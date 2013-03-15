اولین سفر رئیس مجلس پس از اتفاقات روز 22 بهمن به قم/ دلجویی مراجع و علماء از لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در سفرش به قم علاوه بر میزبانی از مردم این شهر، میهمان برخی از مراجع عظام تقلید، علماء و روحانیون نیز بود و در برخی اجتماعات مرردمی نیز سخنرانی کرد. آنچه در ادامه می آید گزارشی از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قم است.

استاندار قم بهانه می‌آورد

لاریجانی برای سفر به قم ابتدا نامه ای خطاب به آنان نوشت و در آن گفت: اینجانب طبق روال همیشگی برای انجام وظایف نمایندگی و پیگیری امور شهر بنا دارم که فردا در حوزه انتخابیه باشم، شنیدم که جمعی از مردم برای استقبال از خادم خود برنامه ریزی کرده اند، ابتدا از محبت مردم بزرگوار قم سپاسگذارم و به هیچ وجه راضی به ایجاد زحمت برای آنها نیستم بخصوص در این ایام که به عید نوروز نزدیک است و ممکن است موجب ترافیک و مزاحمت گردد، از جانب دیگر با توجه به اینکه برخی از مسئولین شهر مانند آقای استاندار بهانه هایی آورده اند که دلالت بر عجز اداری آنان دارد، تقاضا دارم از هرگونه برنامه ای برای استقبال خودداری فرموده و اجازه دهند تا وقت خود را صرف خدمت بیشتر به استان نمایم. لذا مثل همیشه در منزل مرحوم والد در خدمت مردم شریف خواهم بود.

او در ادامه صبح پنج شنبه پس از ورود به شهر مقدس قم در منزل پدری خود با جمعی از مردم قم دیدار کرد، در این دیدار مردم این استان اقدامات برخی افراد در روز ۲۲ بهمن را محکوم کردند.

در راه انقلاب، آبرو که سهل است؛ جان می دهم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه خاطرات خوشی که از مردم قم دارم از ذهن بنده عبور نخواهد کرد، درباره اقدامات برخی افراد در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: این مسائل مهم نیست، در راه انقلاب باید جان داد؛ آبرو دادن مهم نیست.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ما انقلاب بزرگی است، تأکید کرد: همه هستی ما باید در گرو این انقلاب باشد.

لاریجانی با اشاره به حوادث اخیر در حرم مطهر حضرت معصومه(س) در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن، ادامه داد: این حوادث برای من سنگین نیست لذا در این ۳۴ سال اتفاقاتی از این دست زیاد رخ داده و نباید باعث یأس و ناامیدی ما باشد.

نماینده مردم قم با بیان اینکه من همان خدمتگزار سابق هستم ، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور و با وجود مشکلات اقتصادی، گرانی و مسائل پیرامون آن، اقتضا می کند همه توجهات در جهت حل این مسائل باشد.

وی افزود: مسائل فردی نباید ذهن ها را متفرق کند بلکه همه باید تلاش کنیم وضعیت کشور در جهت رفع مشکل مردم حرکت کند، شعاری که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای امسال مبنی بر حمایت از تولید داشتند، راهگشای اقتصاد کشور است.

حضور گروه‌های سیاسی در انتخابات قاعده‌مند باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قم با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، گفت: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تنوع در انتخابات امری مطلوب و مفید است اما حضور گروه های سیاسی در انتخابات باید قاعده مند باشد.

علی لاریجانی عصر پنج شنبه در دیدار با برخی فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قم با بیان اینکه افراد خبره ای در استان قم هستند که مسائل مهم سیاسی را مورد توجه قرار می دهند، گفت: رایزنی این افراد با یکدیگر باعث خوشبختی و امیدواری است.

نماینده مردم قم در مجلس با طرح این سؤال که آیا می شود کشور را بدون اتکا به نظریه روشنی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ، به پیش برد ادامه داد: آیا با متهم کردن دیگران مشکل کشور حل می شود.

