نامه 1011 دانشجو و طلبه خطاب به مردم/ پیشرفت اسلامی نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از هزار نفر از دانشجویان و طلاب حوزه علمیه سراسر کشور در نامه ای به مردم ایران ویژگی های کاندیدای اصلح برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را معرفی کردند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«به همه مسئولان كشورمان تذكر مى‏دهم كه در تقدم ملاك‏ها، هيچ ارزش و ملاكى مهم‏تر از تقوا و جهاد در راه خدا نيست... و در يك كلام، مصلحت پا برهنه‏ها و گودنشين‏ها و مستضعفين بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد.»

صحیفه امام، ج‏20، ص 333

مردم انقلابی و با بصیرت ایران اسلامی؛ با سلام و آرزوی توفیق روزافزون

اینک که ایران عزیز در آستانه انتخاب سرنوشت ساز دیگری قرار گرفته و از آنجا که نقش اصلی در سپردن سرنوشت 4 و چه بسا 8 سال کشور به انتخاب شما مردم عزیز گره خورده است، ما جمعی از فرزندان انقلابی و آرمانگرای شما که در حال تحصیل یا دانش آموخته دانشگاهها و حوزه های علمیه ایم، بر خود لازم می دانیم نکاتی چند را از باب «ان الذکری تنفع المومنین» در میان بگذاریم، اگرچه آگاهی و بصیرت مردم را مثال زدنی می دانیم:

1. مهمترین نکته در شرایط حساس کنونی و به تعبیر رهبر انقلاب پیچ مهم تاریخی، حضور گسترده و دشمن شکن مردم در انتخابات 24 خرداد 92 است. مردم ما نشان داده اند که مسائل اصلی را به خوبی تشخیص داده و برخی اشکالات اجرایی را در تصمیم راسخ خود به حمایت از اصل نظام اسلامی دخالت نمی دهند. شاهد انکارناپذیر این مدعا حضور خیره کننده مردم بصیر و صبور در همایش عظیم 22 بهمن سراسر کشور آنهم در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی است.

2. انتخابات ریاست جمهوری همواره گفتمانی خاص ـ از سازندگی تا مهرورزی ـ را بر کشور مسلط کرده است. نیاز امروز جامعه ما حرکت در مسیر پرزحمت ولی نتیجه بخش و شیرین «پیشرفت اسلامی» است که جز با «مقاومت مدبرانه» به دست نمی آید. مردم ما نشان داده اند مقاومت صبورانه را در برابر تحریمهای خارجی و سوءتدبیرهای داخلی بر هرگونه سازش ذلیلانه ترجیح داده اند و از مسوولان هم انتظاری جز تلاش و تدبیر برای مقابله با مشکلات ندارند.

3. با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، هر فرد، گروه و جریانی با شیوه تبلیغاتی خاص و در حمایت از مصداق مدنظرش به میدان آمده است. افرادی اعلام نامزدی زودهنگام کرده و حتی شعار انتخاباتی برگزیده و میتینگ ها برگزار کرده اند. گروهی شیوه نامه نگاری دعوت برای زمینه سازی اعلام حضورشان را برگزیده اند. افرادی به تشکیل ائتلاف ها و فضاسازی رسانه ای مبادرت ورزیده اند. از نظر ما همه این افراد و اقداماتشان مادام که خلاف اخلاق و قانون نباشد محترم است، اما آنچه همچنان مورد غفلت است شاخصهای «نامزد اصلح» است که کمتر جریانی به آن پرداخته است. لذا ما بر خود لازم دانستیم فارغ از این هیاهوها و احساسات، مهمترین شاخصها را برگرفته از رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبر انقلابی مان و مقتضیات زمان، به طور خلاصه با مردم عزیزمان مطرح کنیم تا خود قضاوت کرده و در آینده انتخابی منطقی داشته باشند:

الف) ویژگی های فردی

1. ولایتمداری حقیقی: این مهمترین ویژگی رئیس جمهور است. سکاندار اجرایی کشور نباید هزینه اقداماتش را بر دوش رهبری بگذارد؛ و نباید به دستورات علنی و غیرعلنی ایشان عمل نکند یا با تاخیر عمل کند. بهترین فرد کسی است که بر مدار منظومه فکری ولی فقیه حرکت کند تا کمتر اشتباه کند.

2. سلامت اعتقادی و اخلاقی: ضرورت دارد رئیس جمهور آینده معتقد و ملتزم به اسلام و تقوا و اخلاق خصوصا صداقت و پاک دستی باشد. علاوه بر اینکه مردم باید در عمل و سوابق گذشته اش صداقت و صراحت را خصوصا در عمل به شعارهایش دیده باشند.

3. انقلابی، بسیجی، ساده زیست و مردمی: چنانچه زندگی رئیس دولت آینده اشرافی و به دور از درک مشکلات عامه مردم باشد، نمی تواند اولویت ها را برای حل مشکلات در نظر بگیرد. چنین فردی باید دارای فرهنگ و روحیه انقلابی و بسیجی هم باشد تا به محافظه کاری دچار نشود.

4. سلامت و اصالت اطرافیان و خانواده: رئیس جمهور علاوه بر سلامت و تقوای فردی باید از سلامت و تقوای جمعی هم برخوردار باشد و خصوصا در اطرافیان سیاسی و خانوادگی کسی نباشد که سوءسابقه داشته یا قصد سوءاستفاده از موقعیت او را برای مقاصد خود داشته باشد.

5. نشاط جوانی، پرکاری و تحولگرایی: در زمانی که باید پله های پیشرفت را سریعتر از رقبای خود طی کنیم، ضرورت پرکاری عاقلانه و تحولگرایانه رئیس دولت بیش از پیش احساس می شود که با نشاط جوانی ممکن خواهد بود.

6. استکبار ستیزی، نفی نظام سلطه و اعتقاد به بیداری اسلامی: وجه ممیزه ایران اسلامی و نقطه امید ملتهای مستضعف جهان همین مورد است که باید تحت نظر رهبری ادامه یابد. کمک به ملتهای مسلمان تازه بیدار شده و تحت ستم منطقه خصوصا ملت فلسطین ضرورت دارد.

ب) ویژگیهای مدیریتی و اجرایی

7. توان و ظرفیت اداره کشور: عرضه و توانایی اداره کشور چیزی غیر از عناوین مسوولیت های قبلی چون ریاست، وزارت، وکالت، معاونت و امثالهم است. همچنانکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند کسانی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار می دهند باید واقعا نسبت به ابعاد مختلف و سنگین اجرایی کار واقف بوده و به قول معروف اهل «شانه زیر بار کار دادن» باشند و این را در بطن مسوولیت های گذشته ثابت کرده باشند.

8. قانونمندی، شجاعت و قاطعیت در تصمیم: علاوه بر فصل الخطاب بودن رهبری در موضوعات مورد مناقشه مسوولان، تاکید بر قانون و عمل به آن ولو اینکه بر خلاف میل او باشد، اهمیت بالایی دارد. رئیس جمهور باید بتواند بعد از رسیدن به تصمیم درست از مسیر کارشناسی، آن را با قاطعیت اعلام و اجرا کند.

9. عدالتخواهی و آرمانگرایی همراه با واقع بینی، عقلانیت و تدبیر: عدالت مهمترین مولفه «پیشرفت اسلامی» در بیانات رهبری و مهمترین ویژگی نظام اسلامی است که باید از سوی دولت آینده نیز به دور از شعارزدگی با آرمانگرایی واقع بینانه، عقلانیت و تدبیر دنبال شود تا اثربخش باشد و کشور را پیش برد.

10. دارای برنامه و تیم کارشناسی: رئیس جمهور می تواند تنها در چند حوزه خاص صاحب نظر اصلی باشد و در بقیه باید تیم کارشناسی داشته باشد. ضمنا برای حرکت در مسیر چشم انداز و برنامه های مصوب 5 ساله کشور دارای برنامه اجرایی باشد و اصلاح ریل گذاری ها را مجلس شورای اسلامی هماهنگ کند.

11. سعه صدر و نقد پذیری: رئیس جمهور باید ضمن تاکید بر تصمیمات کارشناسی شده تیم های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود، نگاهی هم به نظرات انتقادی کارشناسان در زمان اعلام برنامه ها داشته باشد و سعه صدر و شجاعت لازم را برای پذیرش و اصلاح کاستی های احتمالی داشته باشد.

12. اهتمام به فرهنگ، علم و پیشرفت: در دهه پیشرفت و عدالت؛ فرهنگ و سبک زندگی اسلامی زیربنا و تمدن ساز است و برای رسیدن به افق چشم انداز 1404، توجه به میانبرهای علمی، خصوصا نخبه پروری و حمایت از مسیر خط تولید ایده تا صنعت و بازار با حمایت ویژه رئیس جمهور امکان پذیر است.

13. تسلط به امور سیاسی، مورد اعتماد بودن و مقبولیت اجتماعی: رئیس جمهور باید به همه جوانب امور سیاسی مسلط و به اصطلاح مدبر و مورد اعتماد سیاستمداران سالم و کارکشته باشد؛ نحوه اداره کشور را فهم کرده و قبلا در حوزه های سیاسی کشور ورود موثر و عملیاتی داشته باشد تا بخشی نگر نشود. دارا بودن مقبولیت اجتماعی در رقابتهای انتخاباتی هم لازم است که نباید از طریق وعده های غیر اجرایی بوده و باید تنها مبتنی بر واقعیتها باشد.

