تاکید خطیبان جمعه بر لزوم حفظ ائتلاف شیعیان و کردها/ تجمعات اعتراض آمیز در برخی استانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، سید صدرالدین قپانچی خطیب جمعه نجف در خطبه های امروز نماز جمعه اظهار داشت: ائتلاف کردها و شیعه استراتژیک است و محافظت نکردن از آن، کشتار مجدد شیعیان و کردها را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین مشارکت گسترده شهروندان عراقی در انتخابات شوراهای استان را خواستار شد. سید صدرالدین قپانچی در بخش دیگر سخنان خود، حل و فصل منطقی مشکلات موجود میان عراق و کویت را خواستار شد.

در همین راستا "سید احمد الصافی" خطیب جمعه کربلا در خطبه های امروز نماز جمعه از عملکرد دستگاه های امنیتی در برقراری امنیت در عراق انتقاد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ادامه انفجارها و ناامنی در عراق بیانگر این است که چالش های جدی و واقعی در کشور وجود دارد. احمد الصافی تصریح کرد: با گذشت 10 سال از سقوط رژیم صدام هنوز پرونده هایی وجود دارند که حل و فصل نشده است و موضوع امنیتی یکی از این پرونده ها محسوب می شود.

خاطرنشان می شود وزارت دادگستری عراق و چند وزارتخانه دیگر روز گذشته هدف چند انفجار انتحاری قرار گرفت که بر اثر آن 25 عراقی کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر النشره گزارش داد که شماری از شهروندان عراقی در برخی استان های سنی نشین همچون نینوا، الانبار، دیاله، صلاح الدین، کرکوک و بخش هایی از مناطق بغداد تظاهرات ضد دولتی برپا کردند.

در این تظاهرات بر ضرورت تسریع در اجرای خواسته های معترضان و اصلاحات در عراق تاکید شد. اعتراضات در برخی شهرهای سنی نشین عراق با حمایت برخی کشورهای عربی و اسلامی منطقه صورت می گیرد که این کشورها تلاش می کنند عراق را درگیر جنگ طائفه ای کنند.

این اعتراضات در حالی ادامه دارد که دولت عراق کمیته ای را برای بررسی خواسته های معترضان تشکیل داده است. آزادی زندانیان و لغو ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم و بعثی زدایی از جمله این خواسته ها به شمار می روند.