نامه 1011 دانشجو و طلبه خطاب به مردم/ پیشرفت اسلامی نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از هزار نفر از دانشجویان و طلاب حوزه علمیه سراسر کشور در نامه ای به مردم ایران ویژگی های کاندیدای اصلح برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را معرفی کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، هر فرد، گروه و جریانی با شیوه تبلیغاتی خاص و در حمایت از مصداق مدنظرش به میدان آمده است. افرادی اعلام نامزدی زودهنگام کرده و حتی شعار انتخاباتی برگزیده و میتینگ ها برگزار کرده اند. گروهی شیوه نامه نگاری دعوت برای زمینه سازی اعلام حضورشان را برگزیده اند. افرادی به تشکیل ائتلاف ها و فضاسازی رسانه ای مبادرت ورزیده اند. از نظر ما همه این افراد و اقداماتشان مادام که خلاف اخلاق و قانون نباشد محترم است، اما آنچه همچنان مورد غفلت است شاخصهای «نامزد اصلح» است که کمتر جریانی به آن پرداخته است. لذا ما بر خود لازم دانستیم فارغ از این هیاهوها و احساسات، مهمترین شاخصها را برگرفته از رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبر انقلابی مان و مقتضیات زمان، به طور خلاصه با مردم عزیزمان مطرح کنیم تا خود قضاوت کرده و در آینده انتخابی منطقی داشته باشند.
متن کامل این نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«به همه مسئولان كشورمان تذكر مىدهم كه در تقدم ملاكها، هيچ ارزش و ملاكى مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نيست... و در يك كلام، مصلحت پا برهنهها و گودنشينها و مستضعفين بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد.»
صحیفه امام، ج20، ص 333
مردم انقلابی و با بصیرت ایران اسلامی؛ با سلام و آرزوی توفیق روزافزون
اینک که ایران عزیز در آستانه انتخاب سرنوشت ساز دیگری قرار گرفته و از آنجا که نقش اصلی در سپردن سرنوشت 4 و چه بسا 8 سال کشور به انتخاب شما مردم عزیز گره خورده است، ما جمعی از فرزندان انقلابی و آرمانگرای شما که در حال تحصیل یا دانش آموخته دانشگاهها و حوزه های علمیه ایم، بر خود لازم می دانیم نکاتی چند را از باب «ان الذکری تنفع المومنین» در میان بگذاریم، اگرچه آگاهی و بصیرت مردم را مثال زدنی می دانیم:
1. مهمترین نکته در شرایط حساس کنونی و به تعبیر رهبر انقلاب پیچ مهم تاریخی، حضور گسترده و دشمن شکن مردم در انتخابات 24 خرداد 92 است. مردم ما نشان داده اند که مسائل اصلی را به خوبی تشخیص داده و برخی اشکالات اجرایی را در تصمیم راسخ خود به حمایت از اصل نظام اسلامی دخالت نمی دهند. شاهد انکارناپذیر این مدعا حضور خیره کننده مردم بصیر و صبور در همایش عظیم 22 بهمن سراسر کشور آنهم در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی است.
2. انتخابات ریاست جمهوری همواره گفتمانی خاص ـ از سازندگی تا مهرورزی ـ را بر کشور مسلط کرده است. نیاز امروز جامعه ما حرکت در مسیر پرزحمت ولی نتیجه بخش و شیرین «پیشرفت اسلامی» است که جز با «مقاومت مدبرانه» به دست نمی آید. مردم ما نشان داده اند مقاومت صبورانه را در برابر تحریمهای خارجی و سوءتدبیرهای داخلی بر هرگونه سازش ذلیلانه ترجیح داده اند و از مسوولان هم انتظاری جز تلاش و تدبیر برای مقابله با مشکلات ندارند.
3. با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، هر فرد، گروه و جریانی با شیوه تبلیغاتی خاص و در حمایت از مصداق مدنظرش به میدان آمده است. افرادی اعلام نامزدی زودهنگام کرده و حتی شعار انتخاباتی برگزیده و میتینگ ها برگزار کرده اند. گروهی شیوه نامه نگاری دعوت برای زمینه سازی اعلام حضورشان را برگزیده اند. افرادی به تشکیل ائتلاف ها و فضاسازی رسانه ای مبادرت ورزیده اند. از نظر ما همه این افراد و اقداماتشان مادام که خلاف اخلاق و قانون نباشد محترم است، اما آنچه همچنان مورد غفلت است شاخصهای «نامزد اصلح» است که کمتر جریانی به آن پرداخته است. لذا ما بر خود لازم دانستیم فارغ از این هیاهوها و احساسات، مهمترین شاخصها را برگرفته از رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبر انقلابی مان و مقتضیات زمان، به طور خلاصه با مردم عزیزمان مطرح کنیم تا خود قضاوت کرده و در آینده انتخابی منطقی داشته باشند:
الف) ویژگی های فردی
1. ولایتمداری حقیقی: این مهمترین ویژگی رئیس جمهور است. سکاندار اجرایی کشور نباید هزینه اقداماتش را بر دوش رهبری بگذارد؛ و نباید به دستورات علنی و غیرعلنی ایشان عمل نکند یا با تاخیر عمل کند. بهترین فرد کسی است که بر مدار منظومه فکری ولی فقیه حرکت کند تا کمتر اشتباه کند.
2. سلامت اعتقادی و اخلاقی: ضرورت دارد رئیس جمهور آینده معتقد و ملتزم به اسلام و تقوا و اخلاق خصوصا صداقت و پاک دستی باشد. علاوه بر اینکه مردم باید در عمل و سوابق گذشته اش صداقت و صراحت را خصوصا در عمل به شعارهایش دیده باشند.
3. انقلابی، بسیجی، ساده زیست و مردمی: چنانچه زندگی رئیس دولت آینده اشرافی و به دور از درک مشکلات عامه مردم باشد، نمی تواند اولویت ها را برای حل مشکلات در نظر بگیرد. چنین فردی باید دارای فرهنگ و روحیه انقلابی و بسیجی هم باشد تا به محافظه کاری دچار نشود.
4. سلامت و اصالت اطرافیان و خانواده: رئیس جمهور علاوه بر سلامت و تقوای فردی باید از سلامت و تقوای جمعی هم برخوردار باشد و خصوصا در اطرافیان سیاسی و خانوادگی کسی نباشد که سوءسابقه داشته یا قصد سوءاستفاده از موقعیت او را برای مقاصد خود داشته باشد.
5. نشاط جوانی، پرکاری و تحولگرایی: در زمانی که باید پله های پیشرفت را سریعتر از رقبای خود طی کنیم، ضرورت پرکاری عاقلانه و تحولگرایانه رئیس دولت بیش از پیش احساس می شود که با نشاط جوانی ممکن خواهد بود.
6. استکبار ستیزی، نفی نظام سلطه و اعتقاد به بیداری اسلامی: وجه ممیزه ایران اسلامی و نقطه امید ملتهای مستضعف جهان همین مورد است که باید تحت نظر رهبری ادامه یابد. کمک به ملتهای مسلمان تازه بیدار شده و تحت ستم منطقه خصوصا ملت فلسطین ضرورت دارد.
ب) ویژگیهای مدیریتی و اجرایی
7. توان و ظرفیت اداره کشور: عرضه و توانایی اداره کشور چیزی غیر از عناوین مسوولیت های قبلی چون ریاست، وزارت، وکالت، معاونت و امثالهم است. همچنانکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند کسانی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار می دهند باید واقعا نسبت به ابعاد مختلف و سنگین اجرایی کار واقف بوده و به قول معروف اهل «شانه زیر بار کار دادن» باشند و این را در بطن مسوولیت های گذشته ثابت کرده باشند.
8. قانونمندی، شجاعت و قاطعیت در تصمیم: علاوه بر فصل الخطاب بودن رهبری در موضوعات مورد مناقشه مسوولان، تاکید بر قانون و عمل به آن ولو اینکه بر خلاف میل او باشد، اهمیت بالایی دارد. رئیس جمهور باید بتواند بعد از رسیدن به تصمیم درست از مسیر کارشناسی، آن را با قاطعیت اعلام و اجرا کند.
9. عدالتخواهی و آرمانگرایی همراه با واقع بینی، عقلانیت و تدبیر: عدالت مهمترین مولفه «پیشرفت اسلامی» در بیانات رهبری و مهمترین ویژگی نظام اسلامی است که باید از سوی دولت آینده نیز به دور از شعارزدگی با آرمانگرایی واقع بینانه، عقلانیت و تدبیر دنبال شود تا اثربخش باشد و کشور را پیش برد.
10. دارای برنامه و تیم کارشناسی: رئیس جمهور می تواند تنها در چند حوزه خاص صاحب نظر اصلی باشد و در بقیه باید تیم کارشناسی داشته باشد. ضمنا برای حرکت در مسیر چشم انداز و برنامه های مصوب 5 ساله کشور دارای برنامه اجرایی باشد و اصلاح ریل گذاری ها را مجلس شورای اسلامی هماهنگ کند.
11. سعه صدر و نقد پذیری: رئیس جمهور باید ضمن تاکید بر تصمیمات کارشناسی شده تیم های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود، نگاهی هم به نظرات انتقادی کارشناسان در زمان اعلام برنامه ها داشته باشد و سعه صدر و شجاعت لازم را برای پذیرش و اصلاح کاستی های احتمالی داشته باشد.
12. اهتمام به فرهنگ، علم و پیشرفت: در دهه پیشرفت و عدالت؛ فرهنگ و سبک زندگی اسلامی زیربنا و تمدن ساز است و برای رسیدن به افق چشم انداز 1404، توجه به میانبرهای علمی، خصوصا نخبه پروری و حمایت از مسیر خط تولید ایده تا صنعت و بازار با حمایت ویژه رئیس جمهور امکان پذیر است.