14. معتقد به خرد جمعی، کار تشکیلاتی و گردش نخبگان: اعتماد به کار جمعی و استفاده از نخبگان در بستر کار تشکیلاتی کادرساز موثر تجربه شده، بسیار حیاتی است. استفاده از نخبگان کاربلد در سطوح میانی مدیریتی و زمینه سازی برای رشد معقول آنان برای جایگزینی با مدیران ناکارآمد نیز ضروری است.

ج) ویژگی ها و سوابق در گردنه ها و نقاط عطف انقلاب

15. دوران انقلاب و دفاع مقدس: کسی که به اقتضای سنش در مبارزات پیروزی انقلاب فعال بوده و مبارزه کرده فضل و برتری دارد، اما اولین چالش بزرگ نظام اسلامی در دهه اول انقلاب دفاع مقدس بوده است. معتقدیم که "فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا". از نظر جریان حزب الله، ایثارگران و جانبازان بر قاعدین در منازل مقدمند. اینان نشان داده اند که در راه حفظ اسلام و نظام حاضرند از جان و همه چیز خود بگذرند و دیگران چنین فضلی ندارند.

16. مبارزه با فساد اقتصادی: اخیرا رهبر انقلابی مان از روسای قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گلایه کردند که چرا روسای قوا تاکنون عملی جدی نداشته اند و نیز تاکید نمودند که نباید با این پدیده شعاری برخورد شود. لذا نامزد انتخابات، در مسوولیت قبلی اش باید نشانه ای از برخورد با فساد اقتصادی را متجلی کرده باشد. چراکه یکی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز عامه مردم عدم برخورد با فساد اقتصادی دانه درشت هاست.

17. مبارزه با انحرافات دوران 2خرداد: نظام اسلامی در دهه های دوم و سوم عمر خویش حاکمیت جریاناتی در کشور را تجربه کرده که بی اعتقاد به انقلاب اسلامی تلاش کردند الگوهای لیبرالیستی را بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشور حاکم نمایند. نامزدهای ریاست جمهوری باید نسبت خود را با آنها مشخص کرده باشند. آنکه در شرایط سخت و نفس گیر دوران دوم خرداد ساکت نبوده، دل در گرو انقلاب داشته و به مقابله برخاسته برای امت حزب الله ارجح است.

18. مواضع و عملکرد در فتنه 88: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فتنه بزرگ 88 در فتنه 18 تیر 78 ریشه داشت. کسی که در این دو فتنه خصوصا طوفان فتنه 88 مواضع روشن و عمارگونه داشته و در 8 ماه دفاع مقدس نرم، ضمن روشنگری در عملکردش نیز از افراط و تفریط به دور بوده، می توان امیدوار بود تا در فتنه های آینده نیز سربلند باشد و خود نیز به خلق فتنه های آینده کمک ننماید.

19. مبارزه با حلقه انحرافی: مبارزه با هرگونه انحراف با هر نامی هر چند مقدس در خط اصیل انقلاب ـ که به فرموده امام راحل (ره) پشتیبانی از ولایت فقیه است ـ ضروری است. رئیس جمهور آینده باید قبلا این مبارزه را که نشانگر تقوای جمعی و عدم تبارگرایی اوست با رعایت انصاف نشان داده باشد. از این روست که توجیه گر انحراف نمی تواند مورد اقبال حزب الله واقع شود.

بر این باوریم که این ویژگیها می تواند برای یافتن نامزد اصلح (دارای بالاترین معدل) به اهل منطق کمک نماید. ان شاءالله.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی دانشجویان و طلبه‌ها به شرح زیر است:

1 آرزو بیک دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی



2 آرش لطفی دانشگاه آزاد قزوین دکتری کامپیوتر



3 آرش نجاتی اراک کارشناسی



4 آرش نونانی کارشناسی الکترونیک



5 آرمان ظریف دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی صنایع



6 آرمین حاج استاد نورانی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



7 آسیه صادقی پیام نور کارشناسی علوم تربیتی



8 آلاله لباسچی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی برق



9 آمنه راد کریم تهران کارشناسی فیزیو تراپی



10 آمنه سادات واقفی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد زبان فرانسه



11 ابراهیم دودانگه دانشگاه آزاد اسلامی ابهر کارشناسی کارشناسی ارشد تاریخ



12 ابراهیم رسولی ملایر مهندسی مکانیک



13 ابراهیم رضایی دانشکده خبر کارشناسی خبرنگاری



14 ابراهیم فروزنده دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



15 ابراهیم کردیان ملایر مهندسی مکانیک



16 ابوالحسن میری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد علوم سیاسی



17 ابوالفضل خیراندیش دانشگاه آزاد اسلامشهر مدیریت آموزش



18 ابوالفضل عمویی دانشگاه امام صادق دکتری علوم سیاسی



19 ابوالفضل یوسفی کارشناسی حقوق



20 ابوذر اسدی دانشگاه آزاد تهران جنوب عمران



21 احسان آهنگر تهران شرق زیست



22 احسان امیرخانی دانشگاه شیراز لیسانس مهندسی برق قدرت



23 احسان پاپایی دانشگاه آزاد کرمان کارشناسی



24 احسان خانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پرستاری



25 احسان سوایی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی مکانیک



26 احسان فرزین دانشگاه آزاد فیروزکوه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع



27 احسان کیانخواه



28 احسان مظلومی ایلام کارشناسی



29 احسان یعقوبی دانشگاه همدان مهندسی صنایع



30 احمد اسدی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی عمران



31 احمد بدرام دکتری مهندسی مکانیک



32 احمد بنی احمدی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شیمی



33 احمد حسینی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکتری عمران



34 احمد خسروی دانشگاه آزاد ایلام کارشناسی ارشد



35 احمد عادلی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد



36 احمد علیدادی زاهدان کارشناسی



37 احمد کونانی شهید چمران اهواز کارشناسی



38 احمد هروی دانشگاه تهران مهندسی مکانیک



39 احمدرضا زمانی ملایر مهندسی کامپیوتر



40 احمدرضا منصوری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی



41 محمدمهدی دادمان دانشگاه صنعتی شریف



42 اسما دهقانی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق



43 اسماعیل مختاری دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی مواد



44 اسماعیل نادری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



45 اشکان حسینی علمی کاربردی کامپیوتر



46 اشکان مصطفایی فر ملایر مهندسی عمران



47 اصغرنعلبندپور تبریز



48 اعظم رضایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی تربیت بدنی



49 افسانه ملاعلی محمدی کارشناسی کامپیوتر



50 افشین حاتمی فر ملایر مهندسی عمران



51 افشین دشتی ملایر مرتع و آبخیز داری



52 افشین عزیزی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت شهری



53 افشین مروجی علم و صنعت کارشناسی ارشد سخت افزار



54 اقوامی پناه دانشگاه امیرکبیر دانشجوی کارشناسی ارشد



55 اکبر بابائی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت



56 اکبر فراهانی ملایر کارشناسی ارشد شیمی



57 اکرم جعفری نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی



58 اکرم حسنی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی



59 اکرم میناوند تهران دانشجوی دکتری تعلیم وتربیت



60 الله کرم استکی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



61 المیرا اسماعیل زاده مهمان دوست شاهرود حقوق



62 الناز میر بلوگ دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



63 الهام انصاری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



64 الهام سادات حسینی پیام نور کارشناسی علوم تربیتی



65 الهام سنگانیان علوم و تحقیقات عرفان و ادیان



66 الهام کریمی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی تابیات عرب



67 الهام موسوی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق



68 الهام نیک چهره دانشگاه آزاد کاردانی کامپیوت



69 الیاس حسین زاده یونسی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری



70 امرالله حیدری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



71 امیا گردشی فرهنگ وهنر رشت مدیریت امورفرهنگی



72 امید بیات صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد مکانیک



73 امید خداشناس علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت



74 امید کریمی پور دانشگاه هند کارشناسی ارشد میکروبیولوژی



75 امید میرشکاری تربیت معلم کارشناسی



76 امید نظری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی



77 امید نوابی ملایر مهندسی برق



78 امیر احسان آقائی دکتری مدیریت



79 امیر احمدی پور



80 امیر ایزدی زیست تهران شرق



81 امیر بیاتی ملایر مهندسی مکانیک



82 امیر حاج حیدری ملایر مهندسی کامپیوتر



83 امیر حسین زیاری کارشناسی ارشدمواد



84 امیر حسین سیدجوادی تهران کارشناسی معماری



85 امیر حسین غیاثوند قزوین کارشناسی مدیریت



86 امیر حسین کلانتر دانشگاه آزاد اسلامشهر فقه و مبانی



87 امیر حسین مددی دانشگاه علمی کاربردی تهران کارشناس مدیریت امور فرهنگی



88 امیر حسین منصوری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی



89 امیر رویافر دانشگاه خوارزمی دانشجو دکترا برنامه ریزی درسی



90 امیر صادقی حوزه علمیه سطح دو



91 امیر طیبی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد اقتصاد



92 امیر کشتگر دانشگاه شیراز کارشناسی الهیات



93 امیرحسین تاروردی ملایر مهندسی مکانیک



94 امیرحسین حاجی زاده صنعتی شریف مهندسی عمران



95 امیرحسین سنگکی صنعتی شریف مهندسی عمران



96 امیرحسین گماسایی ملایر مهندسی مکانیک



97 امیرحسین ندایی تربیت مدرس دکتری هنر



98 امیرمسعود حبیبیان صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد صنایع



