

445 سید مهدی غفاری امیرالمومنین کارشناسی ارشد شیعه شناسی

446 سید مهدی موسوی دانشگاه آزاد تهران جنوب معدن

447 سید میثم واقفی دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد مکانیک

448 سید وحید رفیعی پور ملایر مهندسی مکانیک

449 سید وحید موسوی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

450 سیداحمد حسینی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجو دکتری عمران

451 سیدحسن حسینی علم و صنعت کارشناسی ریاضی

452 سیدحسین موسوی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

453 سیدحسین هاشمی دانشگاه اصفهان کارشناسی

454 سیدعلی سیادتی دانشگاه تهران کارشناسی علوم سیاسی

455 سیدمرتضی حمیدی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری

456 سیده الهام ستوده  دانشگاه شیراز  کارشناسی حسابداری

457 سیده پرنیان دریابادی علوم و تحقیقات دکتری زبان فارسی

458 سیده زهرا ارجائی  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی کامپیوتر

459 سیده زهرا حسینی پیام نور کارشناسی مشاوره

460 سیده زهرا زارعی   دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

461 سیده زینب غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

462 سیده فاطمه غفاری علوم قرآنی کارشناسی ارشد قرآن و حدیث/

463 سیده فاطمه نامی   دانشگاه شیراز  دکتری شیمی

464 سیده مریم غفاری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دکتری بیولوژِی جانوران

465 سیروس اسدی دانشگاه پیام نور  حقوق

466 سیف الدین خلعتبری

467 سیف الله دادپناه شیخ مفید قم کارشناسی ارشد

468 سیف الله علیپور دانشگاه دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی مکانیک

469 سید صادق مصطفوی کاشانی دانشگاه شهید بهشتی دانشجو دکتری حقوق خصوصی

470 سید هادی مسلمی حوزه علمیه قم سطح یک

471 شاهرخ لشگری  مهندسی شیمی

472 شاهین شکوهی  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم اجتماعی

473 شاهین صنایع پیام نور دکتری فیزیک

474 شبنم عزیزخیال دانشگاه فرهنگیان علوم تربیتی

475 شقایق لطفی قم کارشناسی علوم سیاسی

476 شکیبا شفیعی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق

477 شهاب الدین کاظمی دانشگاه شیراز  کارشناسی زبان و ادبیات عربی

478 شهاب خوارزمی  دکتری مکانیک

479 شهاب زندی ملایر مهندسی مکانیک

480 شهاب عظیمی ملایر کارشناسی ارشد تربیت بدنی

481 شهاب غفاریان  کارشناسی ارشد شیمی

482 شهرام طهماسبی کرمانشاه کارشناسی

483 شهرام قرایی تهران شرق مهندسی برق

484 شهرام مقامی تربیت مدرس کارشناسی ارشد

485 شهرام نیکوکار صنعتی امیر کبیر مهندسی معدن

486 شیما غلامیر بلوچی دانشگاه آزاد آشتیان کارشناسی کامپیوتر

487 شیما لطفی دانشگاه آزاد قم کارشناسی ارشد علوم سیاسی

488 شیوا گودرزی دانشگاه آزاد کارشناسی شیمی

489 صادق پناهی نسب  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم اجتماعی

490 صادق توکلی  کارشناسی ارشد مکانیک

491 صادق جوشن دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت فرهنگی

492 صادق رحمانی اراک حسابداری

493 صادق عالمی حوزه علمیه قم سطح سه

494 صادق نوریان کاشان کارشناسی ارشد

495 صادق وفایی شهید عباسپور مهندسی مکانیک

496 صالح صادقی علوم تحقیقات مدیریت محیط زیست

497 صدیق منش  دکتری هوازی

498 صدیقه احمدی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

499 صدیقه طاهری   دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

500 صغری علیپور دانشگاه باهنر کرمان کارشناسی کامپیوتر

501 صغری کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

502 صفورا اکبری نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی ریاضی

503 صفورا علیپور دانشگاه آزاد آستانه اشرفیه کارشناسی معارف اسلامی

504 صمد عالی نژاد حوزه علمیه

505 طالب جعفرزاده کرمانشاه کارشناسی

506 طاهره فراهانی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد مدیریت

507 طیب صحرایی دانشگاه امام صادق (ع)

508 طیبه شعبانیان  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی برق

509 عاطفه سلطانی  دانشگاه شیراز  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

