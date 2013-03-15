داور مانع پیروزی تیم فجر شهید سپاسی شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر جمعه در نشستی خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد خوزستان با انتقاد از نحوه داوری این بازی تاکید کرد: مسئولین فدراسیون باید برای این گونه مسابقات داوری قوی و مقتدر را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اگر اعتراض کنیم تهدیدمان می کنند اما هیچ کدام از بزرگان به فکر وضعیت تیم هایی مثل ما نیستند.

سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: داور این بازی با نوع قضاوت خود بازیکنان ما را عصبانی کرد و این اتفاقات باعث شد که ما نتوانیم از فرصت ها را بهترین استفاده را کنیم.

یاوری با اشاره به اینکه این گونه داوری ها به ضرور فوتبال کشور است تصریح کرد: مسئولین باید در انتخاب داور برای مسابقات تیم های صدر جدول و میانه جدول دقت بیشتری را داشته باشند زیرا هر لحظه امکان دارد سوت داور به ضرر تیم های میانه جدول زده شود.

وی با اشاره به اینکه اختلاف تیم ما با برخی دیگر تیم ها حدود 15 تا 16 میلیارد تومان است یادآور شد: وضعیت تیم فجر شهید سپاسی شیراز تنها به دلیل اتکا به جوانان است در حالیکه اگر ما نیز مثل برخی دیگر از تیم ها رقم های میلیاردی هزینه می کردیم امروز در چنین جایگاهی قرار نداشتیم که یک سوت داور باعث بروز مشکل برای ما شود.

یاوری ادامه داد: فوتبال تیم فولاد با توجه به داشتن سرمربی بادانش و اخلاقی چون حسین فرکی هیچ گاه این گونه نبوده اما اگر آنها بحث زمین چمن را مطرح کنند تنها به دنبال بهانه هستند بلکه نوع بازی جوانان تیم فجر نیز باعث شد که بازیکنان فولاد نتوانند بازی واقعی خود را نشان دهند.