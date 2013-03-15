پنجمین پرچم بلند منطقه 20 تهران در بزرگراه امام علی(ع) اهتزاز می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی با اشاره به این خبر گفت: سه پرچم جمهوری اسلامی ایران در ارتفاع 60 متری موقعیت هایی همچون میدان نماز، خیابان فدائیان اسلام و ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نصب شده که در راستای اجرای طرح استقبال از نوروز 92 دو پرچم دیگر نیز در پل عبدالرحمان صوفی و قطعه نهایی پروژه بزرگراه امام علی(ع) نصب می شود.

وی به احداث قطعه پنجم و ششم امتداد بزرگراه امام علی(ع) در منطقه 20 جنوبی ترین منطقه شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت: مسیر 6 کیلومتری این بزرگراه آسفالت شده و مراحل نصب پل های غیرهمسطح آن نیز با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است و به زودی به مرحله بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه 20 تهران با اشاره به اینکه احداث قطعه ششم (نهایی) پروژه امتداد بزرگراه امام علی(ع) توسط شهرداری منطقه 20 انجام شده است، یادآور شد: این پروژه از مناطقی همچون 15،14،13،7 و20 می گذرد و این درحالی است که بیشترین مسیر احداث این بزرگراه مهم در منطقه 20، جنوبی ترین منطقه شهر تهران انجام شده و تسهیل دسترسی گردشگران و مسافران به شهرری، افزایش جذب گردشگر و توریست، افزایش اشتغال، کاهش بارترافیکی خیابان های فدائیان اسلام،‌ شهید رجایی و بزرگراه شهید کریمی و خارج شدن شرق منطقه از بن بست، مهمترین اهداف این پروژه در این منطقه به شمار می آید.