99 امیرهوشنگ رمضانی علوم و تحقیقات دکتری فیزیک کاربردی



100 امین پرهیزکار دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک



101 امین توکلی زاده دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی علوم سیاسی



102 امین سرایه جهان ملایر مهندسی مکانیک



103 امین سلاطی دانشگاه تهران دکتری مهندسی مواد



104 امین صادقی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات فوق لیسانس محیط زیست



105 امین صیرفی قزوین کارشناسی عمران



106 امین کردی ملایر کارشناسی فیزیک



107 امین کیانی امیرکبیر نساجی



108 امین میرشکاری صنعتی امیر کبیر مهندسی پزشکی



109 امیردولتی کارشناسی



110 ایمان اسدی بین الملل قزوین علوم سیاسی



111 ایمان حاج سیدجوادی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی معماری



112 ایمان حریر فروش علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



113 ایمان خانلری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران دانشجو دکترای برق



114 ایمان نوروزی ملایر کارشناسی ریاضی



115 ایمان نیب دانشگاه آزاد علوم تحقیقات فوق لیسانس عمران



116 ایوب حمید ملایر کارشناسی فیزیک



117 ایوب عزیزخیال علوم راهنمایی



118 بابک زارعان دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد



119 بابک عباسیان



120 بابک فرهانی دانشگاه آزاد ری کارشناسی ارشد کشاورزی



121 بابک کلباسی دانشگاه تهران دکتری کامپیوتر



122 بابک محمدیان قزوین کارشناسی ارشد مکاترونیک



123 باقرمختاری ملایر مهندسی مکانیک



124 بتول گلزاری علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد فلسفه



125 بنیامین عبدالحسینی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای



126 بوذر علی مرادی ایلام کارشناسی



127 بهرام اوکاتی زاهدان کارشناسی



128 بهرام مارکی مدرسه دارالشفاء قم طلبه



129 بهرام وکیلی زاده میاندوآب کارشناسی برق قدرت



130 بهروز زینعلی تربیت معلم کارشناسی



131 بهروز نجفی دانشگاه آزاد تهران کارشناسی ارشد



132 بهروز نیک جو ایلام کارشناسی



133 بهزاد زارع حوزه علمیه قم کارشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه- سطح یک حوزه



134 بهمن بامری زاهدان کارشناسی



135 بهمن پناهی فر دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی



136 بهمن صیدی ملایر کارشناسی فیزیک



137 بهناز عبدالحسینی دانشگاه پیام نور ریاضیات و کاربردها



138 بهنام ابراهیمی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



139 بهنام احمدی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری



140 بهنام پیری تهران شرق زیست



141 بهنام پیل بالا سراب کارشناسی صنایع غذایی



142 بهنام محمدی ملایر مهندسی کامپیوتر



143 بیتا تقیان دانشگاه آزاد کامپیوتر



144 بیژن آذری تهران مرکز دکتری عمران



145 پدرام فرجی ملایر مواد سرامیک



146 پرویزسالاری کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی



147 پروین زارعی دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق



148 پریسا امیر حسینی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق



149 پریسا توکلی دانشگاه شیراز کارشناسی مدیریت



150 پوریا دبیری ملایر مهندسی مکانیک



151 پوریا سبحانی دانشگاه آزاد قشم مهندسی طراحی صنعتی



152 پوریا ولیی ملایر مهندسی عمران



153 پیام تیرانداز دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت



154 پیام عرب زاده تهران دکترای تخصصی دامپزشکی



155 توحید عزیزی ملایر مهندسی کامپیوتر



156 جاویدمشفقی ملایر مواد سرامیک



157 جعفر حبیبیان پور اراک کارشناسی



158 جعفر سرلک دانشگاه پیام نور چاپ



159 جعفر طاهری دانشگاه آزاد شیراز کارشناسی ارشد علوم سیاسی



160 جعفر عزیزخیال مرکز آموزش و پرورش علوم اجتماعی



161 جعفر قلیلی کار شناسی مکانیک



162 جلال رنجبران شمال عمران



163 جلال زارع دانشگاه همدان کارشناسی مدیرت فرهنگی



164 جلال زارعی ملایر مهندسی مکانیک



165 جلیل محبی دکتری حقوق



166 جمشید افت شناس یاسوج ریاضی



167 جمشید پی دکتری کشاورزی



168 جواد آصفی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



169 جواد الهی دانشگاه آزاد شهرضا کارشناسی



170 جواد تاجیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهندسی برق



171 جواد حصاری ملایر مواد سرامیک



172 جواد روشن علوم پزشکی شهرکرد پزشک عمومی



173 جواد صفتی تهران کارشناسی ارشد مخابرات



174 جواد طالبی تهران مدیریت فرهنگی



175 جواد علیزاده دانشگاه صنعتی اصفهان دکتری مهندسی مواد



176 جواد نایب کبیر کارشناسی ریاضی



177 جواد نوری مهندسی برق



178 حاجی آقا هداوند کارشناسی



179 حامد افروغ پیام نور پردیس حکمت و فلسفه اسلامی



180 حامد توکلی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



181 حامد حق پرور دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



182 حامد دانشگاه آزاد بخش ملایر مهندسی برق



183 حامد زرگر دانشگاه آزاد



184 حامد سالاری تربیت معلم کارشناسی



185 حامد سروری دانشگاه تهران دکتری تاریخ



186 حبیب الله راهداری بیرجند کارشناسی عربی



187 حبیب نجفی کارشناس نفت



188 حجت امینی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



189 حجت مرادیان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد



190 حسام حبیب الله علم و صنعت کارشناسی ارشد صنایع



191 حسن آبادی دانشگاه اصفهان کارشناسی



192 حسن ابراهیمی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



193 حسن صادقی دکتری نفت



194 حسن صادقی پناه دانشگاه باقرالعلوم (ع) کارشناسی ارشد تاریخ



195 حسن قدری دانشگاه جندی شاپور اهواز کارشناسی



196 حسن گرجی دانشگاه جامع علمی کاربردی جوشکاری



197 حسن معصومی دانشگاه پیام نور سپیدان کارشناسی حقوق



198 حسن ملک دانشگاه آزاد سنندج کارشناسی ارشد



199 حسن موسوی ملایر مهندسی کامپیوتر



200 حسین کار شناسی فیزیک



201 حسین ابو حمدان کار شناسی برق



202 حسین بافرانی تهران شرق زیست



203 حسین بهمنی شاهد کارشناسی



204 حسین پور محمد دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی مواد



205 حسین پیل آرام دکتری برق



206 حسین تاریخی دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی



207 حسین جعفری علمی کاربردی روابط عمومی



208 حسین جهرمی کاشان کارشناسی ارشد



209 حسین حسنعلی حوزه علمیه طلبه



210 حسین حیدری صنعتی شریف فناوری اطلاعات



211 حسین راستگو دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق



212 حسین رجبی تربیت معلم کرج کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی



213 حسین روستایی دکتری مکانیک



214 حسین روشنایی دانشگاه آزاد اسلامشهر مدیریت آموزش



215 حسین زارعی دانشگاه آزاد تهران شمال حقوق قضایی



216 حسین زندیه ملایر مهندسی مکانیک



217 حسین شمالی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران داروسازی



218 حسین شهبازی اراک کارشناسی ارشد



219 حسین شیر محمدی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای



220 حسین عبادتی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات زنجان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت



221 حسین علی رحمی پیام نور تهران کارشناسی ارشد



222 حسین غلامی ایلام کارشناسی



223 حسین کولیوند ملایر مهندسی مکانیک



224 حسین محبی نیا دانشگاه اصفهان کارشناسی



225 حسین مخلصیان علم و صنعت کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالورژی



226 حسین مسحنه ملایر مهندسی برق



227 حسین مظاهری حوزه علمیه همدان طلبه خارج فقه



228 حسین ملدانشگاه آزاده صنعتی شریف مهندسی نفت



229 حسین مومنی کارشناسی فیزیک



230 حسین میقانی شهید بهشتی کارشناسی ارشد فیزیک



231 حسین نوریان دانشگاه آزاد لرستان کارشناسی



232 حسین وردانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای



233 حمزه رضایی همدان کارشناسی ارشد



234 حمید آزمایش ملایر مهندسی برق



235 حمید ابراهیمی



236 حمید حبیبی قره خانلو دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



237 حمید رضا محمد زمانی دانشگاه آزاد کارشناسی برق



238 حمید رضایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



239 حمید شاهقلی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری



240 حمید شیر محمدی زنجان صنایع شیمیایی



241 حمید شیردستیان تهران متالوژی



242 حمید صاحب علوم پزشکی تهران پزشکی



243 حمید صالحی دانشگاه اصفهان کارشناسی



244 حمید صدرائی دکتری عمران



245 حمید صفی ملایر مهندسی مکانیک



246 حمید علیپور علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تغذیه



247 حمیدرضا بیگی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت



248 حمیدرضا جیهانی دانشگاه هنر دانشجوی دکتری فلسفه هنر



249 حمیدرضا شفایی علمی کاربردی کارشناسی معماری



250 حمیدرضا غلامزاده دانشگاه تهران



251 حمیدرضا لطفی علمی کاربردی کاردانی مدیریت بیمه



252 حمیده اصغری ها پیام نور قزوین کارشناسی روانشناسی



253 حمیده تولایی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی



254 حمیده دمرچلو پیام نور کرج کارشناسی روانشناسی



255 حمیده شریفی نیا تربیت مدرس کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت/