وی خطاب به فعالان سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی قم، تصریح کرد: اگر به خاطر داشته باشید عده ای در اوایل انقلاب به شهید بهشتی اتهام زدند و وی مورد ظلم واقع شد؛ در آن زمان بعضی از افرادی که انتظاری از آنها نبود به شهید بهشتی اتهام زدند و این یعنی حرکت سلبی نسبت به عده ای که دغدغه اصلی انقلاب را دارند.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه این افراد می خواهند با نفی دیگران و جریان های دیگر حرکت کنند، گفت:ممکن است با هیاهو بتوان برای مدت کوتاهی فضایی ایجاد کرد اما به مرور مشکلاتی بوجود می آید.

وی با بیان اینکه برخی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به این است که اقتصاد کشور بر مبنای یک برنامه مدون حرکت نکرده است، گفت: حتی امسال که بر اساس فرمایشات رهبری رونق تولید باید مبنای اداره کشور قرار می گرفت؛ عمل نشد و بنده این را مشاهده نکردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش افزود: نقدینگی که در کشور است اگر به سمت تولید نرود حتماً به سمت کارهایی می روود که روزمرگی در آن است.

وی ادامه داد: یک روز مسکن بالا می رود و یک روز طلا؛ خیلی روشن است که معضلاتی برای جامعه ایجاد می کند.

تلاش برای رفع مشکلات ورزشکاران در بودجه

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در دیدار با جامعه ورزشی قم، گفت: پیشنهادات خود را برای حل مسائل ورزش استان تدوین کنید تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

علی لاریجانی بنده از کسی در رابطه با حوادث ۲۲ بهمن دلگیر نیستم و احتیاجی به عذرخواهی نیست.

لازم به ذکر است پیش از سخنرانی لاریجانی در جمع ورزشکاران، جامعه ورزشی کشور مسائل و مشکلات خود را به رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردند و نیز اظهار تأسف خود را از حوادث رخ داده در روز ۲۲ بهمن اعلام کردند.

طلاب، احزاب، جانبازان و هنرمندان قمی وقایع 22 بهمن را محکوم کردند

جمعی از مردم، نمایندگان جامعه طلاب، احزاب، ایثارگران، جانبازان و هنرمندان صبح امروز پیش از سخنرانی دکتر لاریجانی در حضور مردم قم، اقدامات اخیر ۲۲ بهمن در حرم حضرت معصومه(س) را محکوم کردند و تاکید داشتند که هیچکدام از افراد دخیل در حادثه روز ۲۲بهمن اهل قم نبودند.

نماینده مجمع طلاب و فضلای خوزستان دراستان قم، با محکومیت حادثه ۲۲ بهمن قم، گفت: بنده به نمایندگی از طلاب و فضلای خوزستان مقیم قم اقدامات اخیر اراذل و اوباش و جسارتی که به دکتر لاریجانی در روز ۲۲ بهمن شد را محکوم می کنم؛ روز اول نیست که دکتر لاریجانی برای دفاع از اسلام و نظام سنگ خورده اند، من دست دکتر لاریجانی را به نمایندگی از طلاب خوزستان می بوسم.

نماینده طلاب و فضلای قم نیز، اعلام کرد افرادی که در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن مسبب اتفاقاتی که رخ داد بودند، قمی نبودند؛ چرا که مردم قم پیرو رهبری و مراجع هستند.

نماینده جانبازان استان قم نیز به نمایندگی از این قشر اقدامات روز ۲۲ بهمن را محکوم کرد.

نماینده حزب مؤتلفه و جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری قم را پایگاه بصیرت، ولایت و مرکز انقلاب دانست و گفت: برخی به دنبال این هستند که ولایتمداری و بصیرت قم را خدشه دار کنند؛ هیچکدام از افراد دخیل در حادثه روز ۲۲بهمن اهل قم نبودند؛ ما قمی هستیم و اهل قم را می شناسیم؛ اهل قم پیرو ولایت است. وقتی مقام معظم رهبری می فرماید هرکسی در تحریک قوا گام بردارد با آنها مخالفت می کنم مردم قم نیز همیشه سعی کردند این موضوع را رعایت کنند؛

