محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: صبای قم در این دیدار حساس خانگی در حضور تماشاگران قمی چیزی برای از دست دادن ندارد و با تمام توان به مصاف آلومینیوم هرمزگان خواهیم رفت تا سه امتیاز را کسب کند.

وی با بیان اینکه تنها دو بازیکن به دلیل سه اخطاره بودن در این دیدار غایب هستند، کرد: بازیکنان ما این روزها با انجام تمرینات شاداب آماده دیدار حساس هفته سی ام مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور برابر آلومینیوم هرمزگان می‌شوند.

فکری با مهم دانستن بازی تیمش با آلومینیوم هرمزگان، تصریح کرد: در هفته‌های گذشته به خوبی مقابل حریفان خود بازی کرده‌ایم و در دیدار قبلی خارج از خانه مقابل تیم سپاهان اصفهان با بدشانسی و در غیاب سه بازیکن کلیدی تیم سه امتیاز را از دست دادیم، با این حال فکر می‌کنم الان شرایط خوبی برای دیدار با تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان داریم.

مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: در تیم ما در حال حاضر شرایط خوبی وجود دارد و اعتقاد دارم که صبای قم با ارائه بازی هماهنگ و خوب خود قطعا می‌تواند در این دیدار با وجود بازی در حضور تماشاگران قمی بهترین عملکرد را نیز به نمایش بگذارد.

وی بیان کرد: برای همین روند آماده‌سازی خود را با نظم و فشردگی بالایی دنبال می‌کنیم و اطمینان دارم با این روند حتما در هفته‌های باقی مانده از لیگ برتر این فصل، امتیازات بیشتری را تصاحب خواهیم کرد تا تیم جایگاه خود در جدول را بهتر کنیم.

فکری خاطرنشان کرد: در مورد بازی حساس روز یکشنبه آینده مقابل تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان باید بگویم که دو تیم در شرایط بسیار خاصی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و جایگاه هر کدام آنها در جدول رده‌بندی تاثیری در کیفیت بازی خواهد داشت.

وی ابراز داشت: هر تیمی که از هماهنگی بیشتری برخوردار بوده و موقعیت‌های خود را به راحتی از دست ندهد بدون شک با پیروزی میدان را ترک خواهد کرد و اعتقاد دارم که بازیکنان ما روی هماهنگی و تاکتیک‌های مورد نظر خود تمرکز کرده و به دنبال نتیجه دلخواه هستند.

مربی تیم فوتبال صبای قم اظهار کرد: بدون شک صبای قم روحیه و انگیزه زیادی دارد تا ان‌شاءالله بتواند از این دیدار داخل خانه در ورزشگاه یادگار امام قم مقابل آلومینیوم هرمزگان به سه امتیاز دست یافته و شرایط خود در جدول را بهبود ببخشد.

وی عنوان کرد: اطمینان می‌دهم که نتایج دیدارهای اخیر روی روحیه بازیکنان تاثیر منفی نخواهد گذاشت و کادر فنی نیز سعی می‌کند روحیه تیم را افزایش داده و تیم از هر نظر آماده این مسابقه حساس شود تا در این بازی پیروز شود.

فکری اظهار داشت: صبای قم با بازیکنانی که در اختیار دارد اگر دقت کرده و از فرصت‌ها خوب استفاده کند حتما هم در این دیدار پیروز می‌شود و هم در هفته‌های بعدی شاهد موفقیت تیم خواهیم بود و لیگ را با جایگاهی بسیار خوب به پایان می رسانیم.

دیدار صبای قم و آلومینیوم هرمزگان از هفته سی ام مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت 16 یکشنبه آینده در قم برگزار می‌شود.