256 حمیده فراهانی پیام نور پرند کارشناسی حسابداری



257 حیدر علی بابایی دانشگاه مازندران کارشناسی حقوق



258 حیدر مغنی دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد بازاریابی



259 خالد فتاحی ملایر مواد سرامیک



260 خسرو محمدی دانشکده خبر کارشناسی خبرنگاری



261 خشایار تاتاری صنعتی شریف مهندسی نفت



262 خیرالله رشید تبریز کارشناسی ارشد



263 دانا رستمی ملایر مهندسی کامپیوتر



264 دانشگاه آزاده شاعلی تهران شرق علوم اجتماعی



265 دانشگاه آزاده غلامی علامه طباطبائی مدیریت آموزش



266 دانیال میرشکار دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی



267 داود حیدری دانشگاه تهران حسابداری



268 داوود عبدلی ملایر مهندسی مکانیک



269 ذبیح اله تقیان دانشگاه تهران کارشناس اقتصاد بازرگانی



270 راحیل داوری ملایر کارشناسی ریاضی



271 راضیه برزگر دانشگاه شیراز کارشناسی ریاضیات و کاربردها



272 راضیه محمودی رجا قزوین کارشناسی مدیریت صنعتی



273 رامین حیدر زاده کارشناس برق



274 رامین خسروی صنعتی امیر کبیر دکتری مخابرات



275 رامین داداش زاده دانشگاه آزاد کارشناسی عمران



276 رامین سوری ملایر مهندسی برق



277 رامین شمسایی نیا علامه طباطبایی کارشناسی ارشد علوم سیاسی



278 رامین قره بابایی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



279 رحیم روزی طلب حوزه علمیه تهران طلبه



280 رحیم سهرابی خرمدره کارشناسی ابزار دقیق



281 رحیم کارگر دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی



282 رسا سلیمانی کارشناس نفت



283 رسول چگینی ملایر مهندسی مکانیک



284 رسول صفی زاده دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی



285 رسول علی نژاد علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای



286 رضا بهرامی قزوین کارشناسی ارشد عمران



287 رضا پرهون ملایر مهندسی مکانیک



288 رضا ترن گرمسار کارشناسی ارشد برق



289 رضا حیدری مدرسه عالی شهید مطهری(ره) فقه و حقوق اسلامی



290 رضا دانشگاه آزاد دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد علوم سیاسی



291 رضا رشید صنعتی شریف مهندسی صنایع



292 رضا روستایی شیراز دکترای بیوتکنولوژی



293 رضا سراوانی شهید مطهری زاهدان کارشناسی



294 رضا سیفی دانشگاه آزاد لیسانس مهندسی برق



295 رضا شاکری امام خمینی قزوین کارشناسی ارشد مخابرات



296 رضا شوکت مداری ملایر مهندسی عمران



297 رضا عالی زاده گیلان زیست شناسی



298 رضا قنبرپور علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



299 رضا کار رستمی مهندسی صنایع



300 رضا کاشفی شهید بهشتی



301 رضا مرادی ملایر کارشناسی ارشد جغرافیا



302 رضا مسلمی کارشناسی ارشد مدیریت



303 رضا مشی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مواد



304 رضا مهری دانشگاه آزاد تاکستان فقه و مبانی حقوقی



305 رضا نجابت دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق



306 رضا نصیری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای



307 رضا همتی دانشگاه صنعتی مهندسی



308 رضاقوامی ملایر مواد سرامیک



309 رضوان ندایی دانشگاه تهران کارشناسی زبان



310 رضوانه مقیمی پور تهران پزشک عمومی



311 رقیه بی نیاز دانشگاه شیراز کارشناسی کتابداری



312 رمضان سلطانپور دانشگاه بین اللملی قزوین کارشناسی کارشناسی ارشد



313 روح الله اسماعیلی ملایر مهندسی برق



314 روح الله شکری مازندران کارشناسی



315 روح الله نجابت دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی



316 روح الله نظریان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



317 روح اله بیات دانشگاه شهید بهشتی تهران کارشناسی علوم سیاسی



318 رویا شاکری غیرانتفاعی دهخدا دکتری کامپیوتر



319 ریحانه سبحانی دانشگاه آزاد سما کرج معماری/کاردانی



320 زکیه فرضی کارشناسی فقه و حقوق



321 زهرا اسداللهی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



322 زهرا امینی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی حسابداری



323 زهرا جعفری علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی



324 زهرا جعفری علمی کاربردی مدیریت



325 زهرا حسن پور دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



326 زهرا روح اللهی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



327 زهرا سفید تهران کارشناسی آمار



328 زهرا سلطانی فر غیر انتفاعی ابرار کارشناسی برق



329 زهرا شفایی شهید مطهری کارشناسی حقوق



330 زهرا شیخ پیام نور کارشناسی روانشناسی



331 زهرا شیخ حسینی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



332 زهرا صمیمی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی



333 زهرا علیپور دانشگاه گیلان کارشناسی عمران



334 زهرا فرهنگی علوم پزشکی تهران پزشک عمومی



335 زهرا موسوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب لیسانس ادبیات زبان فارسی



336 زهره اصفهانی کاشان کارشناسی زبان انگلیسی



337 زهره شیخی دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد نظری



338 زهره طاهرخانی پیام نور قزوین کار شناسی روانشناسی



339 زهره کیانی فرد کارشناسی ارشد مطالعات زنان



340 زهره نعمتی نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی



341 زینب خاکسار علامه طباطبایی دکتری برنامه ریزی درسی



342 زینب شالی قزوین پزشکی عمومی



343 زینب صفدریان علم و فرهنگ مهندسی صنایع



344 زینب کشاورز هدایتی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



345 ساجده طالعی دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک



346 سارا جوانمرد دانشگاه آزاد شمال کارشناسی ارشد حقوق



347 سارا ریوندی تهران پزشک عمومی



348 سارا مرادی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



349 ساعتچی دکتری شیمی



350 ساغر علی اکبر زاده دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



351 سامان صمدی کارشناسی الکترونیک



352 سامان ظریف صنعتی شریف کارشناسی ارشد مواد



353 سامان نورایی ملایر مهندسی کامپیوتر



354 ساناز مهرابی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری



355 سبحان الله علیپور صنعتی امیر کبیر کارشناسی ارشد عمران



356 سپیده رضایی پیام پیام نور کارشناسی حقوق



357 ستار آهنی جان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد



358 سجاد ایام دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات



359 سجاد بایقی کارشناسی ارشد عمران



360 سجاد بایگی کارشناسی ارشد عمران



361 سجاد رحمتی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



362 سجاد رضایی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مواد



363 سجاد فرهادی ایلام کارشناسی



364 سجاد قنبری همدان کارشناسی



365 سجاد محمد نبی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



366 سجاد مصطفی پور دانشگاه شهید بهشتی تهران فوق لیسانس روابط بین الملل



367 سجاد منصوری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



368 سجاد هزاوه ای ملایر مهندسی برق



369 سجاد یاری زاده دانشگاه تهران کارشناسی ارشد



370 سجادخورشیدی ملایر مهندسی مکانیک



371 سجادعزیزی ملایر کارشناسی ریاضی



372 سحر احسانی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



373 سرور سادات تقی زاده دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی الهیات و معارف



374 سعید اکبر دانشگاه آزاد قزوین دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد



375 سعید اندیشه تدبیر دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد کشاورزی



376 سعید برخورداری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



377 سعید بهرامی ملایر مواد سرامیک



378 سعید بیگی ایلام کارشناسی



379 سعید ترکاشوند ملایر کارشناسی فیزیک



380 سعید حیدری ایلام کارشناسی



381 سعید خادمی ملایر مهندسی برق



382 سعید رجایی ملایر مهندسی برق



383 سعید ریگی نژاد زابل کارشناسی



384 سعید شهابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت



385 سعید طاووسی دانشگاه تهران دکتری تاریخ اسلام



386 سعید فاطمی علوم پزشکی تهران پزشکی



387 سعید فیاضی دانشگاه تهران مهندسی



388 سعید کرمی دانشگاه خوارزمی دانشجو دکتری حقوق



389 سعید ماندنی شاهد کارشناسی



390 سعید منصوری ملایر مهندسی کامپیوتر



391 سعید نظری دانشگاه آزاد لرستان کارشناسی



392 سعیده دودانگه دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری



393 سعیده صادقی پیام نور کارشناسی ارشد الهیات



394 سعیده لواسانی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



395 سکینه دهقانی پور دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



396 سمانه فنرمالی امام خمینی قزوین کارشناسی مدیریت



397 سمانه قهرمانی فرد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی صنایع غذایی



398 سمانه مسگری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



399 سمیرا ترابی حوزه علمیه سطح دو



400 سمیرا زارعی ملایر کارشناسی فیزیک



401 سمیرا طارمی دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی



402 سمیرا عابدینی دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی



403 سمیه ترابی حوزه علمیه سطح دو



404 سمیه حسن زاد دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ادبیات فارسی