اولین شهردار قم با حضور در جمع محکوم کنندگان حادثه ۲۲ بهمن قم نیز، گفت: به عنوان یک پیرمرد ریش سفید و پدر شهید و به عنوان کسی که ۶۵ سال در خدمت امامت و ولایت بوده و همچنین کاندیدای دور اول مجلس هستم و سالها شهردار بوده و در شورای شهر قم فعالیت کردم به نمایندگی از مردم قم از حضور دکتر لاریجانی استدعا دارم مسائل غیر انسانی که در روز ۲۲ بهمن اتفاق افتاد از چشم مردم نبینند؛ مردم قم جایگاه دکتر لاریجانی، پدر و برادران بزرگوارشان را می دانند و همچنین خدماتی که برادران دکتر لاریجانی و به ویژه دکتر لاریجانی برای ایران انجام داده اند از نظر هیچ کس دور نیست؛ مردم قم شما را دوست دارند از خداوند متعال خواستاریم خدمتگزاران شبیه شما را حفظ کند؛ از طرف مردم غیور و انقلابی قم عرض می کنم اقداماتی که در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن در حرم حضرت معصومه(س) از سوی مردم جاهل رخ داد به حساب مردم قم نگذارید.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان قم نیز، گفت: بنده به نمایندگی از نظام صنفی کشاورزی استان همینجا اعلام می کنم که اقدامات اخیر از طرف مردم قم نبوده و به عنوان رئیس نظام صنفی کشاورزی استان پیرو مقام معظم رهبری هستم و آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام می کنم.

عضو جامعه مدرسین قم نیز با محکوم کردن حادثه ۲۲ بهمن، گفت: درحالی که تلاش‌های زیادی برای احیای قم در مدت نمایندگی لاریجانی انجام شده است، اما اخیراً اقداماتی پیش آمد که یک حرکت زشت و غیر شرعی بود؛ بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت زشتی که در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن که روز شادی مردم است و همچنین روزی که چشم ها از همه کشورها به کشور ما دوخته شده است را محکوم می کنیم. این حرکت از طرف افراد بی تقوا و به صورت برنامه ریزی شده بود؛ آقای دکتر لاریجانی نیز خوب می دانند که این حرکت مردمی نبود و توسط گروه بی تقوایی رخ داد؛دکتر لاریجانی با بزرگواری از آنها می گذرند و امید داریم همانطور که رهبری فرمودند دیگر شاهد چنین حرکت هایی نباشیم.

نماینده هنرمندان استان نیز با بیان اینکه ولایتمداری و خدمات ارزنده دکتر لاریجانی بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: من از طرف نماینده هنرمندان از شما عذرخواهی می کنم و نباید اتفاقات اخیر را به پای مردم قم نوشت؛ این افراد اقلیت هستند و در پوشش ولایتمداری دست به این اقدامات می زنند؛ همانطور که از قبل در کنار انقلاب و مجلس بوده اید خدمات خود را ادامه دهید.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) نیز گفت: بنده به عنوان نماینده دانشگاهیان این حرکت دردمند را محکوم می کنم و امیدوارم در آینده نیز موفق باشید.

نماینده اتاق بازرگانی استان هم به عنوان نماینده بازرگانان استان وقایع راهپیمایی ۲۲ بهمن را محکوم می کرد.

در ادامه سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قم، لاریجانی با برخی مراجع عظام تقلید دیدار کرد.

آیت الله علوی گرگانی: هزینه همایش‌های غیرضروری صرف حل معضلات اقتصادی و بیکاری شود

در این دیدارها ابتدا آیت الله علوی گرگانی در دیدار با لاریجانی با بیان اینکه برپایی برخی همایش‌ها، جشن‌ها و جشنواره ها نه مناسب با نظام جمهوری اسلامی و نه مناسب با وضعیت اقتصادی کشور است، گفت بهتر است هزینه برپایی همایش‌های غیر ضروری در جهت حل مسائل اقتصادی و بیکاری صرف شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه وقتی تفاهم بین دولت و مجلس برقرار باشد باعث رشد کشور، می شود افزود: انتظار ما از شما و دولت این است که با کمال تفاهم و دوستی بتوانید کشور را پیش ببرید؛ به ویژه در شرایط کنونی که توطئه دشمنان و محاصره اقتصادی و اجتماعی را در کشور شاهد هستیم.

آیت الله علوی گرگانی افزود: حفظ کردن این ملت و نگهداری مردم در صحنه بسیار سخت است ولی باز خدا را شاکریم با وجود همه مشکلات نجابت و کمال ملت ایران را در روز ۲۲ بهمن مشاهده کردیم و اینکه چقدر مطیع فرمان رهبری هستند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: مردم با همه سختی ها باز هم مطیع فرمان رهبری، مجلس و دولت هستند.

