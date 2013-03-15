رهبری در ایران پوپا و غیر قابل رکود است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد که در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) برگزار شد اظهار کرد: در دنیا می‌گویند رهبری یک فرد برای مدت طولانی موجب رکود در جامعه می‌شود اما آنچه خبرگان رهبری برآن نظارت دارند این است که بعد از 23 سال از رحلت امام خمینی(ره)، رهبری با همه جوانبش در یک شخص شخیصی مانند حضرت آیت الله خامنه‌ای دچار غیر قابل رکود است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به برگزاری اجلاس خبرگان رهبری در هفته گذشته گفت: این اجلاس سالی دو بار و به عنوان مانوری در عرصه حمایت از ولایت فقیه برابر چشم جهانیان برگزار می‌شود.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه این اجلاس مانور ایستادن مردم پای ستون نظام و حمایت از ولایت فقیه است تاکید کرد: نمایندگان فقیه و عادل شما مردم دقیقا نمادها و ملاک های رهبری و ولایت فقیه را صیانت می‌کنند و خوشبختانه برای ما این نکته به عنوان دکترین ولایت فقیه در برابر چشم دنیا قابل تامل است این نکته یک حرف شعاری نیست و باید روی آن تامل کرد.

وی افزود: نمایندگان خبرگان رهبری با همه نظارت دقیقی که بر شرایط رهبر دارند در همه اجلاس‌هایی که برگزار می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که در هر اجلاس با ابتکارات جدیدتری از رهبری نظام مواجه شده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این اینکه دنیا در روی زمین چنین رهبری ندارد خاطرنشان کرد: در اجلاس هفته گذشته از مدیریت رسانه ملی دعوت به عمل آمد و در یک تبادل فکری بین جریان رسانه ملی و بین خبرگان نتایج مهم و بسیار باارزشی به دست آمد و از طرفی دیگر نیز در این جلسه نظرات و نقدهای امت حزب الله در صداوسیما به رئیس رسانه ملی انتقال داده شد.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: مقام معظم رهبری در جمع خبرگان حساس‌ترین مسائل نظام را مطرح می‌کنند برای همین این دیدار یک محفل بسیار حساس و پربرکتی است.

امام جمعه مشهد ضمن اشاره به این نکته که در این اجلاس دو راهبرد مهم وجود داشت افزود: رهبر معظم انقلاب مسائل بسیار مهمی درباره انتخابات و مسائل بین المللی و دیگر مسائل اجتماعی کشور ایشان را بیان کردند و فرمودند:«نگاه اول باید نگاه بلند مدت به مسائل نظام باشد چرا که ما در این نظام با یکسری مشکلات و موانع سیاسی، اقتصای، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم».

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه آن چیزی که در این برنامه‌ها مهم است یک نگاه کلی به نظام است، نظام جمهوری اسلامی را یک نظام رو به پیشرفت دانست و تاکید کرد: تا امروز هیچ نظامی به اندازه نظام ما تعالی و پیشرفت نداشته است.

هنگام نماز جمعه مغازه های اطراف حرم تعطیل کنند

عضو خبرگان رهبری در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی با اشاره به تلاش‌هایی که در دیدار با مسئولان اتحادیه ها و اصناف مشهد داشته است، ضمن گلایه از تعطیل نشدن مغازه‌های مشهد در هنگام نماز جمعه گفت: علی رغم اینکه بنده در این 8 سال که امام جمعه مشهد هستم نتوانستم کاری بکنم که حداقل مغازه‌های حرم که صدای خطبه نماز جمعه را می‌شنوند تعطیل شوند.

امام جمعه مشهد بیان کرد: متاسفانه برخی از نمایشگاه‌های ما که به برخی از سازمان‌ها وابسته هستند نیز در ساعت نماز جمعه حاضر نیستند تعطیل کنند و این امر باعث کفران نعمتی خواهد شد که به برکت این نظام برپا شده است.