405 سمیه روستا دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



406 سمیه طاهرخانی شهید بهشتی کارشناسی ارشد علوم سیاسی



407 سمیه قاسمی نژاد شهید بهشتی تکنسین اتاق عمل



408 سمیه مقدم تهران کارشناسی ارشد مطالعات زنان



409 سولماز ماندگار دانشگاه مالک اشتر لیسانس ICT



410 سها خراسانی اصفهان دکتری علوم اجتماعی



411 سهراب احمدوند ملایر معماری



412 سهند شهبازی ملایر کارشناسی فیزیک



413 سهیلا غنوی گنجی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



414 سیاوش دارابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد



415 سید امین درخشان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پرستاری



416 سید ایمان فتاحی مهندسی حفاری



417 سید جواد حسینی دانشگاه امام صادق (ع) علوم سیاسی



418 سید حسین پیشگر شهید بهشتی دانشجو دکتری برق



419 سید حسین شهرستانی دانشگاه تهران جامعه شناسی



420 سید حمید خیرالهی پارسا بابلسر سخت افزار



421 سید داود کاشانی نژاد دانشگاه اراک فوق لیسانس مدیریت



422 سید رسول حسینی مشهد کارشناسی ارشد تاریخ ملل



423 سید رضا وحید عرب دانشگاه آزاد کارشناسی برق



424 سید عبدالحمید موسوی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی



425 سید علی ایرانمنش علوم پزشکی شهید بهشتی تهران صنایع



426 سید علی نمکیان علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تغذیه



427 سید علیرضا آل یاسین تهران جنوب عمران



428 سید علیرضا تقی زاده علم و فرهنگ کارشناسی مدیریت صنعتی



429 سید کمیل باقرزاده حوزه علمیه قم خارج فقه و اصول



430 سید مجتبی کشفی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دکترای تخصصی میکروب شناسی



431 سید محسن دهنوی صنعتی شریف دکتری نانوفناوری



432 سید محسن واقفی پیام نور کارشناسی حسابداری



433 سید محمد جواد حسینی طهرانی دانشگاه پیام نور حسابداری



434 سید محمد علوی دانشگاه آزاد کرج کارشناسی



435 سید محمد غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معماری



436 سید محمد موسوی زنجان کارشناسی ارشد



437 سید محمد مهدی شمس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز کارشناسی الکترونیک



438 سید محمد مهدی عتوی کار شناسی مکانیک



439 سید محمد هاشمی دانشگاه شیراز کارشناسی الهیات



440 سید محمود دهنوی دانشگاه آزاد کارشناسی عمران



441 سید مرتضی فاطمی مهندسی شیمی



442 سید مصطفی ابوالقاسمی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی



443 سید مصطفی واقفی تهران کارشناسی ارشد علوم سیاسی



444 سید مصطفی هاشمی نژاد دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی



445 سید مهدی غفاری امیرالمومنین کارشناسی ارشد شیعه شناسی



446 سید مهدی موسوی دانشگاه آزاد تهران جنوب معدن



447 سید میثم واقفی دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد مکانیک



448 سید وحید رفیعی پور ملایر مهندسی مکانیک



449 سید وحید موسوی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



450 سیداحمد حسینی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجو دکتری عمران



451 سیدحسن حسینی علم و صنعت کارشناسی ریاضی



452 سیدحسین موسوی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



453 سیدحسین هاشمی دانشگاه اصفهان کارشناسی



454 سیدعلی سیادتی دانشگاه تهران کارشناسی علوم سیاسی



455 سیدمرتضی حمیدی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری



456 سیده الهام ستوده دانشگاه شیراز کارشناسی حسابداری



457 سیده پرنیان دریابادی علوم و تحقیقات دکتری زبان فارسی



458 سیده زهرا ارجائی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی کامپیوتر



459 سیده زهرا حسینی پیام نور کارشناسی مشاوره



460 سیده زهرا زارعی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



461 سیده زینب غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



462 سیده فاطمه غفاری علوم قرآنی کارشناسی ارشد قرآن و حدیث/



463 سیده فاطمه نامی دانشگاه شیراز دکتری شیمی



464 سیده مریم غفاری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دکتری بیولوژِی جانوران



465 سیروس اسدی دانشگاه پیام نور حقوق



466 سیف الدین خلعتبری



467 سیف الله دادپناه شیخ مفید قم کارشناسی ارشد



468 سیف الله علیپور دانشگاه دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی مکانیک



469 سید صادق مصطفوی کاشانی دانشگاه شهید بهشتی دانشجو دکتری حقوق خصوصی



470 سید هادی مسلمی حوزه علمیه قم سطح یک



471 شاهرخ لشگری مهندسی شیمی



472 شاهین شکوهی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی



473 شاهین صنایع پیام نور دکتری فیزیک



474 شبنم عزیزخیال دانشگاه فرهنگیان علوم تربیتی



475 شقایق لطفی قم کارشناسی علوم سیاسی



476 شکیبا شفیعی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق



477 شهاب الدین کاظمی دانشگاه شیراز کارشناسی زبان و ادبیات عربی



478 شهاب خوارزمی دکتری مکانیک



479 شهاب زندی ملایر مهندسی مکانیک



480 شهاب عظیمی ملایر کارشناسی ارشد تربیت بدنی



481 شهاب غفاریان کارشناسی ارشد شیمی



482 شهرام طهماسبی کرمانشاه کارشناسی



483 شهرام قرایی تهران شرق مهندسی برق



484 شهرام مقامی تربیت مدرس کارشناسی ارشد



485 شهرام نیکوکار صنعتی امیر کبیر مهندسی معدن



486 شیما غلامیر بلوچی دانشگاه آزاد آشتیان کارشناسی کامپیوتر



487 شیما لطفی دانشگاه آزاد قم کارشناسی ارشد علوم سیاسی



488 شیوا گودرزی دانشگاه آزاد کارشناسی شیمی



489 صادق پناهی نسب دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی



490 صادق توکلی کارشناسی ارشد مکانیک



491 صادق جوشن دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت فرهنگی



492 صادق رحمانی اراک حسابداری



493 صادق عالمی حوزه علمیه قم سطح سه



494 صادق نوریان کاشان کارشناسی ارشد



495 صادق وفایی شهید عباسپور مهندسی مکانیک



496 صالح صادقی علوم تحقیقات مدیریت محیط زیست



497 صدیق منش دکتری هوازی



498 صدیقه احمدی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



499 صدیقه طاهری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



500 صغری علیپور دانشگاه باهنر کرمان کارشناسی کامپیوتر



501 صغری کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



502 صفورا اکبری نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی ریاضی



503 صفورا علیپور دانشگاه آزاد آستانه اشرفیه کارشناسی معارف اسلامی



504 صمد عالی نژاد حوزه علمیه



505 طالب جعفرزاده کرمانشاه کارشناسی



506 طاهره فراهانی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد مدیریت



507 طیب صحرایی دانشگاه امام صادق (ع)



508 طیبه شعبانیان دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق



509 عاطفه سلطانی دانشگاه شیراز کارشناسی زبان و ادبیات فارسی



510 عاطفه مرادی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



511 عباس پرورده دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روابط بین الملل



512 عباس رمضانی شهید بهشتی تهران دانشجو دکتری مدیریت آموزشی



513 عباس رمضانی شهید بهشتی دکترای مدیریت آموزشی



514 عباس ساجدی فر دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد حسابداری



515 عباس قاسمی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران



516 عباس قندرچی علوم پزشکی تهران متخصص قلب و عروق



517 عباس کرمی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک



518 عباس لطفی علوم تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی



519 عباس مسجدی دانشگاه تهران متخصص روانشناسی



520 عباس مسیبی



521 عبدالحمید شهرانی کارشناس امور گمرک



522 عبدالرحمن شریفی ملایر مرتع و آبخیز داری



523 عبدالرحمن لشکری زاده جاسک



524 عبدالرسول رشیدی ملایر مهندسی برق



525 عبدالرضا قره بابایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



526 عبدالرضا مرادی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



527 عبدالرضا نوروزی دانشگاه یزد مهندسی شیمی



528 عبدالعظیم ملایی دانشگاه تهران مدیریت



529 عبدالله الماسی دانشکده خبر کارشناس خبرنگاری



530 عبدالله داودی علمی کاربردی گرافیک



531 عبدالمجید خشنود صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هوا فضا



532 عبدالمجید زرگرانی مرکز مدیریت دولتی کارشناسی ارشد رشته مدیریت



533 عبدالمطهر محمدخانی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد



534 عرفان حسین یزدی دانشگاه تهران تربیت بدنی



535 عرفان رسولی ملایر کارشناسی فیزیک



536 عرفان میر زابل کارشناسی



537 عسگر رویگر



538 عسل ظهوریان حوزه علمیه سطح دو



539 عطا الله چیت ساز خویی دانشگاه سراسری تبریز دکتری مکانیک



540 عطیه مختاری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



541 عظیم محمودی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد



542 عقیل رهنما دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



543 علی اسلامی تربیت مدرس کارشناسی ارشد



544 علی اصغر فریدیان سروستانی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