وی با اشاره به اینکه باید از دو منظر در جهت حل مسائل کشور حرکت کنیم افزود: موضوع اول بهبود وضعیت اقتصادی کشور است که با تلاش های مجلس و دولت در حال انجام است اما بخش دیگر مواظبت از ریزش های اقتصادی در کشور است که متأسفانه این بخش در کشور رعایت نمی شود.

علوی گرگانی ادامه داد: برپایی برخی همایش ها، جشن ها و جشنواره ها نه مناسب با نظام جمهوری اسلامی و نه مناسب با وضعیت اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم مشکل اقتصادی و بیکاری دارند تصریح کرد: بهتر است هزینه برپایی برخی همایش ها که ضرورتی ندارد در جهت حل مسائل اقتصادی و بیکاری صرف شود که این سرمایه گذاری همانند سرمایه گذاری در تولید برگشت پذیر است اما هزینه در همایش ها و سمینارها مصرفی است و دیگر برگشتی ندارد.

آیت الله علوی گرگانی با تأکید بر اینکه جشن هایی که برای بزرگداشت افراد گرفته می شود باید با مطالعه بیشتری صورت گیرد، گفت: زمانی کشور در شرایط مناسب به سر می برد که برپایی اینگونه مراسم برای کشور افتخار باشذ اما در زمانی که شرایط کشور مناسب نیست بر پایی این مراسمات به نظر بنده باید با مطالعه بیشتری صورت گیرد و باید مطالعاتی روی آن انجام گیرد.

دکتر لاریجانی نیز در پایان سخنان آیت الله علوی گرگانی ضمن تشکر از وی ادامه داد: تذکرات شما درست است و مسائلی را که تذکر داده اید در بودجه بررسی می شود و موارد لازم نیز اصلاح خواهد شد.

آیت الله جوادی آملی: مسئولان به وظایف‌شان عمل کنند

در ادامه دیدارهای رئیس مجلس شورای اسلامی با مرجع عظام تقلید وی با آیت‌الله جوادی آملی دیدار و گزارشی درباره عملکرد مجلس به وی ارائه کرد. در این دیدار استاد برجسته حوزه علمیه با تاکید بر اینکه گرفتاری‌های کشور به برکت خون شهدا رفع خواهد شد، گفت: البته مسئولان هم باید به وظایف خودشان به طور صحیح عمل کنند.

در ادامه این دیدار آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه خداوند به خون‌های پاک شهدا توجه بسیاری دارد، گفت: به طور حتم این خون‌های پاک نمی‌گذارد که مشکلات کشور این گونه بماند.

تاکید آیت الله صافی بر حل مشکلات اقتصادی مردم

علی لاریجانی همچنین صبح امروز جمعه با آیت‌الله صافی گلپایگانی از مراجع عالیقدر شیعه دیدار کرد.

حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی در جواب قدردانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد حمایت ایشان پس از حادثه قم گفت: اخلاص ما به شما موضوع جدیدی نیست بلکه از قدیم‌الایام بوده است

آیت‌الله صافی گلپایگانی ادامه داد: به طور حتم روابط با کشورها امر بسیار مهمی است و ما باید در جهت افزایش دوستی‌ها میان کشورها تلاش کنیم. البته هم اکنون دشمنانی داریم ولی باید با اکثر کشورها روابط خوب و حسنه‌ای داشته باشیم.

این مرجع تقلید با تاکید بر لزوم بهبود اوضاع اقتصادی مردم گفت: مردم متدین ایران پای حفظ کشور می‌ایستند اما نباید در کشور کاری از نظر فرهنگی صورت گیرد که مردم را ناراحت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار گزارشی را از سفر خود به کشور هند و پاکستان به آیت الله صافی گلپایگانی ارائه کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: اختلاف به کشور آسیب می زند، پس متحد باشید

آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به تشکر رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد حمایت ایشان پس از حادثه قم اظهار کرد: حفظ شما برای لازم است چون شما از ذخایر کشور هستید.

علی لاریجانی صبح امروزجمعه آیت‌الله مکارم شیرازی دیدار و گزارشی را از وضع بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه کردند.

