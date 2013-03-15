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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

با درخشش بازیکنان یزدی؛

فینالیست‌های جام نوروز اسکواش مشخص شدند

فینالیست‌های جام نوروز اسکواش مشخص شدند

اسکواش بازان یزدی در رقابت های نیمه نهایی جام نوروز خوش درخشیدند تا به فینال این دوره از رقابت ها برسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات اسکواش جام نوروز در باشگاه انقلاب تهران با 2 بازی برگزار شد و فینالیست های این دوره از مسابقات مشخص شدند. محمدرضا ضیا کاشانی دردیداری حساس به مصاف سید علیرضا سنایی رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر 2 از سد سنایی بگذرد و در بازی دیگر این مرحله نوید ملک ثابت و محمد حسین جعفری هر دو از یزد به مصاف هم رفتند که در نهایت ملک ثابت موفق شد این بازی را با نتیجه 3 بر 2 به سود خود به پایان برساند.

فینال این دوره از مسابقات جام نوروز روز شنبه ساعت 10 صبح در باشگاه انقلاب تهران میان ضیا کاشانی و ملک ثابت دو بازیکن یزدی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2019230

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