به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات اسکواش جام نوروز در باشگاه انقلاب تهران با 2 بازی برگزار شد و فینالیست های این دوره از مسابقات مشخص شدند. محمدرضا ضیا کاشانی دردیداری حساس به مصاف سید علیرضا سنایی رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر 2 از سد سنایی بگذرد و در بازی دیگر این مرحله نوید ملک ثابت و محمد حسین جعفری هر دو از یزد به مصاف هم رفتند که در نهایت ملک ثابت موفق شد این بازی را با نتیجه 3 بر 2 به سود خود به پایان برساند.

فینال این دوره از مسابقات جام نوروز روز شنبه ساعت 10 صبح در باشگاه انقلاب تهران میان ضیا کاشانی و ملک ثابت دو بازیکن یزدی برگزار خواهد شد.