510 عاطفه مرادی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

511 عباس پرورده دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

512 عباس رمضانی شهید بهشتی تهران دانشجو دکتری مدیریت آموزشی

513 عباس رمضانی شهید بهشتی  دکترای مدیریت آموزشی

514 عباس ساجدی فر دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد حسابداری

515 عباس قاسمی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران

516 عباس قندرچی علوم پزشکی تهران متخصص قلب و عروق

517 عباس کرمی  دانشگاه شیراز  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

518 عباس لطفی علوم تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

519 عباس مسجدی دانشگاه تهران متخصص روانشناسی

520 عباس مسیبی

521 عبدالحمید شهرانی  کارشناس امور گمرک

522 عبدالرحمن شریفی ملایر مرتع و آبخیز داری

523 عبدالرحمن لشکری زاده جاسک

524 عبدالرسول رشیدی ملایر مهندسی برق

525 عبدالرضا قره بابایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

526 عبدالرضا مرادی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

527 عبدالرضا نوروزی دانشگاه یزد مهندسی شیمی

528 عبدالعظیم ملایی دانشگاه تهران مدیریت

529 عبدالله الماسی دانشکده خبر کارشناس خبرنگاری

530 عبدالله داودی علمی کاربردی گرافیک

531 عبدالمجید خشنود    صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هوا فضا

532 عبدالمجید زرگرانی    مرکز مدیریت دولتی کارشناسی ارشد رشته مدیریت

533 عبدالمطهر محمدخانی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد

534 عرفان حسین یزدی دانشگاه تهران تربیت بدنی

535 عرفان رسولی ملایر کارشناسی فیزیک

536 عرفان میر زابل کارشناسی

537 عسگر رویگر

538 عسل ظهوریان حوزه علمیه سطح دو

539 عطا الله چیت ساز خویی دانشگاه سراسری تبریز دکتری مکانیک

540 عطیه مختاری دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

541 عظیم محمودی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد

542 عقیل رهنما دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

543 علی اسلامی تربیت مدرس کارشناسی ارشد

544 علی اصغر فریدیان سروستانی دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

545 علی اصغر قائمی دانشگاه همدان کارشناسی مدیریت

546 علی اصغر مرتضایی راد دانشگاه شیراز  کارشناسی حقوق

547 علی اکبر احمدی  کارشناسی ارشد شیمی

548 علی اکبر حسن پور  کار شناسی نفت

549 علی بستان زابل کارشناسی

550 علی توکلی سمنان رادیولوژی

551 علی حاتمی دانشگاه همدان کارشناسی علوم اجتماعی

552 علی حسین یزدی علوم وتحقیقات ژنتیک

553 علی حسینی ملایر کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

554 علی حقیقت دانشگاه آزاد مرکز کارشناسی ارشد اقتصاد

555 علی خان بابا خانی علامه طبابایی مدیریت بازرگانی

556 علی خردمند ملایر مهندسی کامپیوتر

557 علی خیری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

558 علی داوری دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی

559 علی رجبی دانشگاه پیام نور کارشناسی جامعه شناسی

560 علی رحیمیان دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

561 علی رشیدی ملایر مهندسی مکانیک

562 علی رضایی ایلام کارشناسی ارشد

563 علی زمانی دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معدن

564 علی سرلک ملایر مهندسی کامپیوتر

565 علی سلطانی ملایر مهندسی کامپیوتر

566 علی سنجری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

567 علی سیدآبادی دانشگاه شاهد تهران دانشجوی لیسانس

568 علی شمسی پور دانشگاه تهران دکتری متالورژی

569 علی صباغ زاده دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی

570 علی علیزاده  کارشناسی ارشد نفت

571 علی قربانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

572 علی کاظمی دانشگاه تهران کارشناسی برنامه ریزی شهری

573 علی کریمی کرمانشاه کارشناسی

574 علی کریمی صالح دانشگاه همدان کارشناسی اقتصاد

575 علی محسنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد

576 علی مرادی نام تهران کارشناسی ارشد مخابرات

577 علی مسلم  علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری

578 علی نظری کردستان کارشناسی ارشد

579 علیرضا ابراهیمی شهید عباسپور مهندسی برق

580 علیرضا اکبری علمی کاربردی هرمزگان کارشناسی حقوق

581 علیرضا جوانمردی  دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

582 علیرضا ربیع دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

583 علیرضا روحانی علوم تحقیقات مکانیک

584 علیرضا شاهرضایی شهید بهشتی

585 علیرضا قره ای دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

586 علیرضا کارمند  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی عمران

587 علیرضا کیانفر علامه طباطبایی کارشناس آمار

588 علیرضا مرادی دانشگاه اراک  فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث

589 علیرضا مهدی پور  دکتری

590 علیرضا نادعلی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد الهیات

591 علیرضا یوسف زاده صنعتی امیر کبیر کارشناسی ارشد صنایع

592 علی عباسپور حوزه علمیه قم سطح 2

593 علیرضا رضایی حوزه علمیه قم سطح سه

594 عماد وکیلی علم و صنعت کارشناسی مهندسی راه آهن

595 عمران واحد دانشگاه آزاد شهر ری مخابرات

596 عنایت احمدی دانشگاه آزاد اسلامشهر دانشجو کارشناسی ارشد حقوقی

597 غلامرضا فریدونی دانشگاه همدان کارشناسی ارشد الهیات

598 غلامرضا محمودی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی شیمی

599 غلامعباس کیانی دانشگاه تهران کارشناسی علوم سیاسی

600 فائزه انصاری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

601 فاضل بهرامی دانشگاه آزاد کرمانشاه مدیریت آموزشی

602 فاطمه اسدی  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم اجتماعی

603 فاطمه بهزادی   دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی کامپیوتر

604 فاطمه تمدن کوشکی دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

605 فاطمه حاجی مومجی  زنجان کاردانی حسابداری

606 فاطمه حسینعلی  حوزه علمیه سطح دو

607 فاطمه رستمی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی

608 فاطمه زارع  دانشگاه شیراز  کارشناسی مدیریت

609 فاطمه سادات تقی زاده علامه طباطبایی کارشناسی اقتصاد

610 فاطمه شاعلی دامغان میکروبیولوژی

611 فاطمه شجاعی  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی مکانیک

612 فاطمه شریعتمداری دانشگاه تهران معماری

613 فاطمه صادقی حوزه علمیه سطح دو

614 فاطمه صدر  دکتری فلسفه

615 فاطمه قاسمپور  علامه طباطبایی کارشناسی ارشد فلسفه

616 فاطمه قوجدانشگاه آزاده کاشان کارشناسی کامپیوتر

617 فاطمه کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

618 فاطمه ماموری تهران پزشک عمومی

619 فاطمه محمدی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی

620 فاطمه ملاکی  دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

621 فتح ا... پرتو علامه طباطبائی کارشناسی ارشد فقه امور بین الملل

622 فرزانه بصروی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی

623 فرزانه دودانگه دانشگاه آزاد کارشناسی شیمی

624 فرزانه غنیمتی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

625 فرزانه کریمی   دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

626 فرزانه مقدسیان پیام نور کارشناسی حسابداری

627 فرزین خدارحمی ملایر مهندسی برق

628 فرزین فرزانه ملایر مهندسی برق

629 فرشاد مهدی‌پور دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی

630 فرشته وکیلی دانشگاه آزاد شهر ری علوم تربیتی

631 فرشید غفاری ملایر کارشناسی فیزیک

632 فرهاد شفیعی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

633 فرهاد فلاح دانشگاه پیام نور وکالت

634 فرهادهدایتی ملایر مهندسی مکانیک

635 فریبا اینانلو گنجی  کارشناسی روانشناسی

636 فریبا مقدسیان دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد علوم قرآنی

