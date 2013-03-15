بازی در زمین چمن شیراز مثل نبرد گلادیاتورهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر جمعه در نشست خبری بعد از بازی فولاد خوزستان و فجر شهید سپاسی شیراز با انتقاد از وضعیت چمن و رختکن ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز افزود: بازی در این زمین هیچ گونه بار فنی نداشت زیرا در این چمن هر کاری به غیر از فوتبال می شد انجام داد.

وی ادامه داد: در این بازی باید تنها مراقب سلامت و زنده ماندن بازیکنان خود باشیم چرا که آسفالت کنار این زمین چمن ممکن است حادثه ای ناخوشایند را برای بازیکنان رقم بزند.

سرمربی تیم فوتبال خوزستان با اشاره به اینکه محمود یاوری به دنبال ارائه بازی زیبا و دلچسب است، افزود: به طور حتم سرمربی تیم فجر که از اساتید و پیشکسوتان فوتبال است راضی به ارائه چنین بازی ناخوشایندی نیست اما وضعیت زمین چمن اجازه نمایش فوتبال جذاب را نمی دهد و از طرفی وضعیت رختکن ورزشگاه حافظیه نیز جای تاسفی را برای ما باقی گذاشته است.

فرکی با اشاره به اینکه 38 سال پیش در شیراز فوتبال بازی کرده ام یادآور شد: انتقاد من از مسئولین استان فارس است چرا که 38 سال پیش در ورزشگاه حافظیه بازی می کردم و امروز نیز تیم های شیرازی حتی ورزشگاه حافظیه را نیز در اختیار ندارند.

وی ادامه داد: مسئولین استان باید پاسخگوی هر گونه اتفاقی برای بازیکنان حاضر در زمین چمن دستغیب باشند زیرا هر لحظه امکان بروز یک اتفاق ناخوشایند ممکن است.

فرکی با بیان اینکه در این بازی ما دو دفعه برنده شدیم، افزود: قبل از اخراج بازیکن ما و زمانی که 10 نفره شدیم برنده این بازی بودیم زیرا هر گونه نتیجه در این زمین برای تیم مقابل فجر شهید سپاسی حکم پیروزی دارد.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در خصوص اخراج بازیکن خود نیز تصریح کرد: داور به درستی بازیکن ما را اخراج کرد و من نیز از داور تشکر کردم.