545 علی اصغر قائمی دانشگاه همدان کارشناسی مدیریت



546 علی اصغر مرتضایی راد دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق



547 علی اکبر احمدی کارشناسی ارشد شیمی



548 علی اکبر حسن پور کار شناسی نفت



549 علی بستان زابل کارشناسی



550 علی توکلی سمنان رادیولوژی



551 علی حاتمی دانشگاه همدان کارشناسی علوم اجتماعی



552 علی حسین یزدی علوم وتحقیقات ژنتیک



553 علی حسینی ملایر کارشناسی ارشد ادبیات فارسی



554 علی حقیقت دانشگاه آزاد مرکز کارشناسی ارشد اقتصاد



555 علی خان بابا خانی علامه طبابایی مدیریت بازرگانی



556 علی خردمند ملایر مهندسی کامپیوتر



557 علی خیری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



558 علی داوری دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی



559 علی رجبی دانشگاه پیام نور کارشناسی جامعه شناسی



560 علی رحیمیان دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



561 علی رشیدی ملایر مهندسی مکانیک



562 علی رضایی ایلام کارشناسی ارشد



563 علی زمانی دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معدن



564 علی سرلک ملایر مهندسی کامپیوتر



565 علی سلطانی ملایر مهندسی کامپیوتر



566 علی سنجری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



567 علی سیدآبادی دانشگاه شاهد تهران دانشجوی لیسانس



568 علی شمسی پور دانشگاه تهران دکتری متالورژی



569 علی صباغ زاده دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی



570 علی علیزاده کارشناسی ارشد نفت



571 علی قربانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



572 علی کاظمی دانشگاه تهران کارشناسی برنامه ریزی شهری



573 علی کریمی کرمانشاه کارشناسی



574 علی کریمی صالح دانشگاه همدان کارشناسی اقتصاد



575 علی محسنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد



576 علی مرادی نام تهران کارشناسی ارشد مخابرات



577 علی مسلم علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری



578 علی نظری کردستان کارشناسی ارشد



579 علیرضا ابراهیمی شهید عباسپور مهندسی برق



580 علیرضا اکبری علمی کاربردی هرمزگان کارشناسی حقوق



581 علیرضا جوانمردی دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی



582 علیرضا ربیع دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



583 علیرضا روحانی علوم تحقیقات مکانیک



584 علیرضا شاهرضایی شهید بهشتی



585 علیرضا قره ای دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



586 علیرضا کارمند دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی عمران



587 علیرضا کیانفر علامه طباطبایی کارشناس آمار



588 علیرضا مرادی دانشگاه اراک فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث



589 علیرضا مهدی پور دکتری



590 علیرضا نادعلی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد الهیات



591 علیرضا یوسف زاده صنعتی امیر کبیر کارشناسی ارشد صنایع



592 علی عباسپور حوزه علمیه قم سطح 2



593 علیرضا رضایی حوزه علمیه قم سطح سه



594 عماد وکیلی علم و صنعت کارشناسی مهندسی راه آهن



595 عمران واحد دانشگاه آزاد شهر ری مخابرات



596 عنایت احمدی دانشگاه آزاد اسلامشهر دانشجو کارشناسی ارشد حقوقی



597 غلامرضا فریدونی دانشگاه همدان کارشناسی ارشد الهیات



598 غلامرضا محمودی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی شیمی



599 غلامعباس کیانی دانشگاه تهران کارشناسی علوم سیاسی



600 فائزه انصاری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



601 فاضل بهرامی دانشگاه آزاد کرمانشاه مدیریت آموزشی



602 فاطمه اسدی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی



603 فاطمه بهزادی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی کامپیوتر



604 فاطمه تمدن کوشکی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



605 فاطمه حاجی مومجی زنجان کاردانی حسابداری



606 فاطمه حسینعلی حوزه علمیه سطح دو



607 فاطمه رستمی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی



608 فاطمه زارع دانشگاه شیراز کارشناسی مدیریت



609 فاطمه سادات تقی زاده علامه طباطبایی کارشناسی اقتصاد



610 فاطمه شاعلی دامغان میکروبیولوژی



611 فاطمه شجاعی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک



612 فاطمه شریعتمداری دانشگاه تهران معماری



613 فاطمه صادقی حوزه علمیه سطح دو



614 فاطمه صدر دکتری فلسفه



615 فاطمه قاسمپور علامه طباطبایی کارشناسی ارشد فلسفه



616 فاطمه قوجدانشگاه آزاده کاشان کارشناسی کامپیوتر



617 فاطمه کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



618 فاطمه ماموری تهران پزشک عمومی



619 فاطمه محمدی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی



620 فاطمه ملاکی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



621 فتح ا... پرتو علامه طباطبائی کارشناسی ارشد فقه امور بین الملل



622 فرزانه بصروی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی



623 فرزانه دودانگه دانشگاه آزاد کارشناسی شیمی



624 فرزانه غنیمتی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



625 فرزانه کریمی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



626 فرزانه مقدسیان پیام نور کارشناسی حسابداری



627 فرزین خدارحمی ملایر مهندسی برق



628 فرزین فرزانه ملایر مهندسی برق



629 فرشاد مهدی‌پور دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی



630 فرشته وکیلی دانشگاه آزاد شهر ری علوم تربیتی



631 فرشید غفاری ملایر کارشناسی فیزیک



632 فرهاد شفیعی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



633 فرهاد فلاح دانشگاه پیام نور وکالت



634 فرهادهدایتی ملایر مهندسی مکانیک



635 فریبا اینانلو گنجی کارشناسی روانشناسی



636 فریبا مقدسیان دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد علوم قرآنی



637 فریبرز محمد خانی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



638 فریبرزحقی ملایر مهندسی مکانیک



639 فزیبا جوشقانی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری



640 فهیمه السادات قاسمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



641 فهیمه دستواره دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق



642 فهیمه عبدی حسابداری علمی کاربردی



643 فهیمه فداکار علامه طباطبایی دانشجو دکتری مشاوره خانواده



644 فیروزه لطفی دانشگاه آزاد رشت کارشناسی کامپیوتر



645 قائم شریعتی دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد اقتصاد



646 قاسم آقاخانی دانشگاه مازندران مهندسی شیمی



647 قاسم الهیاری دانشگاه آزاد قزوین عمران



648 قاسم برجویی فرد علوم پزشکی بوشهر پزشک عمومی



649 قاسم خدارحمی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای



650 قاسم روح الامین صنعتی شریف کارشناسی ارشد مهندسی



651 قاسم سیامکی کاشان کاشان



652 قدرت عابدینى دانشگاه آزاد بندرعباس کارشناسی ارشد حقوق عمومى



653 قدرت مرادیان لرستان کارشناسی



654 قدوسی دانشگاه آزاد تهران مرکز حقوق وعلوم سیاسی



655 کاظم عالی بیگی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد



656 کامبیز الماسی کرمانشاه کارشناسی



657 کامران جلیلیان مازندران کارشناسی



658 کاوه صادقی ملایر مواد سرامیک



659 کبری بهروز حوزه علمیه سطح دو



660 کبری معظمی دانشگاه اراک فوق لیسانس تربیتی



661 کتایون محسنی تهران کارشناسی ارشد مخابرات



662 کرمعلی قنبری دانشگاه اصفهان کارشناسی



663 کریم خراسانی تهران شرق کامپیوتر



664 کوثر غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معماری



665 کیوان کریمی دانشگاه آزاد شهرری دکتری برق



666 کیوان کیخواه تربیت معلم کارشناسی



667 کیومرث قرائتی کارشناسی حقوق



668 لیلا برخورداری دانشگاه آزاد شهرری معارف اسلامی



669 لیلا رستمی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ادبیات فارسی



670 لیلا سعیدی علوم و تحقیقات دکتری مدیریت دولتی



671 لیلا گرامی معظم علوم و تحقیقات دانشجو دکتری ریاضی



672 لیلا نقدپور دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



673 ماجده فاطمی علامه طباطبایی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت



674 مازیار محمدی مهندسی مکانیک



675 مالک سلیمی کرمانشاه کارشناسی



676 مالک شریعتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی دکتری مهندسی انرژی



677 ماهان احمد سرایی دانشگاه آزاد تهران مرکز لیسانس الکترونیک



678 مبین جلیلی دانشگاه علوم تحقیقات کارشناسی ارشد حقوق



679 مجتبی اصغری دکتری هوازی



680 مجتبی بنده ای زاهدان کارشناسی



681 مجتبی توانگر دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد



682 مجتبی خلفی زاده پیام نور مدیریت صنعتی



683 مجتبی فیلسوف زاده دانشگاه علمی کاربردی تهران دانشجوی کارشناسی



684 مجتبی کشتکاران دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک



685 مجید اریایی ملایر مهندسی عمران



686 مجید امام جمعه ملایر مهندسی عمران



687 مجید پیری مهندسی شیمی



688 مجید خشنود دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران



689 مجید رحمانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی ایمنی صنعتی



690 مجید رفیعی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی



691 مجید صمدی دانشگاه علوم پزشکی اراک پزشکی



692 مجید قنبری دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



693 مجید کروبی علوم پزشکی تهران پزشک عمومی



694 مجید کریمی دانشگاه آزاد کرمانشاه کارشناسی ارشد



695 مجید کیخواه زاهدان کارشناسی



696 مجید معتمدی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



697 مجید ویسی کرمانشاه کارشناسی



698 مجید اصغری حوزه علمیه قم سطح دو



699 محبوبه هاشمی پیام نور حقوق



700 محسن ابراهیمی دکتری برق



701 محسن ابراهیمی دانشگاه آزاد شهر ری مهندسی الکترونیک



702 محسن احمدی ملایر مهندسی برق



703 محسن اخوان کار شناسی برق



704 محسن اخوان تهران مدیریت رسانه



705 محسن الماسی ایلام کارشناسی



706 محسن امیری ملایر مهندسی مکانیک



707 محسن باباصفری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



708 محسن پورکاشانی حوزه علمیه قم کارشناسی دنشگاه- سطح یک حوزه



709 محسن جلیلی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



710 محسن چیت ساز خویی علوم تحقیقات تهران کارشناسی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای



711 محسن حیدری دکتری برق



712 محسن درستی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران محیط



713 محسن رحمانی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد



714 محسن رخش خورشید علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای



715 محسن ساجدی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک



716 محسن شیخ السلام زاده



717 محسن صابری دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترا پزشکی



718 محسن عباسی



719 محسن کوهستانی علوم تحقیقات فوق لیسانس مهندسی شیمی



720 محسن محمدپور دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



721 محسن مهدیان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد اقتصاد



722 محسن نیکفر دکتری عمران



723 محسن یوسفی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی صنایع



724 محمد آقامیری صنعتی شریف مهندسی برق



725 محمد آهنی دانشگاه آزاد اسلامشهر عمران



726 محمد ابید دانشگاه آزاد تهران فقه وحقوق کارشناسی کارشناسی ارشد



727 محمد استیری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



728 محمد امان آبادی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران



729 محمد امین آجرلو دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک



730 محمد تکلو ملایر کارشناسی فیزیک



731 محمد جعفری دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات



732 محمد جمیل دانشگاه اصفهان کارشناسی



733 محمد جواد فرد حوزه علمیه سطح سه



734 محمد جواد معزی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک



735 محمد حسام زاده کارشناسی ارشد شیمی



736 محمد حسین اختری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



737 محمد حسین همدانیان ملایر مهندسی برق



738 محمد حسین یاور احمدی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پزشکی



739 محمد حسینخانی دانشگاه آزاد اراک لیسانس حقوق



740 محمد خدادادی پیام نور کارشناسی علوم سیاسی



741 محمد دیبایی پیام نور کارشناسی ارشد مدیریت



742 محمد ذوقی دانشگاه تهران دانشجو دکترای علوم سیاسی



743 محمد رئوف دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی شیمی



744 محمد رحمتیان همدان کارشناسی



745 محمد رحیمی کارشناسی حقوق



746 محمد رضا آشتیانی کار شناسی هوازی



747 محمد رضا ابراهیمی دانشگاه مالک اشتر کارشناسی ارشد مهندسی مواد



748 محمد رضا ابراهیمی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



749 محمد رضا حیدری دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



750 محمد رضا رسولیان دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد فیزیک



751 محمد رضا وحیدی ملایر مهندسی کامپیوتر



752 محمد رضا وحیدی فر ملایر مهندسی کامپیوتر



753 محمد رضوانی تهران جنوب نقشه برداری



754 محمد رنانی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



755 محمد روستایی ملایر مهندسی مکانیک



756 محمد سلیمانی کارشناسی شیمی



757 محمد شاملو ملایر



758 محمد ششپری کارشناسی الکترونیک



759 محمد صابری دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد



760 محمد صالح یقطین دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی عمران



761 محمد صدیق خواجه احسنی دکتری برق



762 محمد عشعری فر علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فیزیوتراپی



763 محمد علی اختری علم و صنعت مهندسی مواد



764 محمد علی اربابی علامه طباطبائی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی



765 محمد علیجانی ملایر مواد سرامیک



766 محمد علیزاده کارشناسی نفت



767 محمد غفاری دانشگاه آزاد کاشان کارشناسی عمران



768 محمد فریدونی ملایر کارشناسی فیزیک



769 محمد فیاضی دانشگاه تهران مکانیک



770 محمد قنادی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری



771 محمد کامل مهاباد زبان و ادبیات



772 محمد کریمی ملایر مهندسی مکانیک



773 محمد کیانی حوزه علمیه قم سطح سه



774 محمد محمودی قزوین کارشناسی عمران



775 محمد مصدق علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



776 محمد مهاجری دانشگاه تهران دکترای دندان پزشکی



777 محمد مهدی بذرافشان دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد نظری



778 محمد مهدی خوشرو دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناس نرم افزار



779 محمد مهدی روشنکار دانشگاه آزاد فوق لیسانس عمران



780 محمد مهدی صدرایی دانشگاه اصفهان کارشناسی



781 محمد مهدی کلینی دانشگاه شیراز دکتری شیمی



782 محمد مهدی نراقیان تهران دانشجوی دکتری مدیریت



783 محمد مهر نور کارشناسی ارشد مدیریت



784 محمد نصری دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان کارشناسی ارشد مهندسی عمران



785 محمد نظریان یزد کارشناسی ارشد



786 محمد نمازی صنعتی شریف دانشجو دکترای فلسفه‌ی علم



787 محمد نور الدین کار شناسی شیمی



788 محمد نیک بخت علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد نانو بیوتکنولوژی



789 محمدامین نیک چهره غیر انتفاعی قزوین کارشناسی معماری



790 محمدباقر عبید کارشناسی شیمی



791 محمدباقر نریمانی ملایر کارشناسی ریاضی



792 محمدجواد خوشرو تهران کارشناسی ارشد نرم افزار



793 محمدجواد معزی



794 محمدحسن خواجه زاده دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی



795 محمدحسین رضوانی دانشگاه اصفهان کارشناسی



796 محمدحسین شهبازی حوزه خاتم الاوصیاء طلبه سطح 1



797 محمدرضا اکبری پیشه دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



798 محمدرضا براتی کرمانشاه کارشناسی



799 محمدرضا بهمنی دانشگاه باقرالعلوم(ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی



800 محمدرضا دبستانی دانشگاه آزاد قزوین عمران



801 محمدرضا رضاپور ارومیه کارشناسی



802 محمدرضا طاهری شیرازی دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق



803 محمدرضا فخار علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



804 محمدرضا ماندگاران دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی فلسفه



805 محمدرضا محمودی دانشگاه اصفهان کارشناسی



806 محمدرضا نادری دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسی



807 محمدرضا نادری یزد کارشناسی ارشد



808 محمدرضا نجابت دانشگاه علوم تحقیقات تهران کارشناسی ارشد کشاورزی



809 محمدروستایی ملایر مهندسی عمران



810 محمدصالح علیپور پژوهشگاه زلزله دانشجو کارشناسی ارشد زلزله



811 محمدعلی حیدری صنعتی امیر کبیر دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت



812 محمدعلی صدری‌نیا دانشگاه تهران دانشجو کارشناسی حسابداری



813 محمدمهدی همتی علم و صنعت مهندس برق/ طلبه پایه4



814 محمدودود حیدری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی



815 محمود شعبانی کارشناسی فناوری اطلاعات



816 محمود کریمی صنعتی شریف دکتری کامپیوتر



817 محمود نوروزی حوزه علنیه تهران طلبه



818 محیا خجسته باقرزاده امام خمینی قزوین کارشناسی الهیات و معارف



819 محیا فکری معارف اسلامی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی



820 مرتضی آقایی ملایر کارشناسی فیزیک



821 مرتضی خلفی زاده دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی



822 مرتضی زاهدی تربیت معلم کارشناسی



823 مرتضی سوری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد علوم سیاسی



824 مرتضی قاضی



825 مرتضی مسگر دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات



826 مرتضی نجم آبادی



827 مرتضی نوری قزوین کارشناسی ایمنی صنعتی



828 مرتضی یاسان دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد نظری



829 مرجان بازرگانی علم و فرهنگ کارشناسی کامپیوتر



830 مرضیه اصغریها دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



831 مرضیه صادقی علم و فرهنگ کارشناسی کامپیوتر



832 مرضیه غفاری تهران دکتری تغذیه



833 مرضیه گنجی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی



834 مرضیه لطفی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



835 مرضیه مهران فر دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی



836 مریم آبنیکی دانشگاه آزاد شهرری کارشناسی مدیریت



837 مریم احمدی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



838 مریم اصغری دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی علوم سیاسی



839 مریم پوتی علامه طباطبایی کارشناسی زبان و ادبیات عرب



840 مریم حیدری دانشگاه شاهد دندانپزشکی



841 مریم رامادان دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت/



842 مریم سادات تقی زاده شهید بهشتی کارشناسی ادبیات فارسی



843 مریم سپهری علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد هوش مصنوعی



844 مریم شهریاری کارشناسی گرافیک



845 مریم غلامی علم و صنعت مهندسی شیمی



846 مریم کمانی دانشگاه شیراز کارشناسی ریاضیات و کاربردها



847 مریم ملی نژاد دانشگاه شیراز دکترای حرفه ای دامپزشکی



848 مژده حیدریان دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



849 مسعود اسدی دانشگاه آزاد شهرضا کارشناسی



850 مسعود حاجیان دکتری مکانیک



851 مسعود حیدرزاده صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد عمران



852 مسعود طوسی صنعتی شریف هوا فضا



853 مسعود فیاضی دانشگاه تهران مهندس عمران/ خارج فقه واصول



854 مسعود کاظمی ملایر



855 مسعود مسگر دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران



856 مسعود ویژه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ارتباطات



857 مسعودرحمانی ملایر مهندسی مکانیک



858 مسگری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی



859 مسلم نوری صنعتی شریف مهندسی شیمی



860 مصطفی آهن فروش دانشگاه اصفهان کارشناسی



861 مصطفی بهرامی قزوین کارشناسی عمران



862 مصطفی بیات ملایر مهندسی مکانیک



863 مصطفی خاکسار دکتری برق



864 مصطفی خوانین زاده ملایر مهندسی برق



865 مصطفی رحیمی حوزه علمیه قم طلبه



866 مصطفی سلطان دهقان کارشناسی حقوق



867 مصطفی سلیمی ملایر کارشناسی ارشد علوم اجتماعی



868 مصطفی طاهرزاده دیلم کارشناسی علوم اجتماعی



869 مصطفی علیزاده مهندسی نفت



870 مصطفی فرخی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد



871 مصطفی نوری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی ایمنی صنعتی



872 مصیب کوهی حوزه علمیه قم سطح سه



873 مطهر نورزاد دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک



874 مطهره اسکندری دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



875 مطهره جعفری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی



876 معصومه تبرک دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر



877 معصومه درگاهی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی تربیت بدنی