13. تسلط به امور سیاسی، مورد اعتماد بودن و مقبولیت اجتماعی: رئیس جمهور باید به همه جوانب امور سیاسی مسلط و به اصطلاح مدبر و مورد اعتماد سیاستمداران سالم و کارکشته باشد؛ نحوه اداره کشور را فهم کرده و قبلا در حوزه های سیاسی کشور ورود موثر و عملیاتی داشته باشد تا بخشی نگر نشود. دارا بودن مقبولیت اجتماعی در رقابتهای انتخاباتی هم لازم است که نباید از طریق وعده های غیر اجرایی بوده و باید تنها مبتنی بر واقعیتها باشد.
14. معتقد به خرد جمعی، کار تشکیلاتی و گردش نخبگان: اعتماد به کار جمعی و استفاده از نخبگان در بستر کار تشکیلاتی کادرساز موثر تجربه شده، بسیار حیاتی است. استفاده از نخبگان کاربلد در سطوح میانی مدیریتی و زمینه سازی برای رشد معقول آنان برای جایگزینی با مدیران ناکارآمد نیز ضروری است.
ج) ویژگی ها و سوابق در گردنه ها و نقاط عطف انقلاب
15. دوران انقلاب و دفاع مقدس: کسی که به اقتضای سنش در مبارزات پیروزی انقلاب فعال بوده و مبارزه کرده فضل و برتری دارد، اما اولین چالش بزرگ نظام اسلامی در دهه اول انقلاب دفاع مقدس بوده است. معتقدیم که "فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا". از نظر جریان حزب الله، ایثارگران و جانبازان بر قاعدین در منازل مقدمند. اینان نشان داده اند که در راه حفظ اسلام و نظام حاضرند از جان و همه چیز خود بگذرند و دیگران چنین فضلی ندارند.
16. مبارزه با فساد اقتصادی: اخیرا رهبر انقلابی مان از روسای قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گلایه کردند که چرا روسای قوا تاکنون عملی جدی نداشته اند و نیز تاکید نمودند که نباید با این پدیده شعاری برخورد شود. لذا نامزد انتخابات، در مسوولیت قبلی اش باید نشانه ای از برخورد با فساد اقتصادی را متجلی کرده باشد. چراکه یکی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز عامه مردم عدم برخورد با فساد اقتصادی دانه درشت هاست.
17. مبارزه با انحرافات دوران 2خرداد: نظام اسلامی در دهه های دوم و سوم عمر خویش حاکمیت جریاناتی در کشور را تجربه کرده که بی اعتقاد به انقلاب اسلامی تلاش کردند الگوهای لیبرالیستی را بر فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشور حاکم نمایند. نامزدهای ریاست جمهوری باید نسبت خود را با آنها مشخص کرده باشند. آنکه در شرایط سخت و نفس گیر دوران دوم خرداد ساکت نبوده، دل در گرو انقلاب داشته و به مقابله برخاسته برای امت حزب الله ارجح است.
18. مواضع و عملکرد در فتنه 88: به تعبیر رهبر معظم انقلاب فتنه بزرگ 88 در فتنه 18 تیر 78 ریشه داشت. کسی که در این دو فتنه خصوصا طوفان فتنه 88 مواضع روشن و عمارگونه داشته و در 8 ماه دفاع مقدس نرم، ضمن روشنگری در عملکردش نیز از افراط و تفریط به دور بوده، می توان امیدوار بود تا در فتنه های آینده نیز سربلند باشد و خود نیز به خلق فتنه های آینده کمک ننماید.
19. مبارزه با حلقه انحرافی: مبارزه با هرگونه انحراف با هر نامی هر چند مقدس در خط اصیل انقلاب ـ که به فرموده امام راحل (ره) پشتیبانی از ولایت فقیه است ـ ضروری است. رئیس جمهور آینده باید قبلا این مبارزه را که نشانگر تقوای جمعی و عدم تبارگرایی اوست با رعایت انصاف نشان داده باشد. از این روست که توجیه گر انحراف نمی تواند مورد اقبال حزب الله واقع شود.
بر این باوریم که این ویژگیها می تواند برای یافتن نامزد اصلح (دارای بالاترین معدل) به اهل منطق کمک نماید. ان شاءالله.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی دانشجویان و طلبهها به شرح زیر است:
1 آرزو بیک دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی
2 آرش لطفی دانشگاه آزاد قزوین دکتری کامپیوتر
3 آرش نجاتی اراک کارشناسی
4 آرش نونانی کارشناسی الکترونیک
5 آرمان ظریف دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی صنایع
6 آرمین حاج استاد نورانی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
7 آسیه صادقی پیام نور کارشناسی علوم تربیتی
8 آلاله لباسچی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی برق
9 آمنه راد کریم تهران کارشناسی فیزیو تراپی
10 آمنه سادات واقفی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد زبان فرانسه
11 ابراهیم دودانگه دانشگاه آزاد اسلامی ابهر کارشناسی کارشناسی ارشد تاریخ
12 ابراهیم رسولی ملایر مهندسی مکانیک
13 ابراهیم رضایی دانشکده خبر کارشناسی خبرنگاری
14 ابراهیم فروزنده دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
15 ابراهیم کردیان ملایر مهندسی مکانیک
16 ابوالحسن میری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد علوم سیاسی
17 ابوالفضل خیراندیش دانشگاه آزاد اسلامشهر مدیریت آموزش
18 ابوالفضل عمویی دانشگاه امام صادق دکتری علوم سیاسی
19 ابوالفضل یوسفی کارشناسی حقوق
20 ابوذر اسدی دانشگاه آزاد تهران جنوب عمران
21 احسان آهنگر تهران شرق زیست
22 احسان امیرخانی دانشگاه شیراز لیسانس مهندسی برق قدرت
23 احسان پاپایی دانشگاه آزاد کرمان کارشناسی
24 احسان خانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پرستاری
25 احسان سوایی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی مکانیک
26 احسان فرزین دانشگاه آزاد فیروزکوه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
27 احسان کیانخواه
28 احسان مظلومی ایلام کارشناسی
29 احسان یعقوبی دانشگاه همدان مهندسی صنایع
30 احمد اسدی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی عمران
31 احمد بدرام دکتری مهندسی مکانیک
32 احمد بنی احمدی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شیمی
33 احمد حسینی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکتری عمران
34 احمد خسروی دانشگاه آزاد ایلام کارشناسی ارشد
35 احمد عادلی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد
36 احمد علیدادی زاهدان کارشناسی
37 احمد کونانی شهید چمران اهواز کارشناسی
38 احمد هروی دانشگاه تهران مهندسی مکانیک
39 احمدرضا زمانی ملایر مهندسی کامپیوتر
40 احمدرضا منصوری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
41 محمدمهدی دادمان دانشگاه صنعتی شریف
42 اسما دهقانی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق
43 اسماعیل مختاری دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی مواد
44 اسماعیل نادری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
45 اشکان حسینی علمی کاربردی کامپیوتر
46 اشکان مصطفایی فر ملایر مهندسی عمران
47 اصغرنعلبندپور تبریز
48 اعظم رضایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی تربیت بدنی
49 افسانه ملاعلی محمدی کارشناسی کامپیوتر
50 افشین حاتمی فر ملایر مهندسی عمران
51 افشین دشتی ملایر مرتع و آبخیز داری
52 افشین عزیزی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت شهری
53 افشین مروجی علم و صنعت کارشناسی ارشد سخت افزار
54 اقوامی پناه دانشگاه امیرکبیر دانشجوی کارشناسی ارشد
55 اکبر بابائی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
56 اکبر فراهانی ملایر کارشناسی ارشد شیمی
57 اکرم جعفری نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی
58 اکرم حسنی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی
59 اکرم میناوند تهران دانشجوی دکتری تعلیم وتربیت
60 الله کرم استکی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
61 المیرا اسماعیل زاده مهمان دوست شاهرود حقوق
62 الناز میر بلوگ دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
63 الهام انصاری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
64 الهام سادات حسینی پیام نور کارشناسی علوم تربیتی
65 الهام سنگانیان علوم و تحقیقات عرفان و ادیان
66 الهام کریمی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی تابیات عرب
67 الهام موسوی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق
68 الهام نیک چهره دانشگاه آزاد کاردانی کامپیوت
69 الیاس حسین زاده یونسی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری
70 امرالله حیدری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
71 امیا گردشی فرهنگ وهنر رشت مدیریت امورفرهنگی
72 امید بیات صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد مکانیک
73 امید خداشناس علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت
74 امید کریمی پور دانشگاه هند کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
75 امید میرشکاری تربیت معلم کارشناسی
76 امید نظری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
77 امید نوابی ملایر مهندسی برق
78 امیر احسان آقائی دکتری مدیریت
79 امیر احمدی پور
80 امیر ایزدی زیست تهران شرق
81 امیر بیاتی ملایر مهندسی مکانیک
82 امیر حاج حیدری ملایر مهندسی کامپیوتر
83 امیر حسین زیاری کارشناسی ارشدمواد
84 امیر حسین سیدجوادی تهران کارشناسی معماری
85 امیر حسین غیاثوند قزوین کارشناسی مدیریت
86 امیر حسین کلانتر دانشگاه آزاد اسلامشهر فقه و مبانی
87 امیر حسین مددی دانشگاه علمی کاربردی تهران کارشناس مدیریت امور فرهنگی
88 امیر حسین منصوری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
89 امیر رویافر دانشگاه خوارزمی دانشجو دکترا برنامه ریزی درسی
90 امیر صادقی حوزه علمیه سطح دو
91 امیر طیبی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد اقتصاد
92 امیر کشتگر دانشگاه شیراز کارشناسی الهیات
