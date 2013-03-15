تیم توابع تهران قهرمان رقابتهای کشتی آزاد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و سومین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور یادواره شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی طی روزهای 24 و 25 اسفندماه در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین برگزار شد که در پایان تیم توابع تهران به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های مازندران و همدان به ترتیب دوم و سوم شدند. اسامی نفرات و تیم‌های برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

رده بندی انفرادی:

55 کیلوگرم: 1- حسین رحمانی (قزوین الف) 2- محسن ملکی (توابع تهران) 3- محمد طهماسبی (البرز) 4- فرید دژم خوی (آذربایجان شرقی) 5- امید اسلامی (گلستان) 6- روزبه فرازمند (لرستان) 7- سجاد صالح پور (کرمان) 8- سعید صفائیان (خراسان رضوی) 9- احمدرضا حقیقت پرور (اصفهان) 10- جواد داداشی (مازندران)

60 کیلوگرم: 1- فرزاد جعفری (البرز) 2- مصطفی آقاجانی (تهران) 3- عباس دباغی (مازندران) 4- روح اله نعمتیان (قم) 5- هاشم مختاری (خراسان رضوی) 6- فرزاد کولیوند (کرمانشاه) 7- علی پیرزاده (توابع تهران) 8- تقی داداشی (هرمزگان) 9- امیر فتاح (اصفهان) 10- امیر هادی پور برزگر (قزوین ب)

66 کیلوگرم: 1- مسعود کمروند (همدان) 2- میثم نصیری (اردبیل) 3- محمد یوسفی (مازندران) 4- محسن جهانبخشیان (توابع تهران) 5- سعید صالحی (کردستان) 6- مهدی محرم‌پور (البرز) 7- علی اصغر طهماسبی (گلستان) 8- صابر بروشک (آذربایجان شرقی) 9- میلاد رضایتی (گیلان) 10- محسن آقاجانی (تهران)

74 کیلوگرم: 1- امیر شریعتی عدل (فارس) 2- مسعود حیدریان (کرمانشاه) 3- علیرضا قاسمی (توابع تهران) 4- مصطفی حسین‌خانی (تهران) 5- میثم پورعلی (اردبیل) 6- آرام رحیمی (کردستان) 7- سیاوش گودرزی (اصفهان) 8- مسعود مصطفی جوکار (همدان) 9- سجاد محمدی (قم) 10- بهنام شکوهیان (سیستان و بلوچستان)

84 کیلوگرم: 1- محمدحسین محمدیان (مازندران) 2- میثم مصطفی جوکار (همدان) 3- نادر حامدی پور (فارس) 4- رضا بیات (خراسان رضوی) 5- فواد طاهرنژادیان (کردستان) 6- حسام مقدم (توابع تهران) 7- مسعود مددی (البرز) 8 – مهدی منصوری (کیش) 9- محمدجواد ابراهیمی (آزاد) 10 – رامین خیراله زاده (کهکیلویه و بویراحمد)

96 کیلوگرم: 1- جمال میرزایی (همدان) 2- حسن رحیمی (تهران) 3- جعفر دلیری (کرمانشاه) 4- اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی) 5- الیاس بختیاری (توابع تهران) 6- مصطفی رحمانی (قزوین) 7- وحید یوسفوند (لرستان) 8- شورش آقایی (سیستان و بلوچستان) 9- محمود بیگدلی (قم) 10- محمدحسن اخلاقی نسب (خوزستان)

120 کیلوگرم: 1- پرویز هادی (آذربایجان شرقی) 2- سید ساجد جلالی (مرکزی) 3- جابر صادق زاده (مازندران) 4- اشکان مردانی (لرستان) 5- امید گل محمدزاده (تهران) 6- داود یارجان علی (قم) 7- سعید امیری (کرمانشاه) 8- داریوش رستمی (گیلان) 9- اصغر لاغری (قزوین الف) 10- رضا نظری (زنجان)

رده بندی تیمی:

1- توابع تهران 39 امتیاز

2- مازندران 35 امتیاز

3- همدان 32 امتیاز

4- تهران 32 امتیاز

5- البرز 27 امتیاز

6- کرمانشاه 26 امتیاز

در پایان این رقابت‌ها کاپ اخلاق به تیم قزوین اهداء شد، امیر توکلیان از خراسان رضوی و مصطفی میرعمادیان از مازندران به عنوان مربیان نمونه، امیر شریعتی عدل از فارس به عنوان فنی‌ترین کشتی‌گیر و امیر هادی پور برزگر از قزوین به عنوان کشتی گیر نمونه معرفی شدند.

در اين رقابتهاي دو روزه كشتي گيراني از استانهاي سراسر كشور با هم به رقابت پرداختند و در هر وزن حداكثر هشت آزادكار مجوز حضور در مرحله نهايي انتخابي تيم ملي براي شركت در رقابتهاي جهاني مجارستان را كسب مي كنند.

همچنين از اين مسابقات نفراتي براي شركت در مرحله اول انتخابي تيم ملي در اواسط فروردين ماه سال آينده برگزيده مي شوند و تيمهاي اول تا سوم مي توانند با تيم مستقل در رقابتهاي بين المللي جام تختي در ارديبهشت ماه سال 92، شركت كنند.