در این دیدارآیت‌الله مکارم شیرازی اظهار امیدواری کرد تا با مدیریت صحیح نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم از جنبه‌های اقتصادی و سایر امور برطرف شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: اکنون شاهدیم که میان بخشی از دوستان انقلاب و نظام اختلاف است و هر کسی کار خودش را انجام می دهد که به طور حتم این موضوع به مصلحت نیست از این رو همه نیروهای وفادار باید متحد باشند چون اختلافات به نظام آسیب می‌رساند.

عضو جامعه مدرسین: برخورد با عوامل هتک حرمت حرم حضرت معصومه(س) ضروری است

همچنین عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ناگوار توصیف کردن هتک حرمت حرم مطهر حضرت معصومه (س)و اخلال در سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد با عوامل این حادثه شد.

آیت الله سید محمد غروی با اشاره به مشابه بودن این حادثه با حادثه حرم مطهر حضرت امام(ره) گفت: شناسایی این افراد برای مسئولان کار دشواری نیست.

آیت الله غروی افراطی گری این عده را برای حوزه علمیه و فضای سیاسی جامعه خطرناک عنوان کرد و گفت: این افراد تا کنون هزینه های زیادی را به نظام و انقلاب تحمیل کرده اند.

وی با تمجید سخنان دکتر لاریجانی در جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: مواضع شما در این جلسه در دفاع از نظام، انقلاب و ولایت فقیه متین و محکم بود و باعث خشنودی مردم است.

آیت الله فاضل لنکرانی مطرح کرد: خطر جریانات افراطی برای نظام

آیت الله حاج شیخ جواد فاضل لنکرانی در دیدار با دکتر لاریجانی جریانات افراطی در کشور را برای نظام خطرناک و بر جلوگیری از فعالیت آنها تأکید کرد.

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افراطی گری را معضل اصلی جامعه، عنوان کرد و گفت: مرحوم ابوی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی بارها تأکید کردند که این جریانات افراطی با حضرت امام(ره) مشکل داشتند و تا همه دستاوردهای امام(ره)، نظام و مردم را از بین نبرند آرام نخواهند نشست.

وی با تأکید بر اینکه این جریانات افراطی امروز شناخته شده هستند، گفت: حادثه تلخ ۲۲ بهمن قم که مراجع، علما و مردم قم را آزرده خاطر کرد سازماندهی شده بود.

لازم به ذکر است حضرات آیات محمد علی فیض گیلانی و نظری شاهرودی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طور جداگانه در بیت آیت الله آملی لاریجانی حضور یافته و با دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.

همچنین آیت الله مسعودی خمینی در دیدار با دکتر لاریجانی با اشاره به هتک حرمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: این حادثه قلب همه مردم ایران را جریحه دار کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار امروز خود با دکتر لاریجانی با اشاره به هتک حرمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ماجرای روز ۲۲ بهمن، گفت: این حادثه قلب همه مردم ایران را جریحه دار کردو باید با سرمنشأ این جریانات افراطی برخورد شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه: حادثه قم حرکتی زشت و حرام بود

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وقایع ۲۲ بهمن که هنگام سخنرانی لاریجانی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) رخ داد، گفت: حرکتی که در ۲۲ بهمن به وقوع پیوست زشت، قبیح و حرام بود.

آیت‌الله مرتضی مقتدایی در حاشیه استقبال مردم از علی لاریجانی که در بیت پدری وی برگزار شد در سخنانی با تقدیر از تلاش‌ها و زحمات لاریجانی در زمینه خدمت به قم بیان کرد: آقای لاریجانی به حوزه علمیه و قم علاقمند هستند و اینکه قبول کردند نمایندگی قم را بپذیرند مایه افتخار است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وقایع ۲۲ بهمن که هنگام سخنرانی لاریجانی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) رخ داد، گفت: حرکتی که در ۲۲ بهمن به وقوع پیوست زشت، قبیح و حرام بود.

وی با اشاره به حرکت گسترده مردم قم در روز ۲۲ بهمن بیان کرد: متاسفانه این حرکت از سوی افرادی بی‌تقوا و دست نشانده رقم خورد و به هیچ وجه یک حرکت مردمی نبود.