93 امیرحسین تاروردی ملایر مهندسی مکانیک
94 امیرحسین حاجی زاده صنعتی شریف مهندسی عمران
95 امیرحسین سنگکی صنعتی شریف مهندسی عمران
96 امیرحسین گماسایی ملایر مهندسی مکانیک
97 امیرحسین ندایی تربیت مدرس دکتری هنر
98 امیرمسعود حبیبیان صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد صنایع
99 امیرهوشنگ رمضانی علوم و تحقیقات دکتری فیزیک کاربردی
100 امین پرهیزکار دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک
101 امین توکلی زاده دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی علوم سیاسی
102 امین سرایه جهان ملایر مهندسی مکانیک
103 امین سلاطی دانشگاه تهران دکتری مهندسی مواد
104 امین صادقی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات فوق لیسانس محیط زیست
105 امین صیرفی قزوین کارشناسی عمران
106 امین کردی ملایر کارشناسی فیزیک
107 امین کیانی امیرکبیر نساجی
108 امین میرشکاری صنعتی امیر کبیر مهندسی پزشکی
109 امیردولتی کارشناسی
110 ایمان اسدی بین الملل قزوین علوم سیاسی
111 ایمان حاج سیدجوادی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی معماری
112 ایمان حریر فروش علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
113 ایمان خانلری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران دانشجو دکترای برق
114 ایمان نوروزی ملایر کارشناسی ریاضی
115 ایمان نیب دانشگاه آزاد علوم تحقیقات فوق لیسانس عمران
116 ایوب حمید ملایر کارشناسی فیزیک
117 ایوب عزیزخیال علوم راهنمایی
118 بابک زارعان دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد
119 بابک عباسیان
120 بابک فرهانی دانشگاه آزاد ری کارشناسی ارشد کشاورزی
121 بابک کلباسی دانشگاه تهران دکتری کامپیوتر
122 بابک محمدیان قزوین کارشناسی ارشد مکاترونیک
123 باقرمختاری ملایر مهندسی مکانیک
124 بتول گلزاری علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد فلسفه
125 بنیامین عبدالحسینی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای
126 بوذر علی مرادی ایلام کارشناسی
127 بهرام اوکاتی زاهدان کارشناسی
128 بهرام مارکی مدرسه دارالشفاء قم طلبه
129 بهرام وکیلی زاده میاندوآب کارشناسی برق قدرت
130 بهروز زینعلی تربیت معلم کارشناسی
131 بهروز نجفی دانشگاه آزاد تهران کارشناسی ارشد
132 بهروز نیک جو ایلام کارشناسی
133 بهزاد زارع حوزه علمیه قم کارشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه- سطح یک حوزه
134 بهمن بامری زاهدان کارشناسی
135 بهمن پناهی فر دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی
136 بهمن صیدی ملایر کارشناسی فیزیک
137 بهناز عبدالحسینی دانشگاه پیام نور ریاضیات و کاربردها
138 بهنام ابراهیمی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
139 بهنام احمدی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری
140 بهنام پیری تهران شرق زیست
141 بهنام پیل بالا سراب کارشناسی صنایع غذایی
142 بهنام محمدی ملایر مهندسی کامپیوتر
143 بیتا تقیان دانشگاه آزاد کامپیوتر
144 بیژن آذری تهران مرکز دکتری عمران
145 پدرام فرجی ملایر مواد سرامیک
146 پرویزسالاری کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی
147 پروین زارعی دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق
148 پریسا امیر حسینی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق
149 پریسا توکلی دانشگاه شیراز کارشناسی مدیریت
150 پوریا دبیری ملایر مهندسی مکانیک
151 پوریا سبحانی دانشگاه آزاد قشم مهندسی طراحی صنعتی
152 پوریا ولیی ملایر مهندسی عمران
153 پیام تیرانداز دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت
154 پیام عرب زاده تهران دکترای تخصصی دامپزشکی
155 توحید عزیزی ملایر مهندسی کامپیوتر
156 جاویدمشفقی ملایر مواد سرامیک
157 جعفر حبیبیان پور اراک کارشناسی
158 جعفر سرلک دانشگاه پیام نور چاپ
159 جعفر طاهری دانشگاه آزاد شیراز کارشناسی ارشد علوم سیاسی
160 جعفر عزیزخیال مرکز آموزش و پرورش علوم اجتماعی
161 جعفر قلیلی کار شناسی مکانیک
162 جلال رنجبران شمال عمران
163 جلال زارع دانشگاه همدان کارشناسی مدیرت فرهنگی
164 جلال زارعی ملایر مهندسی مکانیک
165 جلیل محبی دکتری حقوق
166 جمشید افت شناس یاسوج ریاضی
167 جمشید پی دکتری کشاورزی
168 جواد آصفی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
169 جواد الهی دانشگاه آزاد شهرضا کارشناسی
170 جواد تاجیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهندسی برق
171 جواد حصاری ملایر مواد سرامیک
172 جواد روشن علوم پزشکی شهرکرد پزشک عمومی
173 جواد صفتی تهران کارشناسی ارشد مخابرات
174 جواد طالبی تهران مدیریت فرهنگی
175 جواد علیزاده دانشگاه صنعتی اصفهان دکتری مهندسی مواد
176 جواد نایب کبیر کارشناسی ریاضی
177 جواد نوری مهندسی برق
178 حاجی آقا هداوند کارشناسی
179 حامد افروغ پیام نور پردیس حکمت و فلسفه اسلامی
180 حامد توکلی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
181 حامد حق پرور دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
182 حامد دانشگاه آزاد بخش ملایر مهندسی برق
183 حامد زرگر دانشگاه آزاد
184 حامد سالاری تربیت معلم کارشناسی
185 حامد سروری دانشگاه تهران دکتری تاریخ
186 حبیب الله راهداری بیرجند کارشناسی عربی
187 حبیب نجفی کارشناس نفت
188 حجت امینی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
189 حجت مرادیان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
190 حسام حبیب الله علم و صنعت کارشناسی ارشد صنایع
191 حسن آبادی دانشگاه اصفهان کارشناسی
192 حسن ابراهیمی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
193 حسن صادقی دکتری نفت
194 حسن صادقی پناه دانشگاه باقرالعلوم (ع) کارشناسی ارشد تاریخ
195 حسن قدری دانشگاه جندی شاپور اهواز کارشناسی
196 حسن گرجی دانشگاه جامع علمی کاربردی جوشکاری
197 حسن معصومی دانشگاه پیام نور سپیدان کارشناسی حقوق
198 حسن ملک دانشگاه آزاد سنندج کارشناسی ارشد
199 حسن موسوی ملایر مهندسی کامپیوتر
200 حسین کار شناسی فیزیک
201 حسین ابو حمدان کار شناسی برق
202 حسین بافرانی تهران شرق زیست
203 حسین بهمنی شاهد کارشناسی
204 حسین پور محمد دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی مواد
205 حسین پیل آرام دکتری برق
206 حسین تاریخی دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
207 حسین جعفری علمی کاربردی روابط عمومی
208 حسین جهرمی کاشان کارشناسی ارشد
209 حسین حسنعلی حوزه علمیه طلبه
210 حسین حیدری صنعتی شریف فناوری اطلاعات
211 حسین راستگو دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق
212 حسین رجبی تربیت معلم کرج کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
213 حسین روستایی دکتری مکانیک
214 حسین روشنایی دانشگاه آزاد اسلامشهر مدیریت آموزش
215 حسین زارعی دانشگاه آزاد تهران شمال حقوق قضایی
216 حسین زندیه ملایر مهندسی مکانیک
217 حسین شمالی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران داروسازی
218 حسین شهبازی اراک کارشناسی ارشد
219 حسین شیر محمدی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای
220 حسین عبادتی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات زنجان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
221 حسین علی رحمی پیام نور تهران کارشناسی ارشد
222 حسین غلامی ایلام کارشناسی
223 حسین کولیوند ملایر مهندسی مکانیک
224 حسین محبی نیا دانشگاه اصفهان کارشناسی
225 حسین مخلصیان علم و صنعت کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالورژی
226 حسین مسحنه ملایر مهندسی برق
227 حسین مظاهری حوزه علمیه همدان طلبه خارج فقه
228 حسین ملدانشگاه آزاده صنعتی شریف مهندسی نفت
229 حسین مومنی کارشناسی فیزیک
230 حسین میقانی شهید بهشتی کارشناسی ارشد فیزیک
231 حسین نوریان دانشگاه آزاد لرستان کارشناسی
232 حسین وردانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای
233 حمزه رضایی همدان کارشناسی ارشد
234 حمید آزمایش ملایر مهندسی برق
235 حمید ابراهیمی
236 حمید حبیبی قره خانلو دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
237 حمید رضا محمد زمانی دانشگاه آزاد کارشناسی برق
238 حمید رضایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
239 حمید شاهقلی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری
240 حمید شیر محمدی زنجان صنایع شیمیایی
241 حمید شیردستیان تهران متالوژی
242 حمید صاحب علوم پزشکی تهران پزشکی
243 حمید صالحی دانشگاه اصفهان کارشناسی
244 حمید صدرائی دکتری عمران
245 حمید صفی ملایر مهندسی مکانیک
246 حمید علیپور علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تغذیه
247 حمیدرضا بیگی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد مدیریت
248 حمیدرضا جیهانی دانشگاه هنر دانشجوی دکتری فلسفه هنر
249 حمیدرضا شفایی علمی کاربردی کارشناسی معماری
250 حمیدرضا غلامزاده دانشگاه تهران
251 حمیدرضا لطفی علمی کاربردی کاردانی مدیریت بیمه
252 حمیده اصغری ها پیام نور قزوین کارشناسی روانشناسی
253 حمیده تولایی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی
254 حمیده دمرچلو پیام نور کرج کارشناسی روانشناسی
255 حمیده شریفی نیا تربیت مدرس کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت/