637 فریبرز محمد خانی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

638 فریبرزحقی ملایر مهندسی مکانیک

639 فزیبا جوشقانی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری

640 فهیمه السادات قاسمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

641 فهیمه دستواره دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق

642 فهیمه عبدی حسابداری علمی کاربردی

643 فهیمه فداکار علامه طباطبایی دانشجو دکتری مشاوره خانواده

644 فیروزه لطفی دانشگاه آزاد رشت کارشناسی کامپیوتر

645 قائم شریعتی دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد اقتصاد

646 قاسم آقاخانی دانشگاه مازندران مهندسی شیمی

647 قاسم الهیاری دانشگاه آزاد قزوین عمران

648 قاسم برجویی فرد علوم پزشکی بوشهر پزشک عمومی

649 قاسم خدارحمی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای

650 قاسم روح الامین صنعتی شریف کارشناسی ارشد مهندسی

651 قاسم سیامکی کاشان کاشان

652 قدرت عابدینى دانشگاه آزاد بندرعباس کارشناسی ارشد حقوق عمومى

653 قدرت مرادیان لرستان کارشناسی

654 قدوسی دانشگاه آزاد تهران مرکز حقوق وعلوم سیاسی

655 کاظم عالی بیگی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد

656 کامبیز الماسی کرمانشاه کارشناسی

657 کامران جلیلیان مازندران کارشناسی

658 کاوه صادقی ملایر مواد سرامیک

659 کبری بهروز حوزه علمیه سطح دو

660 کبری معظمی دانشگاه اراک  فوق لیسانس تربیتی

661 کتایون محسنی تهران کارشناسی ارشد مخابرات

662 کرمعلی قنبری دانشگاه اصفهان کارشناسی

663 کریم خراسانی تهران شرق کامپیوتر

664 کوثر غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معماری

665 کیوان کریمی دانشگاه آزاد شهرری دکتری برق

666 کیوان کیخواه تربیت معلم کارشناسی

667 کیومرث قرائتی  کارشناسی حقوق

668 لیلا برخورداری دانشگاه آزاد شهرری معارف اسلامی

669 لیلا رستمی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ادبیات فارسی

670 لیلا سعیدی علوم و تحقیقات دکتری مدیریت دولتی

671 لیلا گرامی معظم علوم و تحقیقات دانشجو دکتری ریاضی

672 لیلا نقدپور دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

673 ماجده فاطمی علامه طباطبایی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

674 مازیار محمدی  مهندسی مکانیک

675 مالک سلیمی کرمانشاه کارشناسی

676 مالک شریعتی  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی دکتری مهندسی انرژی

677 ماهان احمد سرایی دانشگاه آزاد تهران مرکز لیسانس الکترونیک

678 مبین جلیلی دانشگاه علوم تحقیقات کارشناسی ارشد حقوق

679 مجتبی اصغری  دکتری هوازی

680 مجتبی بنده ای زاهدان کارشناسی

681 مجتبی توانگر دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد

682 مجتبی خلفی زاده پیام نور مدیریت صنعتی

683 مجتبی فیلسوف زاده دانشگاه علمی کاربردی تهران دانشجوی کارشناسی

684 مجتبی کشتکاران  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی مکانیک

685 مجید اریایی ملایر مهندسی عمران

686 مجید امام جمعه ملایر مهندسی عمران

687 مجید پیری  مهندسی شیمی

688 مجید خشنود دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران

689 مجید رحمانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی ایمنی صنعتی

690 مجید رفیعی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی

691 مجید صمدی  دانشگاه علوم پزشکی اراک پزشکی

692 مجید قنبری  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

693 مجید کروبی علوم پزشکی تهران پزشک عمومی

694 مجید کریمی دانشگاه آزاد کرمانشاه کارشناسی ارشد

695 مجید کیخواه زاهدان کارشناسی

696 مجید معتمدی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

697 مجید ویسی کرمانشاه کارشناسی

698 مجید اصغری حوزه علمیه قم سطح دو

699 محبوبه هاشمی پیام نور حقوق

700 محسن ابراهیمی  دکتری برق

701 محسن ابراهیمی دانشگاه آزاد شهر ری مهندسی الکترونیک

702 محسن احمدی ملایر مهندسی برق

703 محسن اخوان  کار شناسی برق

704 محسن اخوان تهران مدیریت رسانه

705 محسن الماسی ایلام کارشناسی

706 محسن امیری ملایر مهندسی مکانیک

707 محسن باباصفری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

708 محسن پورکاشانی حوزه علمیه قم کارشناسی دنشگاه- سطح یک حوزه

709 محسن جلیلی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

710 محسن چیت ساز خویی علوم تحقیقات تهران کارشناسی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

711 محسن حیدری  دکتری برق

712 محسن درستی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران محیط

713 محسن رحمانی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد

714 محسن رخش خورشید علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای

715 محسن ساجدی  دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی مکانیک

716 محسن شیخ السلام زاده

717 محسن صابری دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترا پزشکی

718 محسن عباسی

719 محسن کوهستانی علوم تحقیقات فوق لیسانس مهندسی شیمی

720 محسن محمدپور دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

721 محسن مهدیان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد اقتصاد

722 محسن نیکفر  دکتری عمران

723 محسن یوسفی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی صنایع

724 محمد آقامیری صنعتی شریف مهندسی برق

725 محمد آهنی دانشگاه آزاد اسلامشهر عمران

726 محمد ابید دانشگاه آزاد تهران فقه وحقوق کارشناسی کارشناسی ارشد

727 محمد استیری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

728 محمد امان آبادی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران

729 محمد امین آجرلو دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک

730 محمد تکلو ملایر کارشناسی فیزیک

731 محمد جعفری دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات

732 محمد جمیل دانشگاه اصفهان کارشناسی

733 محمد جواد فرد حوزه علمیه سطح سه

734 محمد جواد معزی دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی مکانیک

