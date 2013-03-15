نمايش خياباني "جاشو" و نقالي "بيژن و منيژه" در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفري عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب اظهار داشت: دو نمايش خياباني جاشو و نقالي بيژن و منيژه كاري از گروه هنري تئاتر ايليا همزمان با جشن فرهنگ گناوه در بوستان هنرمندان با استقبال بي نظير شهروندان گناوه‌اي مواجه شد.

رئيس انجمن هنرهاي نمايشي استان بوشهر گفت: يكي نمايش ميداني آئيني به نام جاشو به نويسندگي و كارگرداني محمد مظفري و بازيگري صادق نيكپرست، رضا رحماني، اكبر بني تميمي، نعمت الله مقدس زاده، علي معرف، علي سيفي، احسان واعظ و محمد سراجي بود كه موسيقي اين اثر نمايشي هم توسط حسين رئيسي و ايمان كشت ورز تنظيم و اجرا شد.

وي با معرفي ديگر نمايش خياباني اجرا شده در اين روز در گناوه ادامه داد: ديگر نمايش اجرا شده امروز، نمايش خياباني نقالي بيژن و منيژه با بازيگري اسماعيل احمدي و فرانك بلور زاده و نويسندگي و كارگرداني محمد مظفري بود كه مورد توجه بسيار علاقمندان به اين گونه نمايشي در بندر گناوه واقع شد.

مظفري با اشاره به ماهيت اين نمايش بيان داشت: دراین نمایش یکی از داستان های شاهنامه را موازی با داستان زندگی مردمان امروزی روایت کرده ایم.

وي خاطر نشان ساخت: در حالی که ما در قالب اجرای نمایش هم می توانیم بسیاری از آثار ماندگار ملی و شاهکارهای ادبی کشور را به نسل جوان منتقل کنیم.

رئيس انجمن نمايشي استان بوشهر در پايان گفت: نمايش نقالي بيژن و منيژه قبل از اين در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر اجرا شده بود و دوست دارم كه اين كار خياباني در تمام نقاط استان به اجرا درآيد.