256 حمیده فراهانی پیام نور پرند کارشناسی حسابداری
257 حیدر علی بابایی دانشگاه مازندران کارشناسی حقوق
258 حیدر مغنی دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد بازاریابی
259 خالد فتاحی ملایر مواد سرامیک
260 خسرو محمدی دانشکده خبر کارشناسی خبرنگاری
261 خشایار تاتاری صنعتی شریف مهندسی نفت
262 خیرالله رشید تبریز کارشناسی ارشد
263 دانا رستمی ملایر مهندسی کامپیوتر
264 دانشگاه آزاده شاعلی تهران شرق علوم اجتماعی
265 دانشگاه آزاده غلامی علامه طباطبائی مدیریت آموزش
266 دانیال میرشکار دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی
267 داود حیدری دانشگاه تهران حسابداری
268 داوود عبدلی ملایر مهندسی مکانیک
269 ذبیح اله تقیان دانشگاه تهران کارشناس اقتصاد بازرگانی
270 راحیل داوری ملایر کارشناسی ریاضی
271 راضیه برزگر دانشگاه شیراز کارشناسی ریاضیات و کاربردها
272 راضیه محمودی رجا قزوین کارشناسی مدیریت صنعتی
273 رامین حیدر زاده کارشناس برق
274 رامین خسروی صنعتی امیر کبیر دکتری مخابرات
275 رامین داداش زاده دانشگاه آزاد کارشناسی عمران
276 رامین سوری ملایر مهندسی برق
277 رامین شمسایی نیا علامه طباطبایی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
278 رامین قره بابایی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
279 رحیم روزی طلب حوزه علمیه تهران طلبه
280 رحیم سهرابی خرمدره کارشناسی ابزار دقیق
281 رحیم کارگر دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی
282 رسا سلیمانی کارشناس نفت
283 رسول چگینی ملایر مهندسی مکانیک
284 رسول صفی زاده دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی
285 رسول علی نژاد علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای
286 رضا بهرامی قزوین کارشناسی ارشد عمران
287 رضا پرهون ملایر مهندسی مکانیک
288 رضا ترن گرمسار کارشناسی ارشد برق
289 رضا حیدری مدرسه عالی شهید مطهری(ره) فقه و حقوق اسلامی
290 رضا دانشگاه آزاد دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد علوم سیاسی
291 رضا رشید صنعتی شریف مهندسی صنایع
292 رضا روستایی شیراز دکترای بیوتکنولوژی
293 رضا سراوانی شهید مطهری زاهدان کارشناسی
294 رضا سیفی دانشگاه آزاد لیسانس مهندسی برق
295 رضا شاکری امام خمینی قزوین کارشناسی ارشد مخابرات
296 رضا شوکت مداری ملایر مهندسی عمران
297 رضا عالی زاده گیلان زیست شناسی
298 رضا قنبرپور علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
299 رضا کار رستمی مهندسی صنایع
300 رضا کاشفی شهید بهشتی
301 رضا مرادی ملایر کارشناسی ارشد جغرافیا
302 رضا مسلمی کارشناسی ارشد مدیریت
303 رضا مشی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مواد
304 رضا مهری دانشگاه آزاد تاکستان فقه و مبانی حقوقی
305 رضا نجابت دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق
306 رضا نصیری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای
307 رضا همتی دانشگاه صنعتی مهندسی
308 رضاقوامی ملایر مواد سرامیک
309 رضوان ندایی دانشگاه تهران کارشناسی زبان
310 رضوانه مقیمی پور تهران پزشک عمومی
311 رقیه بی نیاز دانشگاه شیراز کارشناسی کتابداری
312 رمضان سلطانپور دانشگاه بین اللملی قزوین کارشناسی کارشناسی ارشد
313 روح الله اسماعیلی ملایر مهندسی برق
314 روح الله شکری مازندران کارشناسی
315 روح الله نجابت دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی
316 روح الله نظریان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
317 روح اله بیات دانشگاه شهید بهشتی تهران کارشناسی علوم سیاسی
318 رویا شاکری غیرانتفاعی دهخدا دکتری کامپیوتر
319 ریحانه سبحانی دانشگاه آزاد سما کرج معماری/کاردانی
320 زکیه فرضی کارشناسی فقه و حقوق
321 زهرا اسداللهی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
322 زهرا امینی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی حسابداری
323 زهرا جعفری علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روانشناسی
324 زهرا جعفری علمی کاربردی مدیریت
325 زهرا حسن پور دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
326 زهرا روح اللهی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
327 زهرا سفید تهران کارشناسی آمار
328 زهرا سلطانی فر غیر انتفاعی ابرار کارشناسی برق
329 زهرا شفایی شهید مطهری کارشناسی حقوق
330 زهرا شیخ پیام نور کارشناسی روانشناسی
331 زهرا شیخ حسینی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
332 زهرا صمیمی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی
333 زهرا علیپور دانشگاه گیلان کارشناسی عمران
334 زهرا فرهنگی علوم پزشکی تهران پزشک عمومی
335 زهرا موسوی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب لیسانس ادبیات زبان فارسی
336 زهره اصفهانی کاشان کارشناسی زبان انگلیسی
337 زهره شیخی دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد نظری
338 زهره طاهرخانی پیام نور قزوین کار شناسی روانشناسی
339 زهره کیانی فرد کارشناسی ارشد مطالعات زنان
340 زهره نعمتی نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی
341 زینب خاکسار علامه طباطبایی دکتری برنامه ریزی درسی
342 زینب شالی قزوین پزشکی عمومی
343 زینب صفدریان علم و فرهنگ مهندسی صنایع
344 زینب کشاورز هدایتی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
345 ساجده طالعی دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک
346 سارا جوانمرد دانشگاه آزاد شمال کارشناسی ارشد حقوق
347 سارا ریوندی تهران پزشک عمومی
348 سارا مرادی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
349 ساعتچی دکتری شیمی
350 ساغر علی اکبر زاده دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
351 سامان صمدی کارشناسی الکترونیک
352 سامان ظریف صنعتی شریف کارشناسی ارشد مواد
353 سامان نورایی ملایر مهندسی کامپیوتر
354 ساناز مهرابی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری
355 سبحان الله علیپور صنعتی امیر کبیر کارشناسی ارشد عمران
356 سپیده رضایی پیام پیام نور کارشناسی حقوق
357 ستار آهنی جان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
358 سجاد ایام دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
359 سجاد بایقی کارشناسی ارشد عمران
360 سجاد بایگی کارشناسی ارشد عمران
361 سجاد رحمتی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
362 سجاد رضایی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مواد
363 سجاد فرهادی ایلام کارشناسی
364 سجاد قنبری همدان کارشناسی
365 سجاد محمد نبی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
366 سجاد مصطفی پور دانشگاه شهید بهشتی تهران فوق لیسانس روابط بین الملل
367 سجاد منصوری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
368 سجاد هزاوه ای ملایر مهندسی برق
369 سجاد یاری زاده دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
370 سجادخورشیدی ملایر مهندسی مکانیک
371 سجادعزیزی ملایر کارشناسی ریاضی
372 سحر احسانی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
373 سرور سادات تقی زاده دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی الهیات و معارف
374 سعید اکبر دانشگاه آزاد قزوین دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
375 سعید اندیشه تدبیر دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد کشاورزی
376 سعید برخورداری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
377 سعید بهرامی ملایر مواد سرامیک
378 سعید بیگی ایلام کارشناسی
379 سعید ترکاشوند ملایر کارشناسی فیزیک
380 سعید حیدری ایلام کارشناسی
381 سعید خادمی ملایر مهندسی برق
382 سعید رجایی ملایر مهندسی برق
383 سعید ریگی نژاد زابل کارشناسی
384 سعید شهابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت
385 سعید طاووسی دانشگاه تهران دکتری تاریخ اسلام
386 سعید فاطمی علوم پزشکی تهران پزشکی
387 سعید فیاضی دانشگاه تهران مهندسی
388 سعید کرمی دانشگاه خوارزمی دانشجو دکتری حقوق
389 سعید ماندنی شاهد کارشناسی
390 سعید منصوری ملایر مهندسی کامپیوتر
391 سعید نظری دانشگاه آزاد لرستان کارشناسی
392 سعیده دودانگه دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری
393 سعیده صادقی پیام نور کارشناسی ارشد الهیات
394 سعیده لواسانی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
395 سکینه دهقانی پور دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
396 سمانه فنرمالی امام خمینی قزوین کارشناسی مدیریت
397 سمانه قهرمانی فرد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
398 سمانه مسگری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
399 سمیرا ترابی حوزه علمیه سطح دو
400 سمیرا زارعی ملایر کارشناسی فیزیک
401 سمیرا طارمی دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
402 سمیرا عابدینی دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی
403 سمیه ترابی حوزه علمیه سطح دو
404 سمیه حسن زاد دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ادبیات فارسی
405 سمیه روستا دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
406 سمیه طاهرخانی شهید بهشتی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
407 سمیه قاسمی نژاد شهید بهشتی تکنسین اتاق عمل