735 محمد حسام زاده  کارشناسی ارشد شیمی

736 محمد حسین اختری  دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

737 محمد حسین همدانیان ملایر مهندسی برق

738 محمد حسین یاور احمدی دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله پزشکی

739 محمد حسینخانی  دانشگاه آزاد اراک  لیسانس حقوق

740 محمد خدادادی پیام نور کارشناسی علوم سیاسی

741 محمد دیبایی پیام نور کارشناسی ارشد مدیریت

742 محمد ذوقی دانشگاه تهران دانشجو دکترای علوم سیاسی

743 محمد رئوف دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی شیمی

744 محمد رحمتیان همدان کارشناسی

745 محمد رحیمی  کارشناسی حقوق

746 محمد رضا آشتیانی  کار شناسی هوازی

747 محمد رضا ابراهیمی دانشگاه مالک اشتر کارشناسی ارشد مهندسی مواد

748 محمد رضا ابراهیمی  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

749 محمد رضا حیدری دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

750 محمد رضا رسولیان دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد فیزیک

751 محمد رضا وحیدی ملایر مهندسی کامپیوتر

752 محمد رضا وحیدی فر ملایر مهندسی کامپیوتر

753 محمد رضوانی تهران جنوب نقشه برداری

754 محمد رنانی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

755 محمد روستایی ملایر مهندسی مکانیک

756 محمد سلیمانی  کارشناسی شیمی

757 محمد شاملو ملایر

758 محمد ششپری  کارشناسی الکترونیک

759 محمد صابری دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد

760 محمد صالح یقطین دانشگاه شیراز  کارشناسی مهندسی عمران

761 محمد صدیق خواجه احسنی  دکتری برق

762 محمد عشعری فر علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فیزیوتراپی

763 محمد علی اختری علم و صنعت مهندسی مواد

764 محمد علی اربابی علامه طباطبائی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

765 محمد علیجانی  ملایر مواد سرامیک

766 محمد علیزاده  کارشناسی نفت

767 محمد غفاری دانشگاه آزاد کاشان کارشناسی عمران

768 محمد فریدونی ملایر کارشناسی فیزیک

769 محمد فیاضی دانشگاه تهران مکانیک

770 محمد قنادی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری

771 محمد کامل مهاباد زبان و ادبیات

772 محمد کریمی ملایر مهندسی مکانیک

773 محمد کیانی حوزه علمیه قم سطح سه

774 محمد محمودی قزوین کارشناسی عمران

775 محمد مصدق علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

776 محمد مهاجری  دانشگاه تهران  دکترای دندان پزشکی

777 محمد مهدی بذرافشان  دانشگاه شیراز  کارشناسی اقتصاد نظری

778 محمد مهدی خوشرو دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناس نرم افزار

779 محمد مهدی روشنکار دانشگاه آزاد فوق لیسانس عمران

780 محمد مهدی صدرایی دانشگاه اصفهان کارشناسی

781 محمد مهدی کلینی  دانشگاه شیراز  دکتری شیمی

782 محمد مهدی نراقیان تهران دانشجوی دکتری مدیریت

783 محمد مهر نور  کارشناسی ارشد مدیریت

784 محمد نصری دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان کارشناسی ارشد مهندسی عمران

785 محمد نظریان یزد کارشناسی ارشد

786 محمد نمازی صنعتی شریف دانشجو دکترای فلسفه‌ی علم

787 محمد نور الدین  کار شناسی شیمی

788 محمد نیک بخت علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد نانو بیوتکنولوژی

789 محمدامین نیک چهره غیر انتفاعی قزوین کارشناسی معماری

790 محمدباقر عبید  کارشناسی شیمی

791 محمدباقر نریمانی ملایر کارشناسی ریاضی

792 محمدجواد خوشرو تهران کارشناسی ارشد نرم افزار

793 محمدجواد معزی

794 محمدحسن خواجه زاده دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی

795 محمدحسین رضوانی دانشگاه اصفهان کارشناسی

796 محمدحسین شهبازی حوزه خاتم الاوصیاء طلبه سطح 1

797 محمدرضا اکبری پیشه دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

798 محمدرضا براتی کرمانشاه کارشناسی

799 محمدرضا بهمنی  دانشگاه باقرالعلوم(ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی

