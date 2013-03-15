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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

خوش طینت در گفتگو با مهر:

52 طرح عمرانی در حوزه دانشگاه پیام نور اردبیل اجرا می شود

52 طرح عمرانی در حوزه دانشگاه پیام نور اردبیل اجرا می شود

سرعین – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل از اجرای 52 طرح عمرانی مرتبط با دانشگاه پیام در سطح این استان خبر داد.

ولی الله خوش طینت بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از روند اجرایی دانشگاه پیام نور سرعین در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تاکنون برای اجرای این تعداد طرح آموزشی بالغ بر 60 میلیارد ریال هزینه شده است .

وی با اشاره به روند اجرایی مطلوب این طرح ها تصریح کرد: با تامین اعتبارات لازم در سال آینده و از محل اعتبارات دانشگاه پیام نور و اعتبارات استانی اکثر این طرح ها تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

خوش طینت با اشاره به احداث ساختمان دانشگاه پیام نور واحد سرعین یادآور شد: این مرکز دانشگاهی در زمین اهدایی و دو هزار و 350 مترمربع احداث می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک سوم دانشجویان این استان در مراکز پیام نور تحصیل می کنند، بیان داشت: هم اکنون 72 هزار و 500 دانشجو در سطح استان مشغول تحصیل هستند  که بیش از 26 هزار نفر آن دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان با مقایسه وضعیت علمی و دانشگاهی استان در 34سال گذشته ادامه داد: وضعیت موجود با 30 سال گذشته قابل نیست چرا که کشور و این استان در زمینه علمی و تحصیلی، تعداد مراکز آموزشی و دانشگاهی و... از رشد چشمگیری برخوردار شده است.

کد مطلب 2019236

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