408 سمیه مقدم تهران کارشناسی ارشد مطالعات زنان
409 سولماز ماندگار دانشگاه مالک اشتر لیسانس ICT
410 سها خراسانی اصفهان دکتری علوم اجتماعی
411 سهراب احمدوند ملایر معماری
412 سهند شهبازی ملایر کارشناسی فیزیک
413 سهیلا غنوی گنجی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
414 سیاوش دارابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
415 سید امین درخشان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پرستاری
416 سید ایمان فتاحی مهندسی حفاری
417 سید جواد حسینی دانشگاه امام صادق (ع) علوم سیاسی
418 سید حسین پیشگر شهید بهشتی دانشجو دکتری برق
419 سید حسین شهرستانی دانشگاه تهران جامعه شناسی
420 سید حمید خیرالهی پارسا بابلسر سخت افزار
421 سید داود کاشانی نژاد دانشگاه اراک فوق لیسانس مدیریت
422 سید رسول حسینی مشهد کارشناسی ارشد تاریخ ملل
423 سید رضا وحید عرب دانشگاه آزاد کارشناسی برق
424 سید عبدالحمید موسوی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی
425 سید علی ایرانمنش علوم پزشکی شهید بهشتی تهران صنایع
426 سید علی نمکیان علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تغذیه
427 سید علیرضا آل یاسین تهران جنوب عمران
428 سید علیرضا تقی زاده علم و فرهنگ کارشناسی مدیریت صنعتی
429 سید کمیل باقرزاده حوزه علمیه قم خارج فقه و اصول
430 سید مجتبی کشفی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران دکترای تخصصی میکروب شناسی
431 سید محسن دهنوی صنعتی شریف دکتری نانوفناوری
432 سید محسن واقفی پیام نور کارشناسی حسابداری
433 سید محمد جواد حسینی طهرانی دانشگاه پیام نور حسابداری
434 سید محمد علوی دانشگاه آزاد کرج کارشناسی
435 سید محمد غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معماری
436 سید محمد موسوی زنجان کارشناسی ارشد
437 سید محمد مهدی شمس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز کارشناسی الکترونیک
438 سید محمد مهدی عتوی کار شناسی مکانیک
439 سید محمد هاشمی دانشگاه شیراز کارشناسی الهیات
440 سید محمود دهنوی دانشگاه آزاد کارشناسی عمران
441 سید مرتضی فاطمی مهندسی شیمی
442 سید مصطفی ابوالقاسمی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی
443 سید مصطفی واقفی تهران کارشناسی ارشد علوم سیاسی
444 سید مصطفی هاشمی نژاد دانشگاه شیراز کارشناسی علوم سیاسی
445 سید مهدی غفاری امیرالمومنین کارشناسی ارشد شیعه شناسی
446 سید مهدی موسوی دانشگاه آزاد تهران جنوب معدن
447 سید میثم واقفی دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد مکانیک
448 سید وحید رفیعی پور ملایر مهندسی مکانیک
449 سید وحید موسوی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
450 سیداحمد حسینی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجو دکتری عمران
451 سیدحسن حسینی علم و صنعت کارشناسی ریاضی
452 سیدحسین موسوی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
453 سیدحسین هاشمی دانشگاه اصفهان کارشناسی
454 سیدعلی سیادتی دانشگاه تهران کارشناسی علوم سیاسی
455 سیدمرتضی حمیدی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری
456 سیده الهام ستوده دانشگاه شیراز کارشناسی حسابداری
457 سیده پرنیان دریابادی علوم و تحقیقات دکتری زبان فارسی
458 سیده زهرا ارجائی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی کامپیوتر
459 سیده زهرا حسینی پیام نور کارشناسی مشاوره
460 سیده زهرا زارعی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
461 سیده زینب غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
462 سیده فاطمه غفاری علوم قرآنی کارشناسی ارشد قرآن و حدیث/
463 سیده فاطمه نامی دانشگاه شیراز دکتری شیمی
464 سیده مریم غفاری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دکتری بیولوژِی جانوران
465 سیروس اسدی دانشگاه پیام نور حقوق
466 سیف الدین خلعتبری
467 سیف الله دادپناه شیخ مفید قم کارشناسی ارشد
468 سیف الله علیپور دانشگاه دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی مکانیک
469 سید صادق مصطفوی کاشانی دانشگاه شهید بهشتی دانشجو دکتری حقوق خصوصی
470 سید هادی مسلمی حوزه علمیه قم سطح یک
471 شاهرخ لشگری مهندسی شیمی
472 شاهین شکوهی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی
473 شاهین صنایع پیام نور دکتری فیزیک
474 شبنم عزیزخیال دانشگاه فرهنگیان علوم تربیتی
475 شقایق لطفی قم کارشناسی علوم سیاسی
476 شکیبا شفیعی دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق
477 شهاب الدین کاظمی دانشگاه شیراز کارشناسی زبان و ادبیات عربی
478 شهاب خوارزمی دکتری مکانیک
479 شهاب زندی ملایر مهندسی مکانیک
480 شهاب عظیمی ملایر کارشناسی ارشد تربیت بدنی
481 شهاب غفاریان کارشناسی ارشد شیمی
482 شهرام طهماسبی کرمانشاه کارشناسی
483 شهرام قرایی تهران شرق مهندسی برق
484 شهرام مقامی تربیت مدرس کارشناسی ارشد
485 شهرام نیکوکار صنعتی امیر کبیر مهندسی معدن
486 شیما غلامیر بلوچی دانشگاه آزاد آشتیان کارشناسی کامپیوتر
487 شیما لطفی دانشگاه آزاد قم کارشناسی ارشد علوم سیاسی
488 شیوا گودرزی دانشگاه آزاد کارشناسی شیمی
489 صادق پناهی نسب دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی
490 صادق توکلی کارشناسی ارشد مکانیک
491 صادق جوشن دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت فرهنگی
492 صادق رحمانی اراک حسابداری
493 صادق عالمی حوزه علمیه قم سطح سه
494 صادق نوریان کاشان کارشناسی ارشد
495 صادق وفایی شهید عباسپور مهندسی مکانیک
496 صالح صادقی علوم تحقیقات مدیریت محیط زیست
497 صدیق منش دکتری هوازی
498 صدیقه احمدی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
499 صدیقه طاهری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
500 صغری علیپور دانشگاه باهنر کرمان کارشناسی کامپیوتر
501 صغری کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
502 صفورا اکبری نژاد دانشگاه آزاد کارشناسی ریاضی
503 صفورا علیپور دانشگاه آزاد آستانه اشرفیه کارشناسی معارف اسلامی
504 صمد عالی نژاد حوزه علمیه
505 طالب جعفرزاده کرمانشاه کارشناسی
506 طاهره فراهانی دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد مدیریت
507 طیب صحرایی دانشگاه امام صادق (ع)
508 طیبه شعبانیان دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق
509 عاطفه سلطانی دانشگاه شیراز کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
510 عاطفه مرادی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
511 عباس پرورده دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد روابط بین الملل
512 عباس رمضانی شهید بهشتی تهران دانشجو دکتری مدیریت آموزشی
513 عباس رمضانی شهید بهشتی دکترای مدیریت آموزشی
514 عباس ساجدی فر دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناسی ارشد حسابداری
515 عباس قاسمی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران
516 عباس قندرچی علوم پزشکی تهران متخصص قلب و عروق
517 عباس کرمی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
518 عباس لطفی علوم تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی
519 عباس مسجدی دانشگاه تهران متخصص روانشناسی
520 عباس مسیبی
521 عبدالحمید شهرانی کارشناس امور گمرک
522 عبدالرحمن شریفی ملایر مرتع و آبخیز داری
523 عبدالرحمن لشکری زاده جاسک
524 عبدالرسول رشیدی ملایر مهندسی برق
525 عبدالرضا قره بابایی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
526 عبدالرضا مرادی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
527 عبدالرضا نوروزی دانشگاه یزد مهندسی شیمی
528 عبدالعظیم ملایی دانشگاه تهران مدیریت
529 عبدالله الماسی دانشکده خبر کارشناس خبرنگاری
530 عبدالله داودی علمی کاربردی گرافیک
531 عبدالمجید خشنود صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هوا فضا
532 عبدالمجید زرگرانی مرکز مدیریت دولتی کارشناسی ارشد رشته مدیریت
533 عبدالمطهر محمدخانی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات کارشناسی ارشد
534 عرفان حسین یزدی دانشگاه تهران تربیت بدنی
535 عرفان رسولی ملایر کارشناسی فیزیک
536 عرفان میر زابل کارشناسی
537 عسگر رویگر
538 عسل ظهوریان حوزه علمیه سطح دو
539 عطا الله چیت ساز خویی دانشگاه سراسری تبریز دکتری مکانیک
540 عطیه مختاری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
541 عظیم محمودی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
542 عقیل رهنما دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
543 علی اسلامی تربیت مدرس کارشناسی ارشد
544 علی اصغر فریدیان سروستانی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
545 علی اصغر قائمی دانشگاه همدان کارشناسی مدیریت
546 علی اصغر مرتضایی راد دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق
547 علی اکبر احمدی کارشناسی ارشد شیمی
548 علی اکبر حسن پور کار شناسی نفت
549 علی بستان زابل کارشناسی
550 علی توکلی سمنان رادیولوژی
551 علی حاتمی دانشگاه همدان کارشناسی علوم اجتماعی
552 علی حسین یزدی علوم وتحقیقات ژنتیک
553 علی حسینی ملایر کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
554 علی حقیقت دانشگاه آزاد مرکز کارشناسی ارشد اقتصاد
555 علی خان بابا خانی علامه طبابایی مدیریت بازرگانی
