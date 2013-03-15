افزایش چشمگیر آمار سرقت از منازل در شهرهای بزرگ آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آمار سرقت در شهرهای بزرگ آلمان به شدت افزایش پیدا کرده است. سرقت از آپارتمانها به خصوص در شهرهای بزرگ این کشور سبب عذاب و آزار ساکنان این شهرها شده است.



بر اساس بررسی سایت مقایسه مالی- بیمه ای"geld.de." که این تحقیق بر اساس اطلاعات اداره آمار دولت آلمان منتشر شده است، در شهرهای بزرگ آلمان که بیش از 100 هزار نفر جمعیت دارند، سالانه 175 مورد سرقت از منازل وجود دارد. این آمار مربوط به سال 2011 می شود. در این دوازده ماه در آلمان در کل حدود صد و سی و دو هزار و پانصد و نود و پنج آپارتمان و منزل مورد سرقت قرار گرفته است. این میزان سرقت نسبت به سال قبل آن حدود ده درصد افزایش داشته است.



بر اساس این بررسی، این گونه سرقتها نه تنها آسیب های مالی برای ساکنان آنها به بار می آورد، بلکه تا مدتها فرد مورد سرقت قرار گرفته از آسیب های جسمی که سارقان به وی وارد کرده اند رنج می برد.



بر اساس گزارش سایت "geld.de." حدود یک چهارم این سرقتها توسط افراد غیر آلمانی صورت می گیرد که نتیجه گسترش اتحادیه اروپا و ورود مهاجران بلغاری،لهستانی و رومانیایی به آلمان است. حدود 53 درصد سرقتهای انجام شده در 122 تا از بزرگترین شهرهای آلمان صورت گرفته است.