878 معصومه رحیمی حوزه علمیه سطح دو



879 معصومه نیکخواه دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد لهیات



880 معصومه هاشمی دانشگاه آزاد کارشناسی اقتصاد



881 مقدسه جعفری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی



882 ملیحه سادات هاشمی پیام نور کارشناسی حسابداری



883 ملیحه شیخ علیا علمی کاربردی کارشناسی کامپیوتر



884 ملیحه عیوضلو تهران شرق زیست



885 منصوره فراهانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد ادبیات



886 منیره مطیعیان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصاد



887 مهدی آبنیکی دانشگاه امام حسین(ع) کارشناسی مکانیک



888 مهدی ابراهیمی علوم پزشکی تهران پزشکی عمومی



889 مهدی اسفندیار پزشکی عمومی



890 مهدی امیریان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی



891 مهدی بهادری ملایر مهندسی کامپیوتر



892 مهدی بهرامی ابهر کاردانی برق



893 مهدی جعفری دانشگاه آزاد بیرجند کارشناسی ارشد کشاورزی



894 مهدی حسین پور کارشناسی ارشد مواد



895 مهدی حسینعلی حوزه علمیه طلبه



896 مهدی حسینی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی نساجی



897 مهدی خسروی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک



898 مهدی خیری پور دانشگاه اصفهان کارشناسی



899 مهدی رضاپور ملایر مهندسی کامپیوتر



900 مهدی رمضانی علوم و تحقیقات منابع طبیعی



901 مهدی ساسانی دانشگاه تهران



902 مهدی ستار مرکز آموزش عالی یاسوج کارشناسی علوم اجتماعی



903 مهدی سیدی مهندسی نفت



904 مهدی سیفی دانشگاه علمی کاربردی تهران کارشناس مدیریت امور فرهنگی



905 مهدی شهیری دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد علوم اجتماعی



906 مهدی صالحیون کارشناس برق



907 مهدی صرامی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه



908 مهدی صلواتیان دانشگاه همدان کارشناسی ارشد فقه وحقوق



909 مهدی غلامی تهران مکانیک



910 مهدی کد خدایی دانشگاه آزاد تهران مرکز مدیریت دولتی



911 مهدی کدخدایی دانشگاه آزاد تهران مرکز دانشجوی کارشناسی مدیریت



912 مهدی کشتکار مدیریت



913 مهدی مدبر دانشگاه آزاد تهران جنوب مهندسی برق



914 مهدی مذهبی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد حسابداری



915 مهدی منوری علامه طباطبایی



916 مهدی مولائی آرانی دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی



917 مهدی میثاقی نژاد ملایر فوق لیسانس فلسفه و کلام



918 مهدی نادری دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسی



919 مهدی وهنانی ملایر مهندسی مکانیک



920 مهدی یادخدا ملایر مهندسی مکانیک



921 مهدیه استرکی حوزه علمیه سطح 2



922 مهدیه باقری دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی



923 مهدیه غفاری زنجان کارشناسی کشاورزی



924 مهران بهرامی تهران کارشناسی ارشد مخابرات



925 مهران مهرابی ملایر مهندسی مکانیک



926 مهران ناصری ملایر معماری



927 مهرداد امینی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات



928 مهرداد بیگی دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد علوم سیاسی



929 مهرداد پرتو تهران شرق زیست



930 مهرداد حیدرپور ملایر مهندسی کامپیوتر



931 مهرداد قریب دکتری نفت



932 مهرداد نوری ملایر مهندسی عمران



933 مهسا امان آبادی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



934 مهسا رضاپور دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی



935 مهسا روشن دانشگاه شیراز کارشناسی مدیریت



936 مهسا قزاقی علم و فرهنگ مهندسی صنایع



937 مهشید پیرمرادی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



938 مهنا نیک بین علوم و تحقیقات مدیریت و برنامه ریزی



939 مهیار اصفهانی



940 میثم بهدانی شهید مطهری زاهدان کارشناسی



941 میثم پیرزادی یزد کارشناسی ایمنی صنعتی



942 میثم جعفری دانشگاه اراک لیسانس مهندسی برق قدرت



943 میثم حجتی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد



944 میثم دهقان علامه طباطبایی دانشجو دکتری مدیریت



945 میثم صالحی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد عمران



946 میثم عباسی ملایر مهندسی کامپیوتر



947 میرسامان پیشوایی دکتری صنایع



948 میلاد ابوطالبیان دانشگاه آزاد سلولی مولکولی



949 میلاد احسانی ملایر کارشناسی فیزیک



950 میلاد دانش توکل قزوین کارشناسی الکترونیک



951 میلاد رضا حسین آبادی ملایر مهندسی مکانیک



952 میلاد کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



953 میلاد گمار ملایر مهندسی مکانیک



954 میلاد محمدپور افشار دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق



955 مینا بناوند دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



956 مینا حاج میرصادقی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر



957 مینا حسین حوزه علمیه سطح دو



958 مینا فردوسی زاده پیام نور کرج کارشناسی زیست شناسی



959 نادیا آثاری دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک



960 ناصر صفری حوزه علمیه قم طلبه خارج فقه



961 ناصر غفاری علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



962 ناصر قاسمی علامه طباطبایی زبان و ادبیات



963 ناهید اسدپور دانشگاه آزاد شهر ری کارشناسی



964 ناهید تعهدی دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی



965 نجمه قاسمی نژاد دانشگاه شیراز کارشناسی زبان شناسی



966 نرگس شاعلی گرمسار مدیریت



967 نرگس محمدی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات



968 نظام حسینی ملایر مواد سرامیک



969 نعیمه شهرابی تهران کارشناسی کتابداری پزشکی



970 نگار کشاورز دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق



971 نگین دانش تهران کارشناسی ارشد مخابرات



972 نورالدین کسایی ایلام کارشناسی



973 نوشین حاج میرصادقی دانشگاه آزاد زنجان دکتری فناوری اطلاعات



974 نوید بهرامی ملایر مواد سرامیک



975 نوید خاصه باف دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت



976 نوید مدنی صنعتی امیرکبیر دانشجو دکتری برق



977 نیکو خیرخواه علوم و تحقیقات دکتری زبان شناسی



978 نیما حجتی دانشگاه اصفهان کارشناسی



979 نیما رضایی تربیت معلم دکترای روابط بین الملل



980 وجیهه صحراگرد پیام نور کارشناسی فلسفه



981 وحید تیموری علوم پزشکی شهرکرد پزشک عمومی



982 وحید خسروی زابل کارشناسی



983 وحید ربانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



984 وحید ضرغامی کارشناسی ارشد شیمی



985 وحید گرشاسبی علم و صنعت دانشجو دکتری مهندسی شیمی



986 وحیده فلاح پژوهشگاه صنایع رنگ مهندسی علوم و فناوری چاپ



987 وحید رحیمی حوزه علمیه قم سطح یک



988 هادی جعفری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مکانیک



989 هادی حیدری دکتری



990 هادی رئیس عبداللهی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پرستاری



991 هادی عزیزپور دانشگاه اصفهان لیسانس مهندسی برق



992 هادی مددی ملایر مهندسی برق



993 هاشم خرمی دانشگاه شیراز لیسانس حسابداری



994 هدایت دانشگاه آزادی ملایر مهندسی برق



995 هدی سروری دانشگاه آزاد مرکز کارشناس مشاوره



996 هنگامه هاشمی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی



997 هوشنگ رمضانی دانشگاه آزاد قائمشهر کارشناسی



998 هوشنگ غلامی ایلام کارشناسی



999 یاسر حقیقت علامه علوم ارتباطات و رسانه



1000 یاسر طفیلی کار شناسی برق



1001 یاسر لطفی پیام نور قزوین کارشناسی حقوق



1002 یاسر مشمول دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی



1003 یزدان فتاحی همدان کارشناسی



1004 یزدان نادری ملایر کارشناسی فیزیک



1005 یعقوب سرابیگی کرمانشاه کارشناسی



1006 یوسف خان آبادی کرمانشاه کارشناسی



1007 یوسف رضا جهانیان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دکتری پزشکی



1008 یوسف زندیه ملایر مهندسی مکانیک



1009 یوسف سیفی علامه طباطبایی



1010 یونس دوستیان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد



1011 محجوبه ملانظر کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انتشار این نامه و استقبال دانشجویان ممکن است به اسامی امضاکنندگان در روزهای آتی افزوده شود.