556 علی خردمند ملایر مهندسی کامپیوتر
557 علی خیری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
558 علی داوری دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی
559 علی رجبی دانشگاه پیام نور کارشناسی جامعه شناسی
560 علی رحیمیان دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
561 علی رشیدی ملایر مهندسی مکانیک
562 علی رضایی ایلام کارشناسی ارشد
563 علی زمانی دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معدن
564 علی سرلک ملایر مهندسی کامپیوتر
565 علی سلطانی ملایر مهندسی کامپیوتر
566 علی سنجری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
567 علی سیدآبادی دانشگاه شاهد تهران دانشجوی لیسانس
568 علی شمسی پور دانشگاه تهران دکتری متالورژی
569 علی صباغ زاده دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی
570 علی علیزاده کارشناسی ارشد نفت
571 علی قربانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
572 علی کاظمی دانشگاه تهران کارشناسی برنامه ریزی شهری
573 علی کریمی کرمانشاه کارشناسی
574 علی کریمی صالح دانشگاه همدان کارشناسی اقتصاد
575 علی محسنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
576 علی مرادی نام تهران کارشناسی ارشد مخابرات
577 علی مسلم علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی پرستاری
578 علی نظری کردستان کارشناسی ارشد
579 علیرضا ابراهیمی شهید عباسپور مهندسی برق
580 علیرضا اکبری علمی کاربردی هرمزگان کارشناسی حقوق
581 علیرضا جوانمردی دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
582 علیرضا ربیع دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
583 علیرضا روحانی علوم تحقیقات مکانیک
584 علیرضا شاهرضایی شهید بهشتی
585 علیرضا قره ای دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
586 علیرضا کارمند دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی عمران
587 علیرضا کیانفر علامه طباطبایی کارشناس آمار
588 علیرضا مرادی دانشگاه اراک فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث
589 علیرضا مهدی پور دکتری
590 علیرضا نادعلی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد الهیات
591 علیرضا یوسف زاده صنعتی امیر کبیر کارشناسی ارشد صنایع
592 علی عباسپور حوزه علمیه قم سطح 2
593 علیرضا رضایی حوزه علمیه قم سطح سه
594 عماد وکیلی علم و صنعت کارشناسی مهندسی راه آهن
595 عمران واحد دانشگاه آزاد شهر ری مخابرات
596 عنایت احمدی دانشگاه آزاد اسلامشهر دانشجو کارشناسی ارشد حقوقی
597 غلامرضا فریدونی دانشگاه همدان کارشناسی ارشد الهیات
598 غلامرضا محمودی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی شیمی
599 غلامعباس کیانی دانشگاه تهران کارشناسی علوم سیاسی
600 فائزه انصاری دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
601 فاضل بهرامی دانشگاه آزاد کرمانشاه مدیریت آموزشی
602 فاطمه اسدی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم اجتماعی
603 فاطمه بهزادی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی کامپیوتر
604 فاطمه تمدن کوشکی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
605 فاطمه حاجی مومجی زنجان کاردانی حسابداری
606 فاطمه حسینعلی حوزه علمیه سطح دو
607 فاطمه رستمی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی
608 فاطمه زارع دانشگاه شیراز کارشناسی مدیریت
609 فاطمه سادات تقی زاده علامه طباطبایی کارشناسی اقتصاد
610 فاطمه شاعلی دامغان میکروبیولوژی
611 فاطمه شجاعی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک
612 فاطمه شریعتمداری دانشگاه تهران معماری
613 فاطمه صادقی حوزه علمیه سطح دو
614 فاطمه صدر دکتری فلسفه
615 فاطمه قاسمپور علامه طباطبایی کارشناسی ارشد فلسفه
616 فاطمه قوجدانشگاه آزاده کاشان کارشناسی کامپیوتر
617 فاطمه کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
618 فاطمه ماموری تهران پزشک عمومی
619 فاطمه محمدی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی
620 فاطمه ملاکی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
621 فتح ا... پرتو علامه طباطبائی کارشناسی ارشد فقه امور بین الملل
622 فرزانه بصروی دانشگاه آزاد کارشناسی روانشناسی
623 فرزانه دودانگه دانشگاه آزاد کارشناسی شیمی
624 فرزانه غنیمتی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
625 فرزانه کریمی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
626 فرزانه مقدسیان پیام نور کارشناسی حسابداری
627 فرزین خدارحمی ملایر مهندسی برق
628 فرزین فرزانه ملایر مهندسی برق
629 فرشاد مهدیپور دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی
630 فرشته وکیلی دانشگاه آزاد شهر ری علوم تربیتی
631 فرشید غفاری ملایر کارشناسی فیزیک
632 فرهاد شفیعی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
633 فرهاد فلاح دانشگاه پیام نور وکالت
634 فرهادهدایتی ملایر مهندسی مکانیک
635 فریبا اینانلو گنجی کارشناسی روانشناسی
636 فریبا مقدسیان دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد علوم قرآنی
637 فریبرز محمد خانی دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
638 فریبرزحقی ملایر مهندسی مکانیک
639 فزیبا جوشقانی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری
640 فهیمه السادات قاسمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
641 فهیمه دستواره دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق
642 فهیمه عبدی حسابداری علمی کاربردی
643 فهیمه فداکار علامه طباطبایی دانشجو دکتری مشاوره خانواده
644 فیروزه لطفی دانشگاه آزاد رشت کارشناسی کامپیوتر
645 قائم شریعتی دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد اقتصاد
646 قاسم آقاخانی دانشگاه مازندران مهندسی شیمی
647 قاسم الهیاری دانشگاه آزاد قزوین عمران
648 قاسم برجویی فرد علوم پزشکی بوشهر پزشک عمومی
649 قاسم خدارحمی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای
650 قاسم روح الامین صنعتی شریف کارشناسی ارشد مهندسی
651 قاسم سیامکی کاشان کاشان
652 قدرت عابدینى دانشگاه آزاد بندرعباس کارشناسی ارشد حقوق عمومى
653 قدرت مرادیان لرستان کارشناسی
654 قدوسی دانشگاه آزاد تهران مرکز حقوق وعلوم سیاسی
655 کاظم عالی بیگی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
656 کامبیز الماسی کرمانشاه کارشناسی
657 کامران جلیلیان مازندران کارشناسی
658 کاوه صادقی ملایر مواد سرامیک
659 کبری بهروز حوزه علمیه سطح دو
660 کبری معظمی دانشگاه اراک فوق لیسانس تربیتی
661 کتایون محسنی تهران کارشناسی ارشد مخابرات
662 کرمعلی قنبری دانشگاه اصفهان کارشناسی
663 کریم خراسانی تهران شرق کامپیوتر
664 کوثر غفاری دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد معماری
665 کیوان کریمی دانشگاه آزاد شهرری دکتری برق
666 کیوان کیخواه تربیت معلم کارشناسی
667 کیومرث قرائتی کارشناسی حقوق
668 لیلا برخورداری دانشگاه آزاد شهرری معارف اسلامی
669 لیلا رستمی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ادبیات فارسی
670 لیلا سعیدی علوم و تحقیقات دکتری مدیریت دولتی
671 لیلا گرامی معظم علوم و تحقیقات دانشجو دکتری ریاضی
672 لیلا نقدپور دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
673 ماجده فاطمی علامه طباطبایی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
674 مازیار محمدی مهندسی مکانیک
675 مالک سلیمی کرمانشاه کارشناسی
676 مالک شریعتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی دکتری مهندسی انرژی
677 ماهان احمد سرایی دانشگاه آزاد تهران مرکز لیسانس الکترونیک
678 مبین جلیلی دانشگاه علوم تحقیقات کارشناسی ارشد حقوق
679 مجتبی اصغری دکتری هوازی
680 مجتبی بنده ای زاهدان کارشناسی
681 مجتبی توانگر دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد
682 مجتبی خلفی زاده پیام نور مدیریت صنعتی
683 مجتبی فیلسوف زاده دانشگاه علمی کاربردی تهران دانشجوی کارشناسی
684 مجتبی کشتکاران دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک
685 مجید اریایی ملایر مهندسی عمران
686 مجید امام جمعه ملایر مهندسی عمران
687 مجید پیری مهندسی شیمی
688 مجید خشنود دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران
689 مجید رحمانی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی ایمنی صنعتی
690 مجید رفیعی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی
691 مجید صمدی دانشگاه علوم پزشکی اراک پزشکی
692 مجید قنبری دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
693 مجید کروبی علوم پزشکی تهران پزشک عمومی
694 مجید کریمی دانشگاه آزاد کرمانشاه کارشناسی ارشد
695 مجید کیخواه زاهدان کارشناسی
696 مجید معتمدی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
697 مجید ویسی کرمانشاه کارشناسی
698 مجید اصغری حوزه علمیه قم سطح دو
699 محبوبه هاشمی پیام نور حقوق
700 محسن ابراهیمی دکتری برق
701 محسن ابراهیمی دانشگاه آزاد شهر ری مهندسی الکترونیک
702 محسن احمدی ملایر مهندسی برق
703 محسن اخوان کار شناسی برق
704 محسن اخوان تهران مدیریت رسانه
705 محسن الماسی ایلام کارشناسی
706 محسن امیری ملایر مهندسی مکانیک
707 محسن باباصفری دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
