به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس کرمان در هفته سی ام رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 17:35 روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که حواشی این دیدار را در زیر می خوانید:

* کمتر از 15 هزار تماشاگر برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمدند و آنها در شعارهای متعدد خواستار پیروزی پرسپولیس و گرفتن عیدی از آنها بودند.

* کارلوس کی روش به همراه گاسپار و مارکار آقاجانیان در ورزشگاه آزادی حضور دارند و از جایگاه ویژه این بازی را تماشا کردند.

* مهدی مهدوی کیا به همراه کریم باقری و ادموند بزیک پیش از آغاز بازی به رختکن تیم رفتند و لحظاتی پیش از آغاز بازی به جایگاه ویژه آمدند.

* با ورود مهدوی کیا به ورزشگاه تماشاگران به شدت این بازیکن را تشویق کردند.

*مس کرمان در حالی در این بازی به میدان آمده است که هیچ هواداری در ورزشگاه ندارد.

* تماشاگران پرسپولیس در جریان این بازی یحیی گل‌محمدی سرمربی و همچنین محمد رویانیان مدیر این تیم را تشویق کردند.

* البته بنری هم توسط تماشاگران روبروی جایگاه روی سکوها نصب شده بود که روی آن جمله" پرسپولیس اول بشی آخر بشی دوستت داریم" نقش بسته بود.

* زلاتکو دانوفسکی و مارکو پروویچ بازیکنان خارجی پرسپولیس پیش از آغاز بازی به سمت لوکا بوناچیچ رفته و دقایقی با این مربی صحبت کردند. این دو در دیدار برابر راه آهن که منجر به شکست سرخپوشان شد غایب بودند.

* لوکابوناچیچ سرمربی مس کرمان در طول نیمه نخست روی نیمکت نشسته و مهدی محمدی از کنار خط طولی زمین تیم مس را هدایت می کرد. در نقطه مقابل یحیی گل محمدی کل نیمه نخست در کنار زمین حضور داشت.

* عملکرد یدالله جهانبازی داور این مسابقه باعث شد در چند صحنه هواداران پرسپولیس علیه او شعار دهند. همچنین هواداران پرسپولیس پیش از آغاز بازی علیه عنایتی مهاجم پیشین استقلال هم شعارهایی را سر دادند.