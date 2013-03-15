تحول در جاده های استان کرمان/ بزرگراه های کرمان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر جمعه در مراسم افتتاح بخشی از راه شهربابک - سرچشمه اظهارداشت: استان کرمان در بخش راهها طی سالهای اخیر با تحولی چشمگیر مواجه شده است و با اختصاص اعتبار مورد نیاز شاهد تحولی چشمگیر در این بخش هستیم.

وی تصریح کرد: راه یکی از زیرساختهای اصلی توسعه در کشور محسوب می شود و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان کرمان و نقش Hن در جابجایی کالا و مسافر طرحهای مختلفی در این عرصه در استان کرمان اجرا شده است.

وی با اشاره به دو بانده شدن محور شهربابک به سرچشمه گفت: این امر یکی از ضروریات شهرستان شهربابک است و به خوبی در حال انجام می باشد.

استاندار کرمان گفت: هم اکنون در استان کرمان هزار و 200 کیلومتر بزرگراه وجود دارد و با اجرای کامل طرحهای در دست اجرا تا پایان دولت این میزان به هزار و 500 کیلومتر خواهد رسید.

نجار افزود: با بررسی زیر ساختهای استان کرمان می توان به تلاش و کوششی که در راه توسعه زیرساختها صورت گرفته است پی برد و این نشان از اقتدار نظام و انقلاب اسلامی دارد.

وی با اشاره به افزایش قیمتها گفت: این مسائل را نباید به حساب نظام گذاشت بلکه مسئله ای است که به دلیل تحریمها و برخی مسائل دیگر روی داده است و با تدبیر قابل رفع شدن است.

وی گفت: مردم باید به شکرانه خدمات رسانیهای انجام شده توسط نظام در انتخابhت پیش روی حضوری گسترده داشته باشد و از نظام و انقلاب خود حمایت کنند زیرا امام راحل نیز فرمودند حفاظت از نظام از واجبترین موارد است.