708 محسن پورکاشانی حوزه علمیه قم کارشناسی دنشگاه- سطح یک حوزه
709 محسن جلیلی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
710 محسن چیت ساز خویی علوم تحقیقات تهران کارشناسی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
711 محسن حیدری دکتری برق
712 محسن درستی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران محیط
713 محسن رحمانی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
714 محسن رخش خورشید علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناس بهداشت حرفه ای
715 محسن ساجدی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک
716 محسن شیخ السلام زاده
717 محسن صابری دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکترا پزشکی
718 محسن عباسی
719 محسن کوهستانی علوم تحقیقات فوق لیسانس مهندسی شیمی
720 محسن محمدپور دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
721 محسن مهدیان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد اقتصاد
722 محسن نیکفر دکتری عمران
723 محسن یوسفی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی صنایع
724 محمد آقامیری صنعتی شریف مهندسی برق
725 محمد آهنی دانشگاه آزاد اسلامشهر عمران
726 محمد ابید دانشگاه آزاد تهران فقه وحقوق کارشناسی کارشناسی ارشد
727 محمد استیری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
728 محمد امان آبادی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران
729 محمد امین آجرلو دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
730 محمد تکلو ملایر کارشناسی فیزیک
731 محمد جعفری دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات
732 محمد جمیل دانشگاه اصفهان کارشناسی
733 محمد جواد فرد حوزه علمیه سطح سه
734 محمد جواد معزی دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی مکانیک
735 محمد حسام زاده کارشناسی ارشد شیمی
736 محمد حسین اختری دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
737 محمد حسین همدانیان ملایر مهندسی برق
738 محمد حسین یاور احمدی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پزشکی
739 محمد حسینخانی دانشگاه آزاد اراک لیسانس حقوق
740 محمد خدادادی پیام نور کارشناسی علوم سیاسی
741 محمد دیبایی پیام نور کارشناسی ارشد مدیریت
742 محمد ذوقی دانشگاه تهران دانشجو دکترای علوم سیاسی
743 محمد رئوف دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی شیمی
744 محمد رحمتیان همدان کارشناسی
745 محمد رحیمی کارشناسی حقوق
746 محمد رضا آشتیانی کار شناسی هوازی
747 محمد رضا ابراهیمی دانشگاه مالک اشتر کارشناسی ارشد مهندسی مواد
748 محمد رضا ابراهیمی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
749 محمد رضا حیدری دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
750 محمد رضا رسولیان دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد فیزیک
751 محمد رضا وحیدی ملایر مهندسی کامپیوتر
752 محمد رضا وحیدی فر ملایر مهندسی کامپیوتر
753 محمد رضوانی تهران جنوب نقشه برداری
754 محمد رنانی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
755 محمد روستایی ملایر مهندسی مکانیک
756 محمد سلیمانی کارشناسی شیمی
757 محمد شاملو ملایر
758 محمد ششپری کارشناسی الکترونیک
759 محمد صابری دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
760 محمد صالح یقطین دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی عمران
761 محمد صدیق خواجه احسنی دکتری برق
762 محمد عشعری فر علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فیزیوتراپی
763 محمد علی اختری علم و صنعت مهندسی مواد
764 محمد علی اربابی علامه طباطبائی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
765 محمد علیجانی ملایر مواد سرامیک
766 محمد علیزاده کارشناسی نفت
767 محمد غفاری دانشگاه آزاد کاشان کارشناسی عمران
768 محمد فریدونی ملایر کارشناسی فیزیک
769 محمد فیاضی دانشگاه تهران مکانیک
770 محمد قنادی دانشگاه آزاد کارشناسی حسابداری
771 محمد کامل مهاباد زبان و ادبیات
772 محمد کریمی ملایر مهندسی مکانیک
773 محمد کیانی حوزه علمیه قم سطح سه
774 محمد محمودی قزوین کارشناسی عمران
775 محمد مصدق علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
776 محمد مهاجری دانشگاه تهران دکترای دندان پزشکی
777 محمد مهدی بذرافشان دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد نظری
778 محمد مهدی خوشرو دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناس نرم افزار
779 محمد مهدی روشنکار دانشگاه آزاد فوق لیسانس عمران
780 محمد مهدی صدرایی دانشگاه اصفهان کارشناسی
781 محمد مهدی کلینی دانشگاه شیراز دکتری شیمی
782 محمد مهدی نراقیان تهران دانشجوی دکتری مدیریت
783 محمد مهر نور کارشناسی ارشد مدیریت
784 محمد نصری دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان کارشناسی ارشد مهندسی عمران
785 محمد نظریان یزد کارشناسی ارشد
786 محمد نمازی صنعتی شریف دانشجو دکترای فلسفهی علم
787 محمد نور الدین کار شناسی شیمی
788 محمد نیک بخت علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد نانو بیوتکنولوژی
789 محمدامین نیک چهره غیر انتفاعی قزوین کارشناسی معماری
790 محمدباقر عبید کارشناسی شیمی
791 محمدباقر نریمانی ملایر کارشناسی ریاضی
792 محمدجواد خوشرو تهران کارشناسی ارشد نرم افزار
793 محمدجواد معزی
794 محمدحسن خواجه زاده دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی
795 محمدحسین رضوانی دانشگاه اصفهان کارشناسی
796 محمدحسین شهبازی حوزه خاتم الاوصیاء طلبه سطح 1
797 محمدرضا اکبری پیشه دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
798 محمدرضا براتی کرمانشاه کارشناسی
799 محمدرضا بهمنی دانشگاه باقرالعلوم(ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی
800 محمدرضا دبستانی دانشگاه آزاد قزوین عمران
801 محمدرضا رضاپور ارومیه کارشناسی
802 محمدرضا طاهری شیرازی دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق
803 محمدرضا فخار علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
804 محمدرضا ماندگاران دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی فلسفه
805 محمدرضا محمودی دانشگاه اصفهان کارشناسی
806 محمدرضا نادری دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسی
807 محمدرضا نادری یزد کارشناسی ارشد
808 محمدرضا نجابت دانشگاه علوم تحقیقات تهران کارشناسی ارشد کشاورزی
809 محمدروستایی ملایر مهندسی عمران
810 محمدصالح علیپور پژوهشگاه زلزله دانشجو کارشناسی ارشد زلزله
811 محمدعلی حیدری صنعتی امیر کبیر دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت
812 محمدعلی صدرینیا دانشگاه تهران دانشجو کارشناسی حسابداری
813 محمدمهدی همتی علم و صنعت مهندس برق/ طلبه پایه4
814 محمدودود حیدری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی
815 محمود شعبانی کارشناسی فناوری اطلاعات
816 محمود کریمی صنعتی شریف دکتری کامپیوتر
817 محمود نوروزی حوزه علنیه تهران طلبه
818 محیا خجسته باقرزاده امام خمینی قزوین کارشناسی الهیات و معارف
819 محیا فکری معارف اسلامی دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
820 مرتضی آقایی ملایر کارشناسی فیزیک
821 مرتضی خلفی زاده دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
822 مرتضی زاهدی تربیت معلم کارشناسی
823 مرتضی سوری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد علوم سیاسی
824 مرتضی قاضی
825 مرتضی مسگر دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات
826 مرتضی نجم آبادی
827 مرتضی نوری قزوین کارشناسی ایمنی صنعتی
828 مرتضی یاسان دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد نظری
829 مرجان بازرگانی علم و فرهنگ کارشناسی کامپیوتر
830 مرضیه اصغریها دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
831 مرضیه صادقی علم و فرهنگ کارشناسی کامپیوتر
832 مرضیه غفاری تهران دکتری تغذیه
833 مرضیه گنجی دانشگاه شیراز کارشناسی کشاورزی
834 مرضیه لطفی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
835 مرضیه مهران فر دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی
836 مریم آبنیکی دانشگاه آزاد شهرری کارشناسی مدیریت
837 مریم احمدی دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
838 مریم اصغری دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی علوم سیاسی
839 مریم پوتی علامه طباطبایی کارشناسی زبان و ادبیات عرب
840 مریم حیدری دانشگاه شاهد دندانپزشکی
841 مریم رامادان دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت/
842 مریم سادات تقی زاده شهید بهشتی کارشناسی ادبیات فارسی
843 مریم سپهری علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
844 مریم شهریاری کارشناسی گرافیک
845 مریم غلامی علم و صنعت مهندسی شیمی
846 مریم کمانی دانشگاه شیراز کارشناسی ریاضیات و کاربردها
847 مریم ملی نژاد دانشگاه شیراز دکترای حرفه ای دامپزشکی
848 مژده حیدریان دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
849 مسعود اسدی دانشگاه آزاد شهرضا کارشناسی
850 مسعود حاجیان دکتری مکانیک
851 مسعود حیدرزاده صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد عمران
