سیامک ره پیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشکده علوم قضایی 30 سال است که آموزش علوم قضایی و حقوقی را در دوره های آموزشی خود قرار داده است گفت: این دانشگاه در دهه نخست فعالیت خود بیش از 2600، در دهه دوم 2000 و در دهه سوم فعالیت خود بیش از 1600 دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرش داشته است.

43 درصد دادستانهای کشور دانشجوی دانشگاه علوم قضایی بوده اند

وی افزود: هم اکنون 32 درصد کل قضات کشور دانش آموخته دانشگاه علوم قضایی هستند و 43 درصد دادستانهای کشور هم در این دانشگاه تحصیل کرده اند. همچنین آمارها نشان می دهد که 41 درصد روسای دادگستریها، 43 درصد قضات دادگاههای تجدید نظر، 54 درصد معاونین دادگستریها، 38 درصد سازمان بازرسی کل کشور، 42 درصد دیوان عدالت اداری و 35 درصد دیوانعالی کشور از دانشجویان این دانشگاه در این 30 سال بوده اند.

سرپرست دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه علوم قضایی در کنکور سال 92 در رشته های حقوق جزا، جرم شناسی، حقوق تجارت، حقوق عمومی، حقوق خانواده و حقوق ثبت پذیرش دانشجو دارد. همچنین رشته دادرسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دادرسی اداری که تاکنون تدریس نشده است از مهمترین مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم است که می تواند تحول بزرگی در رفع مشکلات اداری کشور ایجاد کند.

اصلاح و برنامه ریزی 6 رشته قضایی مورد نیاز کشور

ره پیک گفت: هم اکنون گروههای کارشناسی دانشگاه در حال تدوین، تکمیل و برنامه ریزی و اصلاح رشته هایی مانند روانشناسی قضایی، آسیب شناسی اجتماعی، مددکاری اجتماعی زندان، اقدامات تامینی و تربیتی، حفاظت اطلاعات و پزشکی قانونی هستند تا نیازهای سازمانی قوه قضائیه هم برطرف شود. البته امیدواریم تا در سالهای آینده شعبه های دیگر این دانشگاه در سایر استانها هم ایجاد شود.