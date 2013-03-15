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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

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حضور 750 نفر در آزمون استخدامی کتابخانه های اردبیل/ اعلام نتایج اردیبهشت ماه 92

حضور 750 نفر در آزمون استخدامی کتابخانه های اردبیل/ اعلام نتایج اردیبهشت ماه 92

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل از برگزاری آزمون استخدامی این نهاد با حضور 750 داوطلب در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در استان اردبیل ظهر جمعه 25 اسفندماه در ساختمان کتابخانه مرکزی اردبیل واقع در ورودی مجتمع تفریحی شورابیل برگزار شد.

صادق فرهمند امین در حاشیه برگزاری ازمون استخدامی کتابخانه های عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد داوطلب برای تصدی رسته های شغلی کتابدار، کارشناس امور اداری، فن آوری، مشارکتها و آمار و ربرنامه ریزی به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه سهمیه استان در این دوره از استخدام نهاد کتابخانه ها 30  نفر است، متذکر شد:  پس از آزمون کتبی که در دو بخش عمومی و روانشناختی برگزار شد، سه برابر ظرفیت استخدامی جهت مصاحبه های تخصصی و طی مراحل گزینش به نهاد دعوت و در نهایت 30  نفر برای اشتغال در اداره کل کتابخانه های عمومی استان انتخاب خواهند شد.

وی با بیان اینکه این آزمون با حضور و نظارت مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کارشناس نهاد و نماینده استانداری اردبیل برگزار شد، اعلام نتایج مرحله کتبی آزمون در اردیبهشت سال آینده خبر داد.

کد مطلب 2019227

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