852 مسعود طوسی صنعتی شریف هوا فضا
853 مسعود فیاضی دانشگاه تهران مهندس عمران/ خارج فقه واصول
854 مسعود کاظمی ملایر
855 مسعود مسگر دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی عمران
856 مسعود ویژه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ارتباطات
857 مسعودرحمانی ملایر مهندسی مکانیک
858 مسگری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پزشکی
859 مسلم نوری صنعتی شریف مهندسی شیمی
860 مصطفی آهن فروش دانشگاه اصفهان کارشناسی
861 مصطفی بهرامی قزوین کارشناسی عمران
862 مصطفی بیات ملایر مهندسی مکانیک
863 مصطفی خاکسار دکتری برق
864 مصطفی خوانین زاده ملایر مهندسی برق
865 مصطفی رحیمی حوزه علمیه قم طلبه
866 مصطفی سلطان دهقان کارشناسی حقوق
867 مصطفی سلیمی ملایر کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
868 مصطفی طاهرزاده دیلم کارشناسی علوم اجتماعی
869 مصطفی علیزاده مهندسی نفت
870 مصطفی فرخی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد
871 مصطفی نوری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران کارشناسی ایمنی صنعتی
872 مصیب کوهی حوزه علمیه قم سطح سه
873 مطهر نورزاد دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک
874 مطهره اسکندری دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
875 مطهره جعفری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی
876 معصومه تبرک دانشگاه آزاد کارشناسی کامپیوتر
877 معصومه درگاهی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی تربیت بدنی
878 معصومه رحیمی حوزه علمیه سطح دو
879 معصومه نیکخواه دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی ارشد لهیات
880 معصومه هاشمی دانشگاه آزاد کارشناسی اقتصاد
881 مقدسه جعفری علوم پزشکی تهران پزشک عمومی
882 ملیحه سادات هاشمی پیام نور کارشناسی حسابداری
883 ملیحه شیخ علیا علمی کاربردی کارشناسی کامپیوتر
884 ملیحه عیوضلو تهران شرق زیست
885 منصوره فراهانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد ادبیات
886 منیره مطیعیان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصاد
887 مهدی آبنیکی دانشگاه امام حسین(ع) کارشناسی مکانیک
888 مهدی ابراهیمی علوم پزشکی تهران پزشکی عمومی
889 مهدی اسفندیار پزشکی عمومی
890 مهدی امیریان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
891 مهدی بهادری ملایر مهندسی کامپیوتر
892 مهدی بهرامی ابهر کاردانی برق
893 مهدی جعفری دانشگاه آزاد بیرجند کارشناسی ارشد کشاورزی
894 مهدی حسین پور کارشناسی ارشد مواد
895 مهدی حسینعلی حوزه علمیه طلبه
896 مهدی حسینی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی مهندسی نساجی
897 مهدی خسروی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
898 مهدی خیری پور دانشگاه اصفهان کارشناسی
899 مهدی رضاپور ملایر مهندسی کامپیوتر
900 مهدی رمضانی علوم و تحقیقات منابع طبیعی
901 مهدی ساسانی دانشگاه تهران
902 مهدی ستار مرکز آموزش عالی یاسوج کارشناسی علوم اجتماعی
903 مهدی سیدی مهندسی نفت
904 مهدی سیفی دانشگاه علمی کاربردی تهران کارشناس مدیریت امور فرهنگی
905 مهدی شهیری دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
906 مهدی صالحیون کارشناس برق
907 مهدی صرامی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه
908 مهدی صلواتیان دانشگاه همدان کارشناسی ارشد فقه وحقوق
909 مهدی غلامی تهران مکانیک
910 مهدی کد خدایی دانشگاه آزاد تهران مرکز مدیریت دولتی
911 مهدی کدخدایی دانشگاه آزاد تهران مرکز دانشجوی کارشناسی مدیریت
912 مهدی کشتکار مدیریت
913 مهدی مدبر دانشگاه آزاد تهران جنوب مهندسی برق
914 مهدی مذهبی دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناسی ارشد حسابداری
915 مهدی منوری علامه طباطبایی
916 مهدی مولائی آرانی دانشگاه باقرالعلوم (ع) دکتری سیاستگذاری فرهنگی
917 مهدی میثاقی نژاد ملایر فوق لیسانس فلسفه و کلام
918 مهدی نادری دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناسی
919 مهدی وهنانی ملایر مهندسی مکانیک
920 مهدی یادخدا ملایر مهندسی مکانیک
921 مهدیه استرکی حوزه علمیه سطح 2
922 مهدیه باقری دانشگاه شیراز کارشناسی علوم تربیتی
923 مهدیه غفاری زنجان کارشناسی کشاورزی
924 مهران بهرامی تهران کارشناسی ارشد مخابرات
925 مهران مهرابی ملایر مهندسی مکانیک
926 مهران ناصری ملایر معماری
927 مهرداد امینی دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسی فناوری اطلاعات
928 مهرداد بیگی دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد علوم سیاسی
929 مهرداد پرتو تهران شرق زیست
930 مهرداد حیدرپور ملایر مهندسی کامپیوتر
931 مهرداد قریب دکتری نفت
932 مهرداد نوری ملایر مهندسی عمران
933 مهسا امان آبادی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
934 مهسا رضاپور دانشگاه آزاد کارشناسی صنایع غذایی
935 مهسا روشن دانشگاه شیراز کارشناسی مدیریت
936 مهسا قزاقی علم و فرهنگ مهندسی صنایع
937 مهشید پیرمرادی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
938 مهنا نیک بین علوم و تحقیقات مدیریت و برنامه ریزی
939 مهیار اصفهانی
940 میثم بهدانی شهید مطهری زاهدان کارشناسی
941 میثم پیرزادی یزد کارشناسی ایمنی صنعتی
942 میثم جعفری دانشگاه اراک لیسانس مهندسی برق قدرت
943 میثم حجتی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
944 میثم دهقان علامه طباطبایی دانشجو دکتری مدیریت
945 میثم صالحی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد عمران
946 میثم عباسی ملایر مهندسی کامپیوتر
947 میرسامان پیشوایی دکتری صنایع
948 میلاد ابوطالبیان دانشگاه آزاد سلولی مولکولی
949 میلاد احسانی ملایر کارشناسی فیزیک
950 میلاد دانش توکل قزوین کارشناسی الکترونیک
951 میلاد رضا حسین آبادی ملایر مهندسی مکانیک
952 میلاد کریمی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
953 میلاد گمار ملایر مهندسی مکانیک
954 میلاد محمدپور افشار دانشگاه شیراز کارشناسی حقوق
955 مینا بناوند دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
956 مینا حاج میرصادقی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی کامپیوتر
957 مینا حسین حوزه علمیه سطح دو
958 مینا فردوسی زاده پیام نور کرج کارشناسی زیست شناسی
959 نادیا آثاری دانشگاه شیراز کارشناسی فیزیک
960 ناصر صفری حوزه علمیه قم طلبه خارج فقه
961 ناصر غفاری علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
962 ناصر قاسمی علامه طباطبایی زبان و ادبیات
963 ناهید اسدپور دانشگاه آزاد شهر ری کارشناسی
964 ناهید تعهدی دانشگاه آزاد کارشناسی تربیت بدنی
965 نجمه قاسمی نژاد دانشگاه شیراز کارشناسی زبان شناسی
966 نرگس شاعلی گرمسار مدیریت
967 نرگس محمدی دانشگاه آزاد کارشناسی فناوری اطلاعات
968 نظام حسینی ملایر مواد سرامیک
969 نعیمه شهرابی تهران کارشناسی کتابداری پزشکی
970 نگار کشاورز دانشگاه آزاد کارشناسی حقوق
971 نگین دانش تهران کارشناسی ارشد مخابرات
972 نورالدین کسایی ایلام کارشناسی
973 نوشین حاج میرصادقی دانشگاه آزاد زنجان دکتری فناوری اطلاعات
974 نوید بهرامی ملایر مواد سرامیک
975 نوید خاصه باف دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت
976 نوید مدنی صنعتی امیرکبیر دانشجو دکتری برق
977 نیکو خیرخواه علوم و تحقیقات دکتری زبان شناسی
978 نیما حجتی دانشگاه اصفهان کارشناسی
979 نیما رضایی تربیت معلم دکترای روابط بین الملل
980 وجیهه صحراگرد پیام نور کارشناسی فلسفه
981 وحید تیموری علوم پزشکی شهرکرد پزشک عمومی
982 وحید خسروی زابل کارشناسی
983 وحید ربانی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
984 وحید ضرغامی کارشناسی ارشد شیمی
985 وحید گرشاسبی علم و صنعت دانشجو دکتری مهندسی شیمی
986 وحیده فلاح پژوهشگاه صنایع رنگ مهندسی علوم و فناوری چاپ
987 وحید رحیمی حوزه علمیه قم سطح یک
988 هادی جعفری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مکانیک
989 هادی حیدری دکتری
990 هادی رئیس عبداللهی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پرستاری
991 هادی عزیزپور دانشگاه اصفهان لیسانس مهندسی برق
992 هادی مددی ملایر مهندسی برق
993 هاشم خرمی دانشگاه شیراز لیسانس حسابداری
994 هدایت دانشگاه آزادی ملایر مهندسی برق
995 هدی سروری دانشگاه آزاد مرکز کارشناس مشاوره
996 هنگامه هاشمی علامه طباطبایی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
997 هوشنگ رمضانی دانشگاه آزاد قائمشهر کارشناسی
998 هوشنگ غلامی ایلام کارشناسی
999 یاسر حقیقت علامه علوم ارتباطات و رسانه
1000 یاسر طفیلی کار شناسی برق
1001 یاسر لطفی پیام نور قزوین کارشناسی حقوق
1002 یاسر مشمول دانشگاه آزاد زاهدان کارشناسی
1003 یزدان فتاحی همدان کارشناسی
1004 یزدان نادری ملایر کارشناسی فیزیک
1005 یعقوب سرابیگی کرمانشاه کارشناسی
1006 یوسف خان آبادی کرمانشاه کارشناسی
1007 یوسف رضا جهانیان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دکتری پزشکی
1008 یوسف زندیه ملایر مهندسی مکانیک
1009 یوسف سیفی علامه طباطبایی
1010 یونس دوستیان علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
1011 محجوبه ملانظر کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انتشار این نامه و استقبال دانشجویان ممکن است به اسامی امضاکنندگان در روزهای آتی افزوده شود.