800 محمدرضا دبستانی دانشگاه آزاد قزوین عمران

801 محمدرضا رضاپور ارومیه کارشناسی

802 محمدرضا طاهری شیرازی دانشگاه شیراز  کارشناسی حقوق

803 محمدرضا فخار علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

804 محمدرضا ماندگاران دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی فلسفه

805 محمدرضا محمودی دانشگاه اصفهان کارشناسی

806 محمدرضا نادری دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسی

807 محمدرضا نادری یزد کارشناسی ارشد

808 محمدرضا نجابت دانشگاه علوم تحقیقات تهران کارشناسی ارشد کشاورزی

809 محمدروستایی ملایر مهندسی عمران

810 محمدصالح علیپور پژوهشگاه زلزله دانشجو کارشناسی ارشد زلزله

811 محمدعلی حیدری صنعتی امیر کبیر دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت

812 محمدعلی صدری‌نیا دانشگاه تهران دانشجو کارشناسی حسابداری

813 محمدمهدی همتی علم و صنعت مهندس برق/ طلبه پایه4

814 محمدودود حیدری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی

815 محمود شعبانی  کارشناسی فناوری اطلاعات

816 محمود کریمی صنعتی شریف دکتری کامپیوتر

817 محمود نوروزی حوزه علنیه تهران طلبه

818 محیا خجسته باقرزاده امام خمینی قزوین کارشناسی الهیات و معارف

819 محیا فکری معارف اسلامی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

820 مرتضی آقایی ملایر کارشناسی فیزیک

821 مرتضی خلفی زاده دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی

822 مرتضی زاهدی تربیت معلم کارشناسی

823 مرتضی سوری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد علوم سیاسی

824 مرتضی قاضی

825 مرتضی مسگر دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات

826 مرتضی نجم آبادی

827 مرتضی نوری قزوین کارشناسی ایمنی صنعتی

828 مرتضی یاسان  دانشگاه شیراز  کارشناسی اقتصاد نظری

829 مرجان بازرگانی علم و فرهنگ کارشناسی کامپیوتر

830 مرضیه اصغریها دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

831 مرضیه صادقی علم و فرهنگ کارشناسی کامپیوتر

832 مرضیه غفاری تهران دکتری تغذیه

833 مرضیه گنجی دانشگاه شیراز  کارشناسی کشاورزی

834 مرضیه لطفی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

835 مرضیه مهران فر دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی

836 مریم آبنیکی دانشگاه آزاد شهرری کارشناسی مدیریت

837 مریم احمدی  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

838 مریم اصغری دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی علوم سیاسی

839 مریم پوتی علامه طباطبایی کارشناسی زبان و ادبیات عرب

840 مریم حیدری دانشگاه شاهد دندانپزشکی

841 مریم رامادان دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت/

842 مریم سادات تقی زاده شهید بهشتی کارشناسی ادبیات فارسی

843 مریم سپهری علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

844 مریم شهریاری  کارشناسی گرافیک

845 مریم غلامی علم و صنعت مهندسی شیمی

846 مریم کمانی   دانشگاه شیراز  کارشناسی ریاضیات و کاربردها

847 مریم ملی نژاد  دانشگاه شیراز  دکترای حرفه ای دامپزشکی

848 مژده حیدریان دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

849 مسعود اسدی دانشگاه آزاد شهرضا کارشناسی

850 مسعود حاجیان  دکتری مکانیک

851 مسعود حیدرزاده صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد عمران

852 مسعود طوسی صنعتی شریف هوا فضا

853 مسعود فیاضی دانشگاه تهران مهندس عمران/ خارج فقه واصول

854 مسعود کاظمی ملایر

855 مسعود مسگر دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران

856 مسعود ویژه  دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ارتباطات

857 مسعودرحمانی ملایر مهندسی مکانیک

858 مسگری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی

859 مسلم نوری صنعتی شریف مهندسی شیمی

860 مصطفی آهن فروش دانشگاه اصفهان کارشناسی

861 مصطفی بهرامی قزوین کارشناسی عمران

862 مصطفی بیات ملایر مهندسی مکانیک

863 مصطفی خاکسار  دکتری برق

864 مصطفی خوانین زاده ملایر مهندسی برق

865 مصطفی رحیمی حوزه علمیه قم طلبه

866 مصطفی سلطان دهقان  کارشناسی حقوق

867 مصطفی سلیمی ملایر کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

868 مصطفی طاهرزاده دیلم کارشناسی علوم اجتماعی

869 مصطفی علیزاده  مهندسی نفت

870 مصطفی فرخی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد

871 مصطفی نوری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی ایمنی صنعتی

872 مصیب کوهی حوزه علمیه قم سطح سه

873 مطهر نورزاد  دانشگاه شیراز  کارشناسی فیزیک

874 مطهره اسکندری  دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

875 مطهره جعفری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی

876 معصومه تبرک دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر

877 معصومه درگاهی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی تربیت بدنی

