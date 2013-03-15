توابع تهران قهرمان مسابقات کشتی جام شهید بابایی در قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هفتاد و سومین دوره مسابقات کشتی قهرمانی کشور در رشته آزاد رده سنی بزرگسالان جمعه شب با قهرمانی تیم توابع تهران به پایان رسید.



در این مسابقات که با حضور 266 کشتی گیر از 31 استان کشور در قالب 35 تیم به مدت دو روز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد تیم مازندران با کسب 35 امتیاز در رده دوم جای گرفت و تیم همدان با 32 امتیاز در مکان سوم ایستاد.



همچنین تیمهای تهران با 32 امتیاز، البرز با 27 امتیاز و کرمانشاه با 26 امتیاز رده های چهارم تا ششم را بدست آوردند.



در اوزان 55 تا 120 کیلوگرم این مسابقات هم نفرات برتر اول تا سوم بدین شرح انتخاب شدند.





در 55 کیلوگرم حسین رحمانی از تیم قزوین A اول شد و مدال طلا گرفت، محسن ملکی از توابع تهران صاحب نقره شد و محمد طهماسبی زاده برنز گرفت و در رده سوم جای گرفت.



در 60 کیلوگرم فرزاد جعفری از البرز صاحب طلا شد، مصطفی آقاجای از تهران دوم شد و نقره گرفت و عباس دباغی از مازندران در رده سوم جای گرفت و برنز دریافت کرد.



در 66 کیلوگرم مسعود کمروند از همدان اول شد و به طلا رسید، میثم نصیزی از اردبیل دوم شد و نقره به گردان آویخت و محمد یوسفی از مازندران با کسب مدال برنز به مکان سوم دست یافت.



در وزن 74 کیلوگرم امیر شریعتی عدل از فارس اول شد، مسعود جیدریان از کرمانشاه دوم و علیرضا قاسمی از توایع تهران سوم شد.



در 84 کیلوگرم محمد حسین محمدیان از مازندران به مقام قهرمانی رسید، میثم مصطفی جوکار از همدان و نادر حامدی پور بترتیب دوم و سوم شدند.



در 96 کیلوگرم جمال میرزایی از استان همدان در سکوی نخست ایستاد، حسن رحیمی از تهران در جایگاه دوم قرار گرفت و جعفر دلیری از کرماشناه در سکوی سوم ایستاد.



در وزن 120 کیلوگرم نیز پرویز هادی از آذربایجانشرقی در سکوی قهرمانی ایستاد، سید ساجد جلالی در مکان دوم جای گرفت و جابر صادق زاده در رده سوم قرار گرفت.



همچنین کاپ اخلاق مسابقات این دوره به تیم استان قزوین اهداء شد و امیر توکلیان از خراسان رضوی و مصطفی میرعمادیان از مازندران به عنوان مربیان نمونه. معرفی شدند.



در این مساتبقات امیر شریعتی عدل از استان فارس به عنوان فنی ترین کشتی گیر و امیذ هادی پور برزگر از قزوین به عنوان کشتی گیر نمونه انتخاب شد.



کاپ قهرمانی و مدال های نفرات و تیم های برتر توسط منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، مسعود نصرتی شهردار و کشتی گیران پیش کسوت به قهرمانان اهداء شد.





