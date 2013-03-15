اعطای نشان دکتر رهنمون به خانواده شهدای پزشک/کوتاهی دولت در اجرای مصوبات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری پیش ازظهر جمعه در دومین یادواره شهدای بسیج جامعه پزشکی هرمزگان با بیان اینکه حضور گسترده و پرشور ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن ماه در چرخش مذاکرات گروه 5+1 تاثیرگذار بوده است،بیان داشت: انقلاب اسلامی الگوی بیداری اسلامی و انقلاب های منطقه است.

وی با بیان اینکه از این پس هر ساله به خانواده های شهدای پزشک نشان دکتر رهنمون اعطا خواهد شد، عنوان کرد: با تاکید مقام معظم رهبری و تصویب این نشان از این پس هر ساله جهت تقدیر از مقام شامخ شهدا نشان "دکتر رهنمون" به خانواده شهدای پزشک اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه با گذشت بیش از 22 سال از فرمایشات رهبر انقلاب در مورد اینکه هیچ خانواده ای نباید جزء بیماری درد دیگری داشته باشد، اظهارداشت: کوتاهی مسئولان در اجرای طرح های بهداشتی و درمانی و تحقق فرموده امام راحل موجب شده است تا درد مردم نه تنها کم نشود بیشتر هم شود. جامعه بسیاری نگران است که اگر بیمار شود با این اوضاع و مشکلات تامین دارو و هزینه های بالای درمان چا اتفاقی خواهد افتاد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: کمبود شدید و هزینه های هنگفت تهیه دارو، تجهیزات پزشکی و درمانی و داروهای سرطانی نگرانی ها را دو چندان کرده بود حتی در مقطعی از زمان مشکل تامین واکسن کودکان را هم داشتیم. اما در این مقطع زمانی این مشکلات تا حدودی مرتفع شده است.

شهریاری با بیان اینکه دولت احمدی نژاد در اجرای مصوبات مجلس کوتاهی کرد و درصد تخصیص اعتبارات به حوزه درمان راضی کننده نیست. افزود: دولت قرار شد تا سه هزار و 150 میلیارد تومان از مازاد درآمد به حوزه بهداشت و درمان در ابتدای سال 91 تخصیص دهد اما در مقابل قانون مجلس مقاومت کرد. اما این لایحه پس از چند بار تصویب در مجلس دولت را مکلف به پرداخت کرد که احمدی نژاد تنها دو هزار میلیارد تومان را به بیمارستانها و حوزه بهداشت پرداخت کرد.

این نماینده مجلس با اظهار اینکه قوانین در دولت های نهم و دهم به خوبی اجرا نمی شود، گفت: یکی از دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان مجلس منابع مالی و بودجه سال 92 و اجرای آن توسط دولت است.

وی با بیان اینکه برای آنکه جامعه سالم داشته باشیم باید خرج کنیم اظهارداشت: امسال حتی برای تهیه واکسن هپاتیت و سالس مشکل داشتیم اما به حول و قوه الهی این مشکل با تدابیر اندیشیده شده مرتفع شد.

شهریاری اضافه کرد: متاسفانه یکی دیگر از مشکلات پیش رو توزیع ناعادلانه منابع مالی میان استانها است، وضعیت بهداشتی و پروژه های عمرانی از جمله بیمارستانها در بسیاری از استانهای جنوبی مناسب نیست و شاهد تعطیلی برخی از این پروژه ها هستیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه دولت در توزیع منابع نگاه به افرادی که در استانها منتصب شده اند می اندازند و پیگیری های یک مدیر در جذب منابع هم تاثیرگذار است در حالی که باید سیستمی طراحی شود تا فارغ از انتصابها و تلاش یک مدیر برای جذب منابع بودجه به صورت عادلانه به پروژه ها تخصیص یابد.

وی در ادامه مراسم یادواره شهدای پزشک در استان هرمزگان افزود: خوشبختانه سیستم های پیشگیرانه نظام جمهوری اسلامی پیشرفت های خوبی داشته است به گونه ای که دشمنان جرات حمله و دست درازی به خاک میهنمان را ندارند.