878 معصومه رحیمی حوزه علمیه سطح دو

879 معصومه نیکخواه دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد لهیات

880 معصومه هاشمی دانشگاه آزاد کارشناسی اقتصاد

881 مقدسه جعفری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی

882 ملیحه سادات هاشمی پیام نور کارشناسی حسابداری

883 ملیحه شیخ علیا علمی کاربردی کارشناسی کامپیوتر

884 ملیحه عیوضلو تهران شرق زیست

885 منصوره فراهانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد ادبیات

886 منیره مطیعیان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصاد

887 مهدی آبنیکی دانشگاه امام حسین(ع) کارشناسی مکانیک

888 مهدی ابراهیمی علوم پزشکی تهران پزشکی عمومی

889 مهدی اسفندیار  پزشکی عمومی

890 مهدی امیریان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی

891 مهدی بهادری ملایر مهندسی کامپیوتر

892 مهدی بهرامی ابهر کاردانی برق

893 مهدی جعفری دانشگاه آزاد بیرجند کارشناسی ارشد کشاورزی

894 مهدی حسین پور  کارشناسی ارشد مواد

895 مهدی حسینعلی حوزه علمیه طلبه

896 مهدی حسینی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی نساجی

897 مهدی خسروی دانشگاه شیراز  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

898 مهدی خیری پور دانشگاه اصفهان کارشناسی

899 مهدی رضاپور ملایر مهندسی کامپیوتر

900 مهدی رمضانی علوم و تحقیقات منابع طبیعی

901 مهدی ساسانی دانشگاه تهران

902 مهدی ستار مرکز آموزش عالی یاسوج کارشناسی علوم اجتماعی

903 مهدی سیدی  مهندسی نفت

904 مهدی سیفی دانشگاه علمی کاربردی تهران کارشناس مدیریت امور فرهنگی

905 مهدی شهیری  دانشگاه شیراز  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

906 مهدی صالحیون  کارشناس برق

907 مهدی صرامی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه

908 مهدی صلواتیان دانشگاه همدان کارشناسی ارشد فقه وحقوق

909 مهدی غلامی تهران مکانیک

910 مهدی کد خدایی دانشگاه آزاد تهران مرکز مدیریت دولتی

911 مهدی کدخدایی  دانشگاه آزاد تهران مرکز دانشجوی کارشناسی مدیریت

912 مهدی کشتکار  مدیریت

913 مهدی مدبر دانشگاه آزاد تهران جنوب مهندسی برق

914 مهدی مذهبی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد حسابداری

915 مهدی منوری علامه طباطبایی

916 مهدی مولائی آرانی دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی

917 مهدی میثاقی نژاد ملایر فوق لیسانس فلسفه و کلام

918 مهدی نادری دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسی

919 مهدی وهنانی ملایر مهندسی مکانیک

920 مهدی یادخدا ملایر مهندسی مکانیک

921 مهدیه استرکی حوزه علمیه سطح 2

922 مهدیه باقری   دانشگاه شیراز  کارشناسی علوم تربیتی

923 مهدیه غفاری زنجان کارشناسی کشاورزی

924 مهران بهرامی تهران کارشناسی ارشد مخابرات

925 مهران مهرابی ملایر مهندسی مکانیک

926 مهران ناصری ملایر معماری

927 مهرداد امینی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات

928 مهرداد بیگی  دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد علوم سیاسی

929 مهرداد پرتو تهران شرق زیست

930 مهرداد حیدرپور ملایر مهندسی کامپیوتر

931 مهرداد قریب  دکتری نفت

932 مهرداد نوری ملایر مهندسی عمران

933 مهسا امان آبادی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

934 مهسا رضاپور دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی

935 مهسا روشن   دانشگاه شیراز  کارشناسی مدیریت

936 مهسا قزاقی علم و فرهنگ مهندسی صنایع

937 مهشید پیرمرادی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

938 مهنا نیک بین علوم و تحقیقات مدیریت و برنامه ریزی

939 مهیار اصفهانی

940 میثم بهدانی شهید مطهری زاهدان کارشناسی

941 میثم پیرزادی یزد کارشناسی ایمنی صنعتی

942 میثم جعفری دانشگاه اراک لیسانس مهندسی برق قدرت

943 میثم حجتی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد

944 میثم دهقان علامه طباطبایی دانشجو دکتری مدیریت

945 میثم صالحی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد عمران

946 میثم عباسی ملایر مهندسی کامپیوتر

947 میرسامان پیشوایی  دکتری صنایع

948 میلاد ابوطالبیان دانشگاه آزاد سلولی مولکولی

949 میلاد احسانی ملایر کارشناسی فیزیک

950 میلاد دانش توکل قزوین کارشناسی الکترونیک

951 میلاد رضا حسین آبادی ملایر مهندسی مکانیک

952 میلاد کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

953 میلاد گمار ملایر مهندسی مکانیک

954 میلاد محمدپور افشار  دانشگاه شیراز  کارشناسی حقوق

955 مینا بناوند دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

956 مینا حاج میرصادقی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر

957 مینا حسین حوزه علمیه سطح دو

958 مینا فردوسی زاده پیام نور کرج کارشناسی زیست شناسی

959 نادیا آثاری   دانشگاه شیراز  کارشناسی فیزیک

960 ناصر صفری حوزه علمیه قم طلبه خارج فقه

961 ناصر غفاری علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

962 ناصر قاسمی علامه طباطبایی زبان و ادبیات

963 ناهید اسدپور دانشگاه آزاد شهر ری کارشناسی

964 ناهید تعهدی دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی

965 نجمه قاسمی نژاد  دانشگاه شیراز  کارشناسی زبان شناسی

966 نرگس شاعلی گرمسار مدیریت

967 نرگس محمدی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات

968 نظام حسینی ملایر مواد سرامیک

969 نعیمه شهرابی تهران کارشناسی کتابداری پزشکی

970 نگار کشاورز دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق

971 نگین دانش تهران کارشناسی ارشد مخابرات

972 نورالدین کسایی ایلام کارشناسی

973 نوشین حاج میرصادقی دانشگاه آزاد زنجان دکتری فناوری اطلاعات

974 نوید بهرامی ملایر مواد سرامیک

975 نوید خاصه باف دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت

976 نوید مدنی صنعتی امیرکبیر دانشجو دکتری برق

977 نیکو خیرخواه علوم و تحقیقات دکتری زبان شناسی

978 نیما حجتی دانشگاه اصفهان کارشناسی

979 نیما رضایی تربیت معلم دکترای روابط بین الملل

980 وجیهه صحراگرد پیام نور کارشناسی فلسفه

981 وحید تیموری علوم پزشکی شهرکرد پزشک عمومی

982 وحید خسروی زابل کارشناسی

983 وحید ربانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

984 وحید ضرغامی  کارشناسی ارشد شیمی

985 وحید گرشاسبی علم و صنعت دانشجو دکتری مهندسی شیمی

986 وحیده فلاح پژوهشگاه صنایع رنگ مهندسی علوم و فناوری چاپ

987 وحید رحیمی حوزه علمیه قم سطح یک

988 هادی جعفری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مکانیک

989 هادی حیدری  دکتری

990 هادی رئیس عبداللهی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پرستاری

991 هادی عزیزپور دانشگاه اصفهان لیسانس مهندسی برق

992 هادی مددی ملایر مهندسی برق

993 هاشم خرمی دانشگاه شیراز لیسانس حسابداری

994 هدایت دانشگاه آزادی ملایر مهندسی برق

995 هدی سروری دانشگاه آزاد مرکز کارشناس مشاوره

996 هنگامه هاشمی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

997 هوشنگ رمضانی دانشگاه آزاد قائمشهر کارشناسی

998 هوشنگ غلامی ایلام کارشناسی

999 یاسر حقیقت علامه علوم ارتباطات و رسانه

1000 یاسر طفیلی  کار شناسی برق

1001 یاسر لطفی پیام نور قزوین کارشناسی حقوق

1002 یاسر مشمول دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی

1003 یزدان فتاحی همدان کارشناسی

1004 یزدان نادری ملایر کارشناسی فیزیک

1005 یعقوب سرابیگی کرمانشاه کارشناسی

1006 یوسف خان آبادی کرمانشاه کارشناسی

1007 یوسف رضا جهانیان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دکتری پزشکی

1008 یوسف زندیه ملایر مهندسی مکانیک

1009 یوسف سیفی علامه طباطبایی

1010 یونس دوستیان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد

1011 محجوبه ملانظر کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انتشار این نامه و استقبال دانشجویان ممکن است به اسامی امضاکنندگان در روزهای آتی افزوده شود.

 

