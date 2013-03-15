تخصیص پنج میلیارد ریال به هیئت های ورزشی اردبیل/ اتمام طرح های نیمه تمام در دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر جمعه در بازدید از مجموعه ورزشی علی دایی اردبیل اضافه کرد: شرکت آب منطقه‌ای اردبیل نیز از محل در‌آمد آبهای گرم و شرکت کشت و صنعت مغان نیز قرار است اعتباری برای کمک به این هیئت ها اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه امسال به دلیل کمبود منابع اعتبار هیئت‌های ورزشی با مشکلات مالی زیادی مواجه بودند، متذکر شد: بخش عمده ای از کمک شهرداریهای استان از طریق شهرداری اردبیل صورت می گیرد.

استاندار اردبیل با اشاره به تخصیص دو میلیارد ریالی برای هیئت های .رزشی از سوی شهرداری اردبیل یادآور شد: باید سایر نهادهای خصوصی بویژه کارخانه ها و صاحبان صنایع را برای حمایت از ورزش استان ترغیب کنیم.

وی ورزش را از اولویت‌های مهم توسعه استان برشمرد و ادامه داد: اعتقاد داریم ایجاد شور و نشاط اجتماعی ارزش بیشتری از کار عمرانی و اجرایی دارد، چراکه تاخیر در اجرای یک پروژه آسیبی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی وارد نمی کند، اما عدم وجود نشاط اجتماعی و بی‌توجهی به ورزش زمینه آسیب‌های متعددی را فراهم می‌آورد.

نیکزاد همچنین با اشاره به عملکرد تیم فوتبال شهرداری اردبیل عنوان کرد: این تیم سالها است که تلاش می‌کند به دسته یک صعود کند اما به دلیل نبود اسپانسر خوب و نبود سرمایه گذاری لازم در این مسیر موفق نبوده و نیازمند حمایت است.

وی با تاکید بر ورود بنگاه های اقتصادی استان نظیر شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس در ورزش و حمایت از تیم های ورزشی افزود: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از تیم‌های ورزشی حمایت کنند تا این تیم‌ها برای استان افتخار‌آفرینی کنند.

استاندار اردبیل همچنین از اتمام پروژه های ورزشی نیمه تمام استان تا پایان